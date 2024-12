Beim Ausblick auf das kommende Jahr sind wir uns vor allem bei einer Sache sicher: Langweilig wird es nicht. WĂ€hrend Trump und Musk in den USA an ihrer „Broligarchie“ arbeiten (danke an den Social Media Watchblog fĂŒr diese Wortschöpfung), gibt es wenig Konsens darĂŒber, ob KI nun unser aller Leben besser, leichter oder doch wenigstens effizienter macht oder irgendwo auf der Skala zwischen totaler Desinformation und Dystopie landet. Ihr merkt es schon: In diesem Artikel blicken wir auf 2025. 🔼👇

Entwicklungen & Trends

Fakt ist: Wenig bleibt unpolitisch

Von den Inhalten auf TikTok ĂŒber die Digitalgesetze der EU (DSA und DMA) bis hin zu den AnnĂ€herungsversuchen der Meta- und Amazon-Chefs an Donald Trump: Wir denken, das Jahr 2025 wird im Online Marketing vor allem politisch. Da sind die hiesigen Konsolidierungstendenzen im E-Commerce-Markt mit der geplanten Übernahme von About You durch Zalando schon fast bodenstĂ€ndig und immerhin ein Gegengewicht zu Amazon, Temu & Co.

Es lohnt sich also im nĂ€chsten Jahr wohl mehr denn je, gut informiert zu sein, um a) weniger böse Überraschungen zu erleben und b) frĂŒhzeitig auf aktuelle Trends reagieren zu können. Diese Entscheidung ĂŒberlassen wir eurem Mindset!

Affiliate Marketing

2025 ist PrÀsenz auf Preisvergleichsseiten entscheidend

Im Affiliate Marketing zeigen neue Modelle wie die von Awin eingefĂŒhrte Conversion-Protection-Inititative (CPI) Bewegung in der Branche und dass auch Sanktionen gegen nicht zeitgemĂ€ĂŸe Tracking-Setups umgesetzt werden. Der Push in Richtung Server to Server sowie App Tracking mit probabilistischem Tracking ist da sicherlich nur der Anfang. Daneben gewinnen KI-gestĂŒtzte Tools 2025 auch in der Affiliate-Branche weiter an Bedeutung, z. B. um Kampagnen effizienter zu gestalten.

Im Hinblick auf Publisher vermuten wir, dass der Fokus verstĂ€rkt auf Preisvergleichsseiten liegen wird, insbesondere im Bereich Consumer Electronics. Konsument*innen nutzen immer hĂ€ufiger Tools wie Preiswecker und Echtzeit-Vergleiche, um wĂ€hrend großer Shopping-Events die besten Deals zu finden.

„Mit der Möglichkeit, seit 2024 auch Shopping-Anzeigen zu schalten, haben Preissuchmaschinen ihre Reichweite und Relevanz zunehmend gesteigert. HĂ€ndler*innen sollten daher ihre PrĂ€senz auf diesen Plattformen im kommenden Jahr optimieren, um entsprechend wettbewerbsfĂ€hig zu bleiben. Ebenso deutlich wird dies mit der steigenden Bedeutung von CSS-Affiliates.“ Dorothea Meyer, Affiliate Marketing Specialist bei Projecter

Herausforderungen ergeben sich 2025 wohl durch die steigenden WerbekostenzuschĂŒsse (WKZ), welche kleinen Advertisern den Marktzugang und die WettbewerbsfĂ€higkeit erschweren. Das Jahr wird also von Innovation, aber auch von einer stĂ€rkeren Konsolidierung in der Branche geprĂ€gt sein. Marketer, die agil bleiben und technologische Fortschritte im Daily Business nutzen, können von den Entwicklungen jedoch profitieren.

Suchmaschinen & Content Marketing

KI, Shopping und Video sind die Queens & Kings 2025

2024 geriet Google ziemlich unter Druck: Zum einen durch die hohe Konkurrenz im KI-Bereich, zum anderen durch Rechtsstreitigkeiten. Die rasanten Entwicklungen werden Google auch im neuen Jahr weiterhin herausfordern: Wir sind gespannt, wie das Rennen um die Pole Position im KI-Bereich weitergeht und wie sich die Darstellung der Suchergebnisse verÀndern wird.

Vor allem im Shopping-Bereich: Denn bei der Darstellung der Produkte in den SERPs passiert gerade einiges. Wir denken, in 2025 wird sich Google mehr und mehr zu einem Shopping-Portal entwickeln. Wir rechnen mit einem verstĂ€rkten Fokus auf organische HĂ€ndlereintrĂ€ge und Produkt-Karussells. Optimiert eure Produktdaten und EintrĂ€ge, um in diesen Bereichen sichtbar zu sein. Die klassische Suchkampagne verliert außerdem zunehmend an Relevanz. Klar ist: Wer in Zukunft erfolgreich sein will, muss verstĂ€rkt auf automatisierte Kampagnentypen setzen.

Und auch die Bedeutung von Videos und Bild-KI nimmt 2025 stark zu: Google Ads hat bereits in diesem Jahr hilfreiche Tools veröffentlicht, um Videos automatisch anzupassen. Zudem ist Bild-KI nun auch in den deutschen Konten verfĂŒgbar.

Nicht vergessen: Ab 28. Juni 2025 tritt das BarrierefreiheitsstĂ€rkungsgesetz in Kraft, das Unternehmen dazu verpflichtet, ihre digitalen Angebote barrierefrei zu gestalten. Dies betrifft einige Webseiten, Apps und E-Commerce-Plattformen. PrĂŒft gleich, ob das Gesetz fĂŒr euch relevant ist und startet frĂŒhzeitig mit der Umsetzung.

Social Ads

Von Influencer Marketing bis zu immersiven Technologien

Influencer Marketing bleibt ein essenzieller Bestandteil erfolgreicher Social-Media-Strategien. Besonders Micro-Influencer spielen weiterhin eine wichtige Rolle fĂŒr glaubwĂŒrdigen Marken-Content.

„Generative KI etabliert sich aus unserer Sicht vor allem im Social Ads Bereich weiter als ein entscheidender Treiber, der die Möglichkeit bietet, hochgradig personalisierte und datenbasierte Inhalte schneller als je zuvor zu entwickeln. Gleichzeitig bleibt jedoch die Frage offen, wie sich diese Effizienz schlussendlich auf die KreativitĂ€t und AuthentizitĂ€t von Kampagnen auswirken wird.“ Patricia ZschĂ€ck, Trainee Social Ads

Auch immersive Technologien, wie Augmented Reality und Virtual Reality, werden voraussichtlich wichtiger. Plattformen wie TikTok und YouTube sind hierbei bereits Vorreiter und könnten 2025 durch immersive Erlebnisse neue Standards setzen, wÀhrend klassische Netzwerke möglicherweise an Bedeutung verlieren. Wie stark diese Trends aber letztlich die Branche prÀgen, hÀngt von der technischen Entwicklung und der Akzeptanz der Nutzer*innen ab.

Social Media

Fokus auf Outbound-Interaktionen und Community

Wir prognostizieren, dass Marketer auch im neuen Jahr zunehmend die Kommentarspalten von Creatorn auf Instagram, TikTok & Co. nutzen werden, um ihre Zielgruppen anzusprechen und ihre Community zu pflegen: Brands wie Prosieben oder die Deutsche Bahn machen es jetzt schon vor. Aber an der Stelle ist noch nicht Schluss, denn eine erfolgreiche Strategie rund um Outbound-Interaktionen kann Marken auch langfristige Beziehungen zu Creatorn sichern und zu einer Symbiose beim Community-Aufbau verhelfen. (Quelle: Deutsche Bahn auf TikTok)

Der Fokus liegt im neuen Jahr außerdem stĂ€rker als zuvor auf Content mit Mehrwert, denn Instagram und TikTok haben ihre Algorithmen dahingehend angepasst. So wollen die Plattformen gezielt echte Interaktionen, wie Kommentare, hervorrufen. Das bedeutet, es werden bevorzugt die Profile ausgespielt, die es schaffen, relevante Inhalte zu teilen – ganz unabhĂ€ngig von der Followerzahl und den Ressourcen. Der Hochglanz-Content verbleibt, nun wohl vielleicht endgĂŒltig, im vergangenen Jahr und es geht vielmehr um AuthentizitĂ€t und Persönlichkeit: So haben kĂŒnftig auch kleine Profile bessere Chancen, zu wachsen.

Generative KI erleichtert zudem nicht nur Social-Media-Manager*innen die Content-Planung, sondern ermöglicht Marketern und Creatorn mithilfe von neuen Funktionen, ziemlich aufmerksamkeitsstarke Inhalte zu erstellen – wenn sie denn gut gemacht ist. Wir denken, Funktionen wie die Text-zu-Bild-Funktion sind noch lange nicht das Ende der Fahnenstange und KI ist auch hier gekommen, um zu bleiben.

Web Analytics

Server-side: die Zukunft des Trackings

Unternehmen stehen aktuell vor der Herausforderung, prĂ€zise Daten zu erfassen, wĂ€hrend sie gleichzeitig Datenschutzanforderungen erfĂŒllen und sich an technische VerĂ€nderungen, wie Browser-Restriktionen, anpassen mĂŒssen. Wie sich das im Jahr 2025 weiterentwickeln wird? Mit Server-side Tracking: ausfĂŒhrliche Infos dazu erhaltet ihr auf unserer Seite serverside.de.

Das neue Tracking-Jahr wird außerdem nicht nur technisch, sondern auch rechtlich spannend – der Datenschutz macht keine Pause. Googles Consent Mode wurde im letzten Jahr weiterentwickelt, und Microsoft zieht inzwischen mit einer eigenen Version nach. Spoiler: ohne Consent Mode dĂŒrfte Conversion Tracking bald nicht mehr funktionieren. Doch der Consent Mode ist nur die Spitze des Eisbergs. Datenschutz ist auch im Jahr 2025 ein Marathon, kein Sprint: Unternehmen mĂŒssen ihre Datenstrategien kontinuierlich an neue gesetzliche Regelungen anpassen, um rechtlich konform zu bleiben.

Zuletzt noch eine kurze Frage … 👉👈👀