Während die menschliche Intelligenz offenbar mal kurz aussetzte, als in den USA ein Journalist in einen Signal-Chat der Regierung zu Angriffsplänen hinzugefügt wurde, breiten sich KI-Anwendungen weiter aus – nun auch in eurem WhatsApp. Wir freuen uns ganz besonders, auch 2025 als Agentur wieder Google Premier Partner zu sein und haben eine kleine Vorschau auf relevante Google Themen in diesem Jahr mitgebracht.

Diese Woche erfahrt ihr außerdem … 💰 wie der TikTok-Übernahme-Krimi weitergeht, 📈 wovon der TikTok-Erfolg der Parteien abzuhängen scheint 🎥 und warum LinkedIn wohl keinen Bock mehr auf Videos hat.

Entwicklungen & Trends Kriegspläne per Messenger

Jeffrey Goldberg, Chefredakteur des amerikanischen Monatsmagazins „The Atlantic“, dürfte eine der skurrilsten Wochen seiner Karriere erlebt haben, als er sich plötzlich in einem Signal-Chat mit den wichtigsten Militär- und Geheimdienst-Offiziellen (u. a. Vizepräsident JD Vance) der USA wiederfand. Dort wurde eine Militäroperation zum Angriff der USA auf die Huthi im Jemen geplant.

Er wurde offenbar versehentlich zur Gruppe hinzugefügt, was auch niemand bemerkte. Noch fragwürdiger ist das Diskutieren von geheimen Militärinformationen in einem kommerziellen Messenger-Dienst und überhaupt – eigentlich wundert uns gerade gar nichts mehr. Hier gibt es eine Zusammenfassung des Skandals und den Artikel von Jeffrey Goldberg selbst im Atlantic legen wir euch als Long Read ebenfalls ans Herz.

OpenAI kann endlich Text in Bildern

Wer regelmäßig versucht, z. B. Bilder für Präsentationen mit KI zu generieren, wird häufig frustriert gewesen sein, denn Text kam in der Regel nur als Buchstabensalat heraus. OpenAI hat nun angekündigt, dass das Modell 4o diese Hürde endlich überwunden hat und deutlich bessere Ergebnisse liefert.

Das haben wir natürlich gleich mit einem sehr schweren, typisch deutschen Wort getestet: „Barrierefreiheitsstärkungsgesetz“, und siehe da: Das Testergebnis ist schon sehr nah dran. Übrigens sind wir nicht die einzigen, die beim Test auf Katzen setzen – auch bei OpenAI selbst gibt es fellige Testobjekte (und Hexen).

Bundestagswahlkampf auf TikTok

Forschende des IDZ in Jena haben sich die Auftritte und Inhalte der deutschen Parteien im Bundestagswahlkampf auf TikTok angesehen und die Ergebnisse dem Social Media Watchblog zur Verfügung gestellt. Die Analyse ist frei verfügbar und äußerst lesenswert.

Kurzfazit: Die AfD hat keine erkennbare, stringente Strategie, sondern vor allem Masse. Die anderen Parteien holen teilweise deutlich auf, allerdings auch mit sehr diversifizierten Strategien. Während viele vor allem auf ihre Spitzenkandidat*innen setzen, scheint vor allem eine breitere Präsenz für Reichweite zu sorgen. Außer bei den Linken, da hat Heidi Reichinnek mit verhältnismäßig wenigen Posts viel geschafft.

Außerdem kam die Studie zu dem Schluss, dass keine Hinweise auf einen Bias des Algorithmus z. B. in Richtung AfD erkennbar sind. Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht, denn es bedeutet für die anderen Parteien, dass sie mit einer guten TikTok-Strategie ebenfalls junge Menschen mit ihren Inhalten adäquat erreichen können.

Suchmaschinen Googles Fahrplan für 2025 steht

Während unser SEA Team aktuell direkt vor Ort in Dublin beim Think Measurement 2025 neue Insights einsammelt, haben wir vor der großen Google Marketing Live Konferenz im Mai schon mal perspektivisch die wichtigsten Themen recherchiert, die sich der Suchriese für 2025 vorgenommen hat. Unsere Kollegin Beatrix Dombrowski hat sie vor allem in Bezug auf Google Ads für euch eingeschätzt:

Googles Pläne für das Jahr

„Thema Nr. 1 ist natürlich AI: Hier hat Google Ads im Vergleich zu anderen Tools bereits ordentlich aufgeholt. Außerdem bekommen YouTube Creator die Möglichkeit, mit VEO 2 für Shorts-Beiträge kurze Videos zu generieren. Wir warten darauf, dass das Tool auch bald in den Google Ads-Videobuilder wandert.

Ein weiteres Fokusthema sind YouTube-Nutzer*innen als Zielgruppe. Laut Google vertrauen Nutzer*innen auf Empfehlungen von Creatorn bei YouTube um 98 % mehr als denen auf anderen sozialen Plattformen. Genutzt werden kann dieser Vertrauensbonus mit Partneranzeigen, bei denen der Produktdatenfeed in organische Beiträge von YouTube-Creatorn eingebunden werden kann. Beatrix Dombrowski,

Senior Specialist SEA

Zu guter Letzt wird sich dieses Jahr noch einmal stärker die Art, wie wir auf Google suchen, ändern. AI Overview wurde nun auch in Deutschland und der Schweiz gesichtet und dank Circle to Search und Lens sind komplexere Suchen bereits deutlich leichter geworden. Neue Möglichkeiten im Bereich Shopping wie virtuelle Anproben gestalten das Einkaufserlebnis noch persönlicher.

Auch unsere Werbeplätze werden sich durch die neuen Suchoptionen ändern. Neben bereits gelaunchten Shoppingmöglichkeiten in Lens denkt Google nun auch über Anzeigen im neuen, sich noch in der Betaphase befindenden AI Mode nach.“

Es wird nicht langweilig im Google-Ads-Universum und deswegen freuen wir uns, zum Google Premier Partner 2025 ausgezeichnet worden zu sein: Damit gehören wir seit vielen Jahre in Folge zu den führenden 3 % der Google-Partner in Deutschland und werden unsere Kund*innen auch in diesem Jahr wieder tatkräftig bei allen Neuerungen unterstützen, die Google in der Hinterhand hat. Ihr braucht Support? Dann meldet euch einfach bei uns!

Social Media

Meta AI startet in Deutschland

Falls es euch noch nicht aufgefallen ist: in vielen WhatsApp-Accounts ist im unteren rechten Bildbereich in den letzten Tagen ein farbiger Kreis aufgetaucht. Dieser führt euch zur neu eingebundenen Meta AI, mit der ihr direkt aus dem Account heraus interagieren könnt. Ersten Erkenntnissen zufolge lässt sich die KI nicht deaktivieren, hat aber nur Zugriff auf die Daten, die ihr jeweils im Chat zur Verfügung stellt. Falls ihr die AI noch nicht seht, sollte sie in naher Zukunft auftauchen und auch in Instagram und dem Facebook Messenger ausgerollt werden.

Wird TikTok in den USA wieder verbannt?

Die kurzzeitige Abschaltung von TikTok in den USA Ende Januar, die emotionalen Verabschiedungen vieler Creator und die anschließende Wiederaufnahme haben wir noch gut im Gedächtnis. Doch nun droht TikTok erneut die Abschaltung, falls bis zum 5. April keine Einigung über die Übernahme des US-Geschäfts erzielt wird. Um bei diesem Hin und Her den Überblick zu behalten, fassen wir für euch zusammen, was zuletzt passiert ist:

Der Mutterkonzern ByteDance weigert sich bislang, den eigenen Algorithmus freizugeben, doch mit weiterem Druck könnte die Übernahme bald forciert werden.

weigert sich bislang, den eigenen Algorithmus freizugeben, doch mit weiterem Druck könnte die Übernahme bald forciert werden. Präsident Trump hat sich bereits vor einiger Zeit dafür ausgesprochen, dass der Softwareanbieter Oracle mit seiner Rechenleistung die Speicherung sensibler Nutzerdaten in den USA übernehmen sollte.

mit seiner Rechenleistung die Speicherung sensibler Nutzerdaten in den USA übernehmen sollte. Sollte bis Anfang April keine Übernahme abgeschlossen sein, könnte die Deadline möglicherweise auch weiter verschoben werden – so zumindest ein Kommentar von Trump.

Die Nähe des Oracle-Gründers Larry Ellison zu Trump könnte dem Tech-Unternehmen am Ende den entscheidenden Vorteil bei den Übernahme-Verhandlungen verschaffen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

LinkedIn schaltet den Video-Feed (wieder) ab

Ehrlich gesagt ist es uns gar nicht direkt aufgefallen, weil wir ihn eventuell nicht sonderlich intensiv genutzt haben: Der LinkedIn Video-Feed ist seit ein paar Tagen verschwunden. Wir haben noch keine offizielle Nachricht von LinkedIn dazu gefunden, aber es scheint ein größeres Phänomen zu sein, wie Felix Beilharz und Britta Behrens berichten.

Vermutlich sind wir nicht die Einzigen, die wenig bis gar nicht mit dem Feed interagiert haben. Dennoch ist es ein relativ krasser Strategiewechsel von LinkedIn, der zum hektischen Umschreiben von so einigen LinkedIn-Strategie-Papieren bei Unternehmen führen dürfte. Natürlich gibt es auch weiterhin Videos auf der Plattform, die zum Teil besser performen als reine Link- oder Bild-Posts, aber eben im Rahmen des normalen Feeds.LinkedIn Video-Feed ist seit ein paar Tagen verschwunden. Wir haben noch keine offizielle Nachricht von LinkedIn dazu gefunden, aber es scheint ein größeres Phänomen zu sein, wie Felix Beilharz und Britta Behrens berichten.

Fund der Woche Wie der Tag des Social-Media-Teams im @bundesfinanzministerium aussieht? Aus eigener Erfahrung in unserem Team können wir sagen: sehr wahrscheinlich nicht so, aber der Post hat uns sehr zum Lachen gebracht. Und dass auch andere Regierungen nach dem Skandal in den USA mal ihre Kommunikationswege auf den Prüfstand stellen könnten, ist vielleicht gar keine so schlechte Idee … subtile Hints in themenaktuellen Social Media Posts: lieben wir! 💘

Und noch ein Lesetipp …

Das amerikanische Magazin Wired hat einen langen Artikel zu den Machenschaften von Elon Musks DOGE-„Ministerium“ veröffentlicht und versucht herauszuarbeiten, welcher Masterplan dahinterstecken könnte – u. a. in Hinsicht auf KI. Absolut lesenswert für alle, die etwas intensiver hinter die Kulissen schauen wollen, aber Vorsicht: Teile der Inhalte könnten verstörend wirken …