Digital Waste: 5 Tipps, um digitalen Ballast zu minimieren

Unser CO₂-Fußabdruck endet nicht bei physischen Produkten. Auch digitale Prozesse verursachen CO₂-Emissionen, da sie Energie verbrauchen. Der Begriff „Digital Waste“ beschreibt ungenutzte oder unnötige digitale Daten, die Speicherplatz belegen und dadurch CO₂-Emissionen verursachen.

Im weiteren Sinne umfasst Digital Waste alle digitalen Aktivitäten, die Energie verbrauchen, ohne einen echten Mehrwert zu bieten. Dazu gehören auch die unüberlegte KI-Anfrage oder E-Mail-Anhänge, die gar nicht gebraucht werden.

Weitere Beispiele für Digital Waste

Alte E-Mails und Newsletter , die unnötig Speicherplatz belegen

, die unnötig Speicherplatz belegen Doppelte oder veraltete Dateien auf Servern oder in der Cloud

auf Servern oder in der Cloud Unbenutzte Apps und ungenutzte Cloud-Daten

Ungenutzte Accounts und Online-Abonnements , die weiterlaufen

, die weiterlaufen Schlecht optimierte Websites mit unnötigen Code-Bausteinen oder Plug-ins, die Ladezeiten und Speicherverbrauch erhöhen

Warum ist Digital Waste ein Problem?

Alle diese Beispiele haben eines gemeinsam: Sie belegen Serverkapazitäten, die rund um die Uhr betrieben werden und viel Energie verbrauchen. Studien schätzen, dass der Internet- und Kommunikationssektor für etwa 4 % des globalen Energieverbrauchs und für 1,4 % der Emissionen verantwortlich ist – mit steigender Tendenz.1

Zwar ersetzen digitale Prozesse oft energieintensivere physische Alternativen, wie Videokonferenzen die Dienstreise. Doch wenn digitale Datenmengen unkontrolliert wachsen, wird der Energieverbrauch zum Problem.

Ein Beispiel: Ein einziges GB gespeicherter Daten in einer Cloud mit Serverstandort in den USA verursacht etwa 4 kg CO2e pro Jahr. 2

Ein positiver Nebeneffekt des digitalen Aufräumens: Ein sortierter Arbeitsplatz – physisch wie digital – spart Zeit und Nerven, da weniger nach Dateien gesucht werden muss. Clean desk, clear mind.

Der digitale CO₂-Fußabdruck von Projecter 2023

19,6 kg CO₂e durch Cloud-Speicher (Google Drive, OneDrive)

durch Cloud-Speicher (Google Drive, OneDrive) 16.601 kg CO₂e durch versendete und empfangene E-Mails

durch versendete und empfangene E-Mails Browsernutzung: 33.977 kg CO₂e , zusätzliche 37,6 kg CO₂e durch Google-Suchanfragen und 359,5 kg CO₂e durch KI-Suchanfragen

, zusätzliche Google-Suchanfragen und KI-Suchanfragen Online-Videokonferenzen: 2.510 kg CO₂e

Digital Carbon Footprint (gesamt): 53.743 kg CO₂e

5 Tipps, um Digital Waste zu reduzieren

1. E-Mail-Postfach aufräumen und optimieren

Alte Newsletter löschen und sich von ungenutzten abmelden

und sich von ungenutzten abmelden Spam-Mails konsequent entfernen

Automatische Löschung für alte E-Mails einrichten

E-Mail-Anhänge reduzieren: Nur das Nötigste versenden, kleinere Dateien bevorzugen

Nur das Nötigste versenden, kleinere Dateien bevorzugen Signaturen optimieren: Keine Bilder oder Logos in der E-Mail-Signatur, keine Signatur in Antwortmails

2. Datentransfer minimieren

Links statt Anhänge verwenden: Dateien in der Cloud speichern und nur den Link teilen

Dateien in der Cloud speichern und nur den Link teilen Komprimierte Dateien versenden , um Speicherbedarf und Energieverbrauch zu reduzieren

, um Speicherbedarf und Energieverbrauch zu reduzieren Unnötige Weiterleitungen vermeiden: Nur relevante Inhalte weiterleiten

3. Software und Programme ausmisten

Unbenutzte Erweiterungen und Plug-ins löschen

Task-Manager prüfen: Welche Programme laufen im Hintergrund, ohne genutzt zu werden?

Welche Programme laufen im Hintergrund, ohne genutzt zu werden? Automatische Backups und Synchronisationen reduzieren, wenn nicht notwendig

4. Videokonferenzen effizient gestalten

Meetings optimieren: Weniger Teilnehmer einladen, um unnötige Bildschirmzeiten zu reduzieren

Weniger Teilnehmer einladen, um unnötige Bildschirmzeiten zu reduzieren Kamera nur bei Bedarf einschalten, um den Energieverbrauch zu senken

Klare Regeln definieren: Wann ist Video notwendig? Wann reicht Audio?

5. Stromsparen am Endgerät

Dark Mode aktivieren , um den Energieverbrauch von OLED-Displays zu senken

, um den Energieverbrauch von OLED-Displays zu senken Geräte ausschalten statt in den Standby-Modus versetzen , vor allem am Wochenende

, vor allem am Wochenende Push-Benachrichtigungen in Apps deaktivieren, um ständiges Abrufen von Daten zu vermeiden

Mit diesen einfachen Maßnahmen kann der digitale CO₂-Fußabdruck reduziert und gleichzeitig kann Arbeiten effizienter gestaltet werden. Jeder gelöschte unnötige Datensatz spart Energie – und macht deinen digitalen Arbeitsplatz übersichtlicher!

Lust auf den direkten Austausch?

Bei unserem Networking-Event im Rahmen des Festivals „Gutes Leben Leipzig“ laden wir Nachhaltigkeits- und Kommunikationsverantwortliche sowie Entscheider*innen und Interessierte am 16. September 2025 gemeinsam mit dem ebenfalls B Corp zertifizierten Leipziger Unternehmen Evergreen zur gemeinsamen Diskussion in das Projecter-Office ein: Wie können Unternehmen Nachhaltigkeit strukturiert und wirksam angehen?

Mehr Infos und die Möglichkeit zur kostenlosen Anmeldung findet ihr auf der Event-Website. Jetzt direkt anmelden und den eigenen Platz sichern – wir freuen uns auf euch! 👇

