12 Wins & Fails | #besonderehelden der Bundesregierung

„Ich glaube, das war im Winter 2020, als das ganze Land auf uns schaute“ – So oder so ähnlich könnten junge Menschen das Corona-Jahr in Erinnerung behalten, zumindest wenn es nach der Bundesregierung ginge. In der neuen Kampagne #besondereHelden feiert sie die Generation Z dafür, dass sie nichts tut und zu Hause bleibt.

Ist die Kampagne geschickt und gelungen pointiert – oder zu kurz gegriffen und von oben herab? Das diskutieren Steffen & Max in unserer neuen Folge Wins&Fails. Reinhören lohnt sich!

Wie findet ihr den humoristischen Dreh von #besondereHelden? Wir sind gespannt auf eure Meinung!



Vielen Dank auch an Jonas für die Anregungen zu dieser Folge!

