23 Wins & Fails | Lilium, Peloton & Gorillas

Wie wir uns bewegen und Waren konsumieren, wird sich in den nächsten Jahren massiv ändern. Viele spannende Player stehen in den Startlöchern – Ob das Flugtaxi-StartUp Lilium, der super-schnelle Lieferservice Gorillas oder ein anderes StartUp das Rennen machen und was man aus Marketing-Sicht lernen kann, diskutieren Steffen und Max in dieser Folge Wins & Fails. Reinhören lohnt sich!

