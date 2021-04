29 Verklickt & Zugenäht | Personas im SEA

Personas sind im Marketing keine Neuheit. Doch lohnt es sich die Informationen über die Zielgruppe neben Social Media auch im SEA zu verwenden? „Ganz klar ja!” sagen Pia und Laura. Die beiden arbeiten im Performance Marketing von Projecter und haben mit dem Persona-Ansatz frischen Wind in die SEA-Kampagnen unserer KundInnen gebracht.

In unserer neuen Folge Verklickt&Zugenäht sprechen wir mit unserem Persona-Spezialisten Max über den Ansatz. Können bestehende Personas einfach weiter genutzt werden oder braucht es weitere Informationen, um sie im SEA einzusetzen? Erfahrt darüber hinaus, in welchen Bereichen euch Personas weiterhelfen können und was es bei der Umsetzung unbedingt zu beachten gilt.

Hat der Ansatz vor dem Hintergrund strenger werdender Tracking-Preventions überhaupt eine Zukunft? Das alles verraten wir euch!

Alle Folgen von „Verklickt & Zugenäht“ und „Wins & Fails“ findet ihr auf: