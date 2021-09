33 Verklickt & Zugenäht | PSM – „Preissuchmaschinen und Produktsuchmaschinen“

In unserer heutigen Folge “Verklickt & Zugenäht” geht es um PSM, was so viel heißt wie Preis- bzw. Produktsuchmaschinen Marketing. Laut einer Studie von Statista gaben 71 Prozent der Befragten an, bei der Planung von größeren Anschaffungen immer zuerst im Internet zu recherchieren. Außerdem ergab eine Umfrage von idealo, dass 37 Prozent der befragten Online-KäuferInnen immer Preise bei einem Online-Einkauf vorab vergleichen.

Und genau deshalb sind die Preissuchmaschinen ein wichtiger Bestandteil in einem umfassenden Marketing-Mix. Neben den Preissuchmaschinen gibt es aber auch Produktsuchmaschinen, die im Funnel weiter oben ansetzen. Was genau der Unterschied ist und welche Voraussetzungen für PSM zu erfüllen sind, erklären euch Johannes, Markus und Robert. Angefangen von „Was ist PSM überhaupt und warum ist PSM wichtig?“ bis hin zu „Muss man immer der preisgünstigste sein, um gute Verkaufschancen zu haben?“ besprechen die drei gemeinsam in der Folge.

