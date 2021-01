10 Online-Marketing-Podcasts zum Verlieben

Insbesondere das letzte Jahr hat noch einmal zu einem signifikanten Wachstum in der Nutzung von Podcasts geführt. So ist beispielsweise die Zahl der Monthly Active Users von Podcasts weltweit zwischen Januar und September 2020 gegenüber demselben Zeitraum 2019 um 108 Prozent gestiegen, wie Spotify im Jahresrückblick 2020 festhält. Im gleichen Vergleichszeitraum stieg die Zahl der HörerInnen von Politik- und Nachrichten-Podcasts um 140 Prozent. Und auch Bildungs-Podcasts lauschten die NutzerInnen häufiger: 81 Prozent mehr wurden sie gestreamt.

Warum überhaupt Podcasts?

Podcasts unterscheiden sich signifikant von anderen Informationsmedien. Während Blogposts, Tweets oder Vorträge die vollständige Aufmerksamkeit verlangen, offenbaren sich Podcasts als hervorragendes „Nebenbei“-Medium. Problemlos lässt sich dabei spazieren, saugen, kochen, putzen, Bahn fahren, pendeln. Podcasts sind bei weitem nicht dermaßen einnehmend wie andere Medien – ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Podcasts ermöglichen weiterhin eine gewisse Tiefe bei Themen, welche bei anderen Medien nur schwer umzusetzen wäre. Eine einstündige Diskussion über die Möglichkeiten von Instagram als Marketingkanal lässt sich entspannt anhören, lesen möchte das wohl niemand. Podcasts können sich die Zeit nehmen, die sie für die Tiefe eines bestimmten Themas brauchen.

Welche Online-Marketing-Podcasts gibt es?

Bei der mittlerweile sehr ausgeprägten Podcasts-Szene noch den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Auf Spotify gibt es weltweit bereits mehr als 1,9 Millionen Podcasts. Podcast-Folgen selbst soll es schon über 43 Millionen geben (Stand Januar 2021). Mit Sicherheit gibt es keine Nische, zu der noch kein Podcast existiert. Dabei zeigen sich je nach Bereich recht ähnliche Inhalte, allerdings mit sehr unterschiedlicher Qualität.



Auch rund um das Thema „Online Marketing“ gibt es eine Vielzahl von Podcasts. Ob Digitales Marketing und Digitalwirtschaft, Social Media Marketing, SEO oder Content Marketing uvm. – eine Auswahl einiger unserer Favoriten wollen wir euch hier vorstellen:

Online Marketing Rockstars: Philip Westermayer begrüßt in jeder Folge einen neuen Gast aus der Online-Marketing-Welt. Im Interview-Format spricht er mit SEO-ExpertInnen, Influencern und anderen Menschen, die mit mindestens einem Finger im Internet stecken.

Verfügbar bei: Apple Podcasts | Deezer | Spotify

t3n: Nicht ohne Grund gehört der t3n-Podcast zu einem der führenden Tech-Podcasts in Deutschland. Hier kommen digitale Pioniere zu Wort und informieren über die wichtigsten Digitalthemen unserer Zeit. Von Digitalisierung bis smarte Gadgets und Zukunftstechnologien – technikaffine HörerInnen werden hier fündig.

Verfügbar bei: Apple Podcasts | Soundcloud | Spotify

Social Marketing Nerds: Die volle Ladung Facebook-Advertising erhaltet ihr bei diesem Podcast von Jan Stranghöner und Alexander Boecker. Von Ads-Aufbau bis Optimierung erfahrt ihr von diesen „Social Marketing Nerds“ alles für eine effiziente Werbeanzeigenschaltung auf Facebook.

Verfügbar bei: Apple Podcasts | Soundcloud | Spotify

Search Camp – Der Online-Marketing-Podcast: In diesem Podcast von Bloofusion werden in erster Linie Themen rund um SEO besprochen und spannende Tipps, Updates und News geteilt. Aber auch andere Disziplinen wie SEA und Video-Marketing sind hier vertreten. Reinhören lohnt sich!

Verfügbar bei: Apple Podcasts | Spotify

The Digital Helpdesk: Im Marketing-Podcast von HubSpot Deutschland werden Themen aufgegriffen, die Unternehmen beschäftigen: Von Content Marketing und PR über CRM und Marketing bis hin zu virtuellen Konferenzen und Remote Work – hier werden Inhalte aufgegriffen und diskutiert, die über Digitalisierung hinausgehen.

Verfügbar bei: Apple Podcasts | Deezer | Spotify

Social Media Marketing Podcast: In diesem Podcast von Social Media Examiner’s Michael Stelzner erhaltet ihr Tipps und Strategien, um eure eigenen Social-Media-Marketing-Maßnahmen zu verbessern. Insights, Erfolgsgeschichten und ExpertInneninterviews helfen dabei, sich im Social-Media-Dschungel zurechtzufinden.

Verfügbar bei: Apple Podcasts | Spotify

Content Performance Podcast: SEO- und Content-Expertise erwartet alle HörerInnen in diesem Podcast von Fabian Jaeckert und Benjamin O’Daniel. Hier zeigen die beiden, wie Content entwickelt werden sollte, der Suchmaschinen und BesucherInnen gleichermaßen überzeugt.

Verfügbar bei: Apple Podcasts | Spotify

The Marketing Book Podcast: Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben zu sämtlichen Themen in der sich schnell verändernden Marketingwelt? Dann hört in diesen Podcast rein: Douglas Burdett interviewt hier AutorInnen zu Marketing-Insights sowie besten Tipps und Taktiken.

Verfügbar bei: Apple Podcasts | Spotify | Stitcher

The Edge of the Web Podcast: Content Marketing, SEO, SEM, Social Media klingen alle miteinander interessant? Trends und Insights zu diesen Themen gibt es in diesem Podcast von Erin Sparks. Diskutiert wird in dem Digital Marketing Podcast mit Fachleuten aus der Branche.

Verfügbar bei: Apple Podcasts | Soundcloud | Spotify | Stitcher

The Science of Social Media: Social-Media-Fans werden bei Buffer bereits die Ohren spitzen. Der Tool-Anbieter unterhält nicht nur einen Blog, sondern seit längerer Zeit ebenso einen Podcast. Neben einzelnen Episoden zu allgemeinen Themen werden auch hier regelmäßig Gäste eingeladen, welche über die Social-Media-Arbeit in ihrem Unternehmen reden, wie z.B. National Geographic oder die NASA.

Verfügbar bei: Apple Podcasts | Spotify

Über den Tellerrand hinaus zuhören

Natürlich lassen sich an dieser Stelle beliebig viele weitere Podcast-Formate aufzählen wie neunetz.fm, adsventure.de, Baby Got Business, Kassenzone, exchanges by Exciting Commerce, The Garyvee Audio Experience oder Digiday.

Wir könnten ewig so weitermachen und hier noch mehr tolle Online-Marketing-Podcasts erwähnen. Die in diesem Beitrag genannten sind aber erst einmal ein super Start, um in der Onlinewelt Up-to-date zu bleiben. Spannend ist es dabei, auch außerhalb der eigenen Nische zuzuhören. Du bist Social-Media-SpezialistIn? Dann hör doch einmal in einige SEO-Themen rein. SEA ist eigentlich dein Feld? Tipps und Tricks zu Content Marketing könnten allerdings auch für dich aufschlussreich sein. Online Marketing besteht aus so vielen Bereichen. Passende Podcasts können da das unterhaltsame, informative Mittel zum Zweck sein, um den Blick zu weiten und Online-Marketing-spezifische Themen auch aus einer anderen Perspektive als der eigenen Spezialisierung zu betrachten.

Auch bei unserem eigenen Podcast Verklickt & Zugenäht lohnt es sich, reinzuhören. Von Wins und Fails der Digitalbranche über ExpertInneninterviews bis hin zu Trends und Entwicklungen sprechen wir hier über Themen, die uns in der digitalen Welt bewegen.