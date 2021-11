Durchstarten bei Projecter – 3 Stationen für den Einstieg

Immer mehr Unternehmen setzen auf die Unterstützung von Online-Marketing-ExpertInnen für die Umsetzung ihrer Ziele, so dass die Nachfrage stetig steigt. Eine Agentur, die ihren KundInnen einen guten und umfassenden Service bietet, sowie wettbewerbsfähig und zukunftsorientiert sein will, stellt das vor große Herausforderungen. Bildungsträger fangen langsam an, ihre Lehrpläne der Zeit anzupassen. Bis sich Angebot und Nachfrage aber annähernd die Waage halten, wird noch viel Zeit vergehen.

Projecter hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, die Ausbildung seiner MitarbeiterInnen zum großen Teil selbst zu übernehmen. Dafür wird bei der Auswahl der BewerberInnen bereits auf verschiedene Fähigkeiten geachtet. Die familiäre, positive und offene Arbeitsatmosphäre im Team wird großgeschrieben. Gesucht werden also zum einen soziale Kompetenzen, wie der Umgang mit den KollegInnen, Engagement und generelle Teamfähigkeit. Außerdem sollte ein großes, eigengetriebenes Interesse, noch besser Begeisterung, für Online-Marketing-Themen bestehen. Ein analytisches Grundverständnis, eine selbstständige Arbeitsweise und proaktives Handeln runden das Profil attraktiver BewerberInnen ab.

Menschen kann man nicht in Schubladen packen und das Leben verläuft nicht immer geradlinig. Das wissen auch die HR Specialists und machen sich daher im Bewerbungsgespräch ein umfassendes Bild von ihren Gästen. Diversität ist eine Chance für verschiedene Blickwinkel, Erfahrungen und neue Ideen. Wie vielfältig das Projecter-Team ist, erfährst du beispielsweise auf der Website oder den Social-Media-Kanälen.

Erste Schritte

Wer neben dem Studium bereits Einblicke ins Arbeitsleben erhalten und Erfahrungen sammeln möchte, ist mit einem Job für Werkstudierende gut beraten. Dabei arbeitest du in einem ausgewählten Team an KundInnen-Projekten und verschaffst dir so einen Überblick über den Arbeitsalltag in einer Online-Marketing-Agentur. Jede Menge neues Wissen und spannende Kontakte sind zwei weitere gute Gründe für den Job neben dem Studium. Eine langfristige Zusammenarbeit von mindestens einem Jahr ist wünschenswert, wenn alles passt dann gerne auch noch über das Studium hinaus. Weiterführend bietet sich eventuell der Berufsstart als Trainee an.

Die Stellen für WerkstudentInnen sind bereits nach Bedarf in den jeweiligen Teams ausgeschrieben. Nach erfolgreicher Bewerbung für eine Werki-Stelle gibt es ein Interview, um sich kennenzulernen und offene Fragen zu klären.

Aktuell werden WerkstudentInnen in den Bereichen SEA, Reporting, Affiliate und Office Management gesucht. Vielleicht ist da auch für dich[ etwas dabei. Die Ausschreibungen findest du hier: https://www.projecter.de/jobs/#jobs

Ich habe in meinem letzten Bachelorsemester als Werkstudentin bei Projecter angefangen und hatte dadurch das Glück, dass sich bei mir einige freie Stunden ergeben haben. Wie WerkstudentInnen dann ihre konkrete Arbeitszeit bei Projecter einteilen ist ziemlich flexibel, solange man regelmäßig für Support verfügbar ist. Michelle P., heute Specialist Social Media Advertising, über ihr Werkstudium

Ich konnte in dieser Zeit in mehrere Kanäle reinschnuppern und hatte abwechslungsreiche Aufgaben. Gleichzeitig lag mein Schwerpunkt in meinen präferierten Kanälen und ich konnte neben den Supportaufgaben auch an vielen Aufgaben arbeiten, bei denen ich sehr viel über die SEO-Arbeit und das Affiliate Marketing lernen konnte. Julia B., heute Senior Specialist SEO, über ihr Werkstudium

Durchstarten oder Umsatteln

Wer nach dem Studium richtig durchstarten möchte, wählt mit dem Traineeship einen perfekten Einstieg, um Step by Step an die Arbeitswelt, Tools und Abläufe in einer Agentur herangeführt zu werden. Aber nicht nur für AbsolventInnen ist das Traineeship der Karriereschritt der Wahl. Auch für QuereinsteigerInnen bietet sich hier eine optimale Möglichkeit, im neu gewählten Traumberuf Fuß zu fassen, sofern Erfahrungen und Motivation zum Unternehmen passen. Wie unterschiedlich auch hier mitunter die Ausgangslage der Trainees sein kann, zeigt dieser Blogbeitrag: https://www.projecter.de/blog/projecter/das-traineeprogramm-aus-drei-blickwinkeln/

Einzigartig am Modell ist die Rotation durch alle Teams im ersten halben Jahr, bei der du von allen Online-Marketing-Disziplinen einen guten Überblick erhältst. Das hilft dabei, deine Stärken zu entdecken und dich basierend darauf spezialisieren zu können. Ziel des Traineeship ist die Qualifikation zum Specialist und eine langfristige Zusammenarbeit.

Der Bewerbungsprozess umfasst zwei Interviews mit verschiedenen GesprächspartnerInnen. Das erste Gespräch ist für das gegenseitige Kennenlernen vorgesehen, im zweiten Gespräch können durch eine spezielle Aufgabe erstes fachliches Wissen und die eigenen Kompetenzen unter Beweis gestellt werden.

Auch Trainee-Stellen sind aktuell online auf der Website zu finden: https://www.projecter.de/jobs/#jobs

Im Traineeship bei Projecter habe ich eine gute Möglichkeit für den Berufseinstieg nach dem Studium gesehen. Ich wollte mehr praktische Erfahrung in den einzelnen Marketing-Bereichen sammeln, um zu sehen, welche Arbeit mir gefällt und wo meine Stärken liegen. Laura N., heute Specialist Performance Marketing, über ihr Traineeship

Ich hatte Dank des Ausbildungskonzepts vom SEO- und SEA-Team eine gute Übersicht über die Themen, die ich für meine Arbeit benötige. Anfangs habe ich Specialists unterstützt und konnte super Einblicke in die alltägliche KundInnenarbeit gewinnen, bis ich dann Schritt für Schritt eigene KundInnen bekommen habe. Eine Mischung aus selbstständigem Lernen, Praxiserfahrungen und die gesunde Fehlerkultur bei Projecter haben mir sehr geholfen, um für den Job als SEO-Berater fit zu sein. Nico E., heute Team Lead SEO, über sein Traineeship

Potenziale erkennen

Für wen ein Werkstudentenjob und Traineeship nicht in Frage kommen, wer aber trotzdem Agenturluft schnuppern und Erfahrungen sammeln möchte, kann eventuell auf ein Praktikum setzen. Dieses eignet sich in erster Linie für SchülerInnen und StudentInnen, die keine Möglichkeit für einen Job neben dem Studium haben. Hauptziel des Praktikums ist die Wissensvermittlung und die Möglichkeit zu prüfen, ob Online Marketing der richtige Arbeitsbereich für dich ist. Vakante Stellen werden auf der Website ausgeschrieben.

Ein junges dynamisches Team, jeden Tag gern zur Arbeit, zukunftsträchtige Branche! Simple Phrasen, die ich jedoch damals in Kombination nirgends auf meinen bisherigen Stationen so vorfand, wurden bei Projecter sofort mit Leben gefüllt. Der damalige Instagram-Auftritt hat mich schlussendlich gecatcht! Markus B., heute Specialist Affiliate Marketing, über sein Praktikum

Ich habe mich bei Projecter direkt wohlgefühlt – weil ich von allen herzlich aufgenommen und direkt ins Team integriert wurde. Bei Fragen konnte ich mich jederzeit an meine Patin wenden, aber auch alle anderen Projecters waren super hilfsbereit und haben mir bei Unklarheiten aktiv ihre Unterstützung angeboten. Lisa M., heute Junior Specialist Content & Creative, über ihr Praktikum

Wer sich für einen der oben genannten Wege entscheidet und qualifiziert, kann neben bereits erwähnten Vorteilen von verschiedenen Benefits profitieren, sich selbst aktiv in Herzensthemen einbringen oder das Agenturleben mitgestalten.

Wenn du dich nach dem Lesen des Artikels für eine der Stellen interessierst, findest du hier noch einmal den Link zu allen Ausschreibungen: https://www.projecter.de/jobs/#jobs Neuigkeiten rund ums Projecter-Agenturleben und branchenspezifische Neuigkeiten findest du außerdem auf unseren Social-Media-Kanälen oder hier im Blog.

