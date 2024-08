Projecter ist eine B Corporation

„Ich freue mich sehr, dass wir nach anderthalb Jahren Zertifizierungsprozess jetzt eine offizielle B Corporation sind und somit grün auf weiß haben, wie weit wir auf unserem Weg in Richtung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit schon gekommen sind. Gleichzeitig liefern die B Lab Standards einen guten Status quo und viel Input, wie wir noch besser werden können und woran wir in den nächsten Jahren arbeiten werden. Spannend wird außerdem die Vernetzung und der Austausch mit anderen B Corporations in der Branche und in Deutschland generell – wir sind gespannt darauf, welche gemeinsamen Projekte wir auf die Beine stellen können!“

– Katja von der Burg, Gründerin und Geschäftsführerin von Projecter