Alle Neuerungen vom Google EMEA Product Kick-off H1 2023

Videokampagnen

External Conversion Lift

Bei Videokampagnen ist für viele unserer Kund*innen oft nicht auf den ersten Blick ersichtlich, warum sich das Investment in diese Upper-Funnel-Maßnahme lohnt. Die Beta „External Conversion Lift“ beantwortet genau diese Frage und untersucht, wie viele Conversion stattgefunden haben, weil Nutzer*innen die eigene Anzeige gesehen haben. Auf dem Projecter-Blog halten wir euch zu allen EMEA Product Kick-offs von Google auf dem Laufenden.

Ausgewertet werden können die Experimente nach Altersgruppen, Gender und Conversion-Aktion. Aktuell bekommen wir mit „External Conversion Lift“ nur Einblick in Video Action-Kampagnen – weitere Kampagnentypen sollen in Zukunft verfügbar werden. Der Zugang zur Beta ist global möglich, erfolgt aber über eine Allowlist.

Performance-Max-Kampagnen

Page Feeds

Beim Thema Performance Max erhalten wir von Google mit zwei Betas mehr Möglichkeiten zur Kontrolle des Kampagnentyps. „Page Feeds“ ermöglicht es uns, einen Feed mit Webseitenbereichen zu erstellen, die nicht zur Bewerbung bei Performance Max genutzt werden sollen. Die Lösung wird mit aktivierter und deaktivierter Erweiterung der finalen URL funktionieren. Bei wem die URL-Erweiterung bisher zu Problemen geführt hat, kann nun einen neuen Versuch wagen.

Campaign-Level Brand Exclusions

Eine weitere und vermutlich die am meisten bei SEA-Manager*innen gefragte Lösung sind Campaign-Level Brand Exclusions. Hiermit bekommen wir endlich die Kontrolle darüber, ob und bei welchen Brand-Suchen wir werben. Ausgeschlossen werden können sowohl Wettbewerber als auch die eigene Marke.

Der Ausschluss erfolgt auf Kamapagnen-Level und wirkt sich auf den Such- und Shopping-Traffic aus – also aufpassen, dass ihr vorab eine Brand-Suchkampagne sowie eine Standard-Shopping-Kampagne als Fallback im Konto anlegt. Brand-Namen, die Google Ads basierend auf bedienten Suchanfragen nicht vorschlägt, können zur Ausschlussliste hinzugefügt werden.

Page Feeds und Campaign-Level Brand Exclusions befinden sich aktuell noch in der Betaphase, werden aber global verfügbar sein.

Search

Neue Käufer*innen stärker untergliedern

Hinter dem etwas sperrigen Namen „New Customer Acquisition with High Value Optimisation“ versteckt sich eine Lösung dafür, neue Käufer*innen stärker zu untergliedern. Google Ads bekommt so mehr Informationen darüber, welche User besonders wertvoll für ein Konto sind.

Benötigt wird für die Lösung eine Kundenabgleichsliste, in der die Nutzer*innen nach Wertsegmenten untergliedert sind. Daraufhin müssen der Kundenwert für High Value und reguläre neue Kund*innen im Konto hinterlegt werden. Google passt seine Optimierung entsprechend an. Auch diese Lösung befindet sich in der Beta-Phase und wird nach dem Launch global verfügbar sein.

Das SA360 Performance Center

Wenn wir uns eine der Neuheiten von der Plattform SA360 klauen könnten, dann wäre das wohl das Performance Center. Das Tool soll die besten Funktionen des Google Ads Performance Planners und des SA360 Budget Management vereinen und klingt damit wie der wahr gewordene Traum jedes*r Online-Marketing-Managers*in.

Ermöglicht werden damit, wie der Name es verrät, Vorhersagen zur Performance und Budget Management. Gerade für umfangreiche Konten spannend: Multikampagnen-Planung und Warnung gehören auch zum Leistungsumfang. Das Tool soll im ersten Halbjahr 2023 verfügbar gemacht werden.