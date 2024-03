SMX München 2024: SEA und SEO Updates, die ihr kennen solltet

Vom 12. bis 13. März 2024 fand wieder die SMX in München , Europas größte Suchmarketing-Konferenz für Professionals, statt. Mein Kollege Jakob und ich waren für die Teams SEA und SEO dabei und haben euch die spannendsten Updates in diesem Blogbeitrag zusammengefasst.

Die größten Insights aus dem SEA

Measurement & Attribution Mit einer fulminanten Keynote gab Rand Fishken, Gründer und Geschäftsführer von SparkToro und Snackbar Studio, den Ton für die darauffolgenden Veranstaltungen an. Seine Kernbotschaft: Online Marketing kann zwar noch einiges messen, aber die korrekte Attribution ist für viele Bereiche deutlich schwerer geworden. PPCler*innen stehen noch relativ viele korrekt zugeordnete Daten zur Verfügung. Webseitenzugriffe mit Ursprung Social werden von Google immer häufiger zum Direct Traffic umgemünzt. Damit wird die Wichtigkeit von Google als Trafficquelle überbetont. Sein Lösungsansatz: Vanity Metrics stärker in den Fokus setzen und Nutzer*innen etwas bieten. Beatrix Dombrowski hat für uns SEA Insights auf der SMX gesammelt.

Hochwertige Webseiteninhalte

In Zeiten von KI ist der nächste Beitrag eines Webseitenmagazins nur einen guten Prompt entfernt, deswegen betonten gleich mehrere Sessions auf der SMX wie wichtig es ist, wertvolle Inhalte zu bieten. Will Reynolds von Seer Interactive zeigte anhand eigener Analysen, dass es sich nicht lohnt, die eigene Webseite mit spammigen Inhalten zu füllen. Google straft hier früher oder später sowieso ab.

SEA Best Practices

Im SEA-Track wurden jede Menge Anregungen abseits Google Ads Best Practices geboten. Andrew Lolk, Gründer von SavvyRevenue, mähte Performance Max verbal nieder und empfahl, lieber abseits des Kampagnentypen in Assets zu investieren. Seiner Meinung nach ist Performance Max nichts anderes als Smart Shopping in neuem Gewand. Niki Grant von ClickTech Solutions Limited gab einen tiefen Einblick in ihre Strategien, um datenarme Konten zu skalieren. Sie setzt dabei auf ein niedriges Maß an smarten Lösungen und investiert in ein longtailigeres Keywordset.

Holistisch denken und handeln

Was bei vielen der Speaker trotz aller Spezialisierung auffällig war: Der stetige Blick auf alles, was sich außerhalb des eigenen Tellerrand abspielt. Strategien jedweder Art, die nur in einem Kanal umgesetzt werden, können ihr volles Potential nicht entfalten. Und mit dem Blick zurück auf die Eröffnungskeynote lohnt es sich, an allen Touchpoints vertreten zu sein, an denen sich die eigenen Zielgruppe aufhält.

Newsletter abonnieren 1x im Monat die aktuellsten Infos kompakt zusammengefasst!

Jakob Palmer hat unser SEO Team mit SMX Insights versorgt. Die wichtigsten SEO Updates Ein kohärentes Content-Framework aufbauen Alexander Rus, Gründer und CEO von Evergreen Media, teilte in seinem Vortrag verschiedene Lektionen, die er in den letzten Jahren gelernt hat und die ihm geholfen haben, im Content Marketing erfolgreich zu werden. Eine Hürde, die bspw. viele Marketer kennen, ist es, Vorgesetzte von ihren Content-Vorhaben zu überzeugen.

Alexanders Lösungsvorschlag: Du musst den Wert deines Contents richtig kommunizieren. Das bedeutet: zeige auf, wie dein Content Umsatzzahlen bzw. darüberstehende Unternehmensziele direkt positiv beeinflusst. Je konkreter man hier werden kann, desto besser.

Contentless Marketing

KI-generierte Texte und ggf. auch Googles neue Suche (SGE) bescheren vielen in der Branche die Sorge, dass bewährte Content-Strategien in Zukunft nicht mehr aufgehen könnten. Auch der SEO-Berater Jono Alderson sieht diese Probleme: zum einen, weil die neue Suche tatsächlich schon mehr Antworten ausgeben könnte, ohne dass User eine Webseite besuchen müssen. Zum anderen aber auch, weil bereits jetzt schon viel zu oft Content um des Contents Willens produziert wird, ohne dass dieser wirklichen Mehrwert schafft.

Wer hier in Zukunft die Nase vorn haben möchte, der muss sich auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich auf die Fragen: Welche konkreten Probleme haben meine User? Wie kann ich ihnen mit meinem Content helfen und ihnen so echten Mehrwert bieten? Nur so wird man sich zukünftig behaupten und sich von generischen Texten abheben können.

Content Marketing Tipps für E-Commerce SMEs

Auch beim Vortrag von Paddy Moogan, Co-Founder von Aira, stand der Wandel des Content Marketings in Zeiten von KI im Vordergrund. Wie soll man in dieser gefühlt immer schneller werdenden Entwicklung eine vernünftige Strategie entwickeln? Paddy kann hier aber etwas beruhigen: Niemand kann in die Zukunft blicken und mit Sicherheit sagen, wo die Reise hingeht.

Aktuell ist es daher das Beste, sich der Veränderung zu stellen und seine Aktivitäten anzupassen. Und wie? Online Marketing war schon immer sehr stark von Veränderungen geprägt. Gewisse Prinzipien galten aber auch schon vor zehn Jahren und werden vermutlich auch in den nächsten zehn Jahren gelten. Darauf aufbauend sollte man dann aber entsprechende neue Trends und Entwicklungen mitberücksichtigen.