SEO News 02/2025: Wie beeinflusst KI die Suche? 🤖

Künstliche Intelligenz und wie sie die Suche jetzt und zukünftig verändern wird, ist ein spannendes Thema in der SEO-Community. Passend dazu gab es im Februar von verschiedenen Expert*innen allerhand Informationen, die aktuelle Entwicklungen zum Thema analysierten und Ansätze zur Optimierung boten. Das waren aus unserer Sicht die spannendsten Beiträge:

Markus Hövener, Gründer und SEO Advocate von Bloofusion, teilte in einem Webinar seine Gedanken zu aktuellen Entwicklungen und Optimierungsansätzen von KI-Chatbots. Besonders interessant sind seine Antworten auf Fragen wie:

Spannend fanden wir seine Erkenntnis, dass ChatGPT Search sich auf den Suchindex von Bing stützt und damit die Nutzung von Bing Webmaster Tools an Bedeutung gewinnt. Hier findet ihr die Aufzeichnung.

SEO-Experte Kevin Indig setzte sich ebenfalls intensiv mit KI-Chatbots auseinander und wertete 14 Studien zu ihrer Bedeutung für SEO aus. In seinem Beitrag „The State Of AI Chatbots And SEO“ fasste er seine Erkenntnisse zusammen. Dabei beleuchtete er insbesondere, wie wertvoll der Traffic aus KI-Chatbots ist, welche Möglichkeiten es gibt, die eigene Sichtbarkeit in diesen Tools zu steigern und welche Herausforderungen sich im Umgang mit KI-Chatbots ergeben.

Kevin Indig kommt zu dem Schluss, dass klassische SEO-Praktiken ihre Gültigkeit behalten. Er sieht aber durchaus auch Chancen in den neuen Technologien, die es frühzeitig anzugehen gilt:

„To be crystal clear, I don’t think anybody has to optimize for AI chatbot visibility. I’m confident that most industries will be fine doing classic SEO for years to come. Some will even be fine in a decade. However, you can’t unsee the rapid adoption, which leads us to a situation where two things are true: classic SEO still works, and there is a first-mover advantage on AI chatbots.“