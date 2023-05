Social Media Auslese April 2023

Viele kennen sie bereits, z. B. von Instagram: die empfohlenen Beiträge („Suggested Posts“). Diese testet nun auch LinkedIn. Das berufliche Netzwerk möchte den Nutzer*innen damit Beiträge näher bringen, die interessant für sie wären, aber sie sonst vielleicht nicht erreicht hätten. LinkedIn erklärt dazu:

With Suggested Posts, we’ll do the heavy lifting to find out what’s trending amongst professionals in your field and surface great conversations on topics that might be very relevant to you.

LinkedIn über Social Media Today