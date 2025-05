Instagram hat mit „Edits“ eine weitere App zur Videobearbeitung veröffentlicht und will CapCut damit wohl Konkurrenz machen, OpenAI arbeitet laut Gerüchten an einem eigenen sozialen Netzwerk und TikTok wird mit Rezensionen immer mehr zum Google 2.0 – das und mehr lest ihr in unseren Social Media News.

Instagram

Edits ist da!

Lange haben wir sie auf sie gewartet, jetzt hat Instagram sie endlich veröffentlicht: Edits, die neue Videobearbeitungs-App von Instagram. Wir haben uns die App mal genauer angesehen und sie für euch getestet.

Unser Fazit nach der ersten Video-Erstellung? Vom Aufbau bis zu den Icons – Edits sieht auf den ersten Blick sehr nach CapCut aus. Auch die Animation beim Exportieren der Videos ist die gleiche. Ein paar Funktionen vermissen wir jedoch noch. Wir können kein extern aufgenommenes Voiceover in die App laden und die Videos auch nicht im Team teilen, um mit mehreren Personen daran zu arbeiten. Auch fehlen einige Effekte und Schriften, von denen wir bei CapCut mehr Auswahl haben. Doch wer kein CapCut Pro hat, kann kostenlos mit Edits auf jeden Fall coole Videos erstellen. Es wird auf jeden Fall deutlich, dass die App von Instagram kommt – denn die Nutzung ist nur möglich, indem man sein Instagram-Konto verknüpft. Die Audio-Bibliothek stellt euch außerdem nicht nur Instagram-Audios zur Verfügung, sondern zeigt euch auch, welche Audios gerade besonders im Trend sind. Eine Notizen- und Ideensammlung macht es einfach, Video- und Trend-Ideen nicht aus dem Kopf zu verlieren. Außerdem habt ihr über Edits nicht nur Zugriff auf eure gespeicherten Reels, sondern auch auf eure Reel-Insights.

Über einen eigenen Reiter habt ihr in Edits Zugriff auf eure Reel-Insights. Für Inspiration könnt ihr direkt in Edits durch beliebte Reels scrollen, die Audios verwenden, Reels speichern und euch (Haft-)Notizen machen.

Mit den nächsten Updates sollen immer mehr neue Features kommen und auf Instagram erscheinen schon die ersten Reels mit dem kleinen Banner „Mit Edits erstellt“. Wir sind gespannt, wie viel von Edits sich in den nächsten Wochen auf Instagram finden lässt.

Meta AI trainiert mit Nutzerdaten

Ob auf WhatsApp oder Instagram: Meta AI habt ihr sicherlich schon auf verschiedenen Netzwerken entdeckt. Jetzt informiert Instagram, dass die KI mit Nutzerdaten – also mit öffentlichen Beiträgen und Bildunterschriften – trainiert werden soll. Die Tagesschau informiert, dass Nutzer*innen aus der EU dieser Nutzung ihrer Daten widersprechen können. Wie genau, das zeigen sie in diesem Beitrag.

Instagram Story direkt auf WhatsApp teilen

Die sozialen Netzwerke des Meta-Kosmos werden jetzt noch stärker verknüpft: Nun können Instagram Stories ganz einfach auch im WhatsApp Status gepostet werden.

Instagram Stories können nun nicht nur direkt auf Facebook, sondern auch im WhatsApp Status geteilt werden.

Diese Funktion könnte auch für Business Accounts und Marken hilfreich sein, die ihre Ankündigungen oder Produktangebote in nur wenigen Schritten auch auf ihrem WhatsApp-Business-Profil als Status teilen möchten.

Neue Features im Test

Aktuell befinden sich außerdem einige neue Instagram-Features im Test, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Bspw. wird an zwei eigenständigen Reel-Feeds gearbeitet, die nicht nur die aktuellsten Reels zeigen, sondern auch die, die am meisten angesehen werden. Mit Quicksnap wird außerdem derzeit ein Snapchat-ähnliches Feature getestet. Auch für die Instagram Story wird fleißig getestet, so z. B. das neue Feature Storyline, was es ermöglicht, gemeinsam mit anderen Stories zu erstellen und zu erweitern.

Threads

Lieblingscreator ganz einfach importieren

Threads wird von vielen Nutzer*innen als Alternative zu X – ehemals Twitter – genutzt. Das Netzwerk macht es neuen Nutzer*innen jetzt noch einfacher, sich von X zu verabschieden: Mit einem Creator-Import können neue Threads-Nutzer*innen den Creatorn, die sie auf X gefolgt haben, ebenfalls bei Threads folgen.

TikTok

Google, bist du’s?

Dass TikTok vor allem von jungen Nutzer*innen mit seiner ausgeprägten Suchfunktion mittlerweile als Alternative zu Google genutzt wird, ist kein Geheimnis mehr. Doch jetzt geht das Netzwerk noch einen Schritt weiter und zeigt Rezensionen (von Google direkt, aber auch von TikTok selbst) neben der Kommentarspalte an – das berichtet TechCrunch, inklusive Screenshots:

Ersten TikTok-Nutzer*innen werden unter Videos mit Ortsangabe nicht nur Kommentare, sondern auch Google Reviews angezeigt.

Vor allem in Bezug auf Social SEO könnte diese neue Funktion nützlich sein. Außerdem macht es TikTok zur noch stärkeren Google-Alternative – sucht man eine bestimmte Sehenswürdigkeit oder ein bestimmtes Restaurant, sieht man auf dem sozialen Netzwerk direkt die Rezensionen von anderen Nutzer*innen.

LinkedIn

Externe Links bringen weniger mehr Performance

„Externe Links auf LinkedIn schränken die Reichweite ein“: Dieser Mythos wurde nun von Metricool widerlegt. In einer aktuellen Studie wurde herausgefunden, dass Links, die auf LinkedIn zu externen Seiten führen, keinen negativen Einfluss auf die Performance haben. Im Gegenteil: Beiträge mit externen Links performen sogar besser als Beiträge ohne Link. Neugierig? Hier geht’s zur Studie.

Bluesky

Blauer Himmel, blauer Haken

Die Twitter- bzw. X-Alternative Bluesky gewinnt immer mehr Nutzer*innen und auch Marken und Unternehmen haben es mittlerweile zu diesem Netzwerk geschafft. Damit wird auch bei Bluesky die Verifizierung von Profilen immer wichtiger. Spannend: Bluesky setzt nicht nur auf die Verifizierung durch das Netzwerk selbst, sondern führt mit „Trusted Verifier“ eine neue Art der Verifizierung ein. Damit werden Unternehmen oder Organisationen ausgezeichnet, die besonders vertrauenswürdig erscheinen. Diese Unternehmen können dann wiederum andere Profile verifizieren.

OpenAI

Ein weiterer Konkurrent für X & Co.?

Das Projekt befindet sich laut Berichten noch in einem frühen Stadium, aber The Verge hat berichtet, dass der OpenAI-Gründer Sam Altman ein eigenes soziales Netzwerk plant, das X (und damit sicherlich auch anderen Kurznachrichtenplattformen wie Threads und Bluesky) ähnelt.

Es gibt wohl bereits eine interne Testversion, die an die Bilderzeugung von ChatGPT anknüpft und einen sozialen Feed enthält. Die ohnehin schon angespannte Beziehung zwischen Altman und Elon Musk könnte sich dadurch noch weiter verschärfen.

Und sonst so?

Instagram verbessert die Überprüfung von Teenagern auf der App mit KI, bringt zukünftig eventuell sogenannte Locked Postings an den Start und arbeitet (endlich!) an einer iPad-App. LinkedIn testet in den USA ein neues Feature mit Videotrends.

