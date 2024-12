Social Media News 11/2024: Bluesky – das neue Twitter?

Eine Million Nutzer*innen an einem Tag? Das verzeichnete im letzten Monat Bluesky, welches als echte Twitter- bzw. X-Alternative gehandelt wird. Celebrities, wie Stephen King, kehren X nach Jahren den Rücken und wechseln zum neuen sozialen Netzwerk mit dem blauen Schmetterlings-Logo. Wir sind gespannt, ob das eine wirkliche Alternative zu Twitter werden kann. Doch das ist nicht die einzige News im November – auch Instagram, TikTok und Co. halten einige spannende, neue Features bereit!

Instagram

Story Highlights ziehen um

Jede*r von euch kennt sie, einige nutzen sie vielleicht selbst: Die Instagram Highlights, mit denen man Stories einen festen Platz geben und sie dauerhaft verfügbar machen kann. Diese ziehen nun um und bekommen ihren eigenen Feed – das teilte Instagram den Nutzer*innen durch ein Pop-up mit:

Instagram Pop-up zum neuen Highlight-Feed (@deinsocialcoach auf TikTok)

Diesen teilte auch Majena von @deinsocialcoach auf TikTok, wo sie über die neue Funktion berichtete. Dem Pop-up nach zu urteilen, wird diese neue Highlight-Funktion bald ausgerollt. Wir sind gespannt, wie die Highlights dann aussehen und ob sie – trotz der eher negativen Meinungen zum neuen Feature unter Majenas Video – weiterhin so beliebt bleiben.

Most Views & Reel Views auf einen Blick

Mit „Most Views“ kommt eine neue Analysefunktion in Instagrams Professional Dashboard: Sie zeigen euch an, welche Beiträge, Carousel-Posts oder Reels in den letzten 30 Tagen die meisten Views erreicht haben. So könnt ihr auf den ersten Blick erkennen, welcher Content bei eurer Community am besten ankam. So sieht das Ganze aus:

Eine weitere neue Funktion: die Views eurer Reels erkennt ihr jetzt direkt in eurem Reel. So habt ihr schnell im Blick, wie es performt. Die Funktion wird aktuell ausgerollt und könnte bei einigen von euch bereits verfügbar sein – wir haben sie bei uns leider noch nicht entdeckt.

Dass Hashtags immer mehr an Bedeutung verlieren, ist keine Neuigkeit. Ein weiteres Feature, was das beweist: ab Freitag, den 13. Dezember, könnt ihr keinen Hashtags mehr folgen. Alle Hashtags, denen ihr bereits folgt, verschwinden außerdem aus eurem Profil. Also schaut am besten schnell noch rein und speichert euch besonders interessante Beiträge, die sich unter euren beliebten Hashtags finden lassen, bevor sie verschwinden.

Instagram Pop-up, das über die Hashtags informiert (Hammod Oh auf Threads)

TikTok

Symphony Creative Studio

Videoerstellung einfach gemacht – dank TikTok-KI! Das neue Symphony Creative Studio könnte die Arbeit von Social-Media-Manager*innen und Marketing-Teams um einiges vereinfachen. In dem Creative Studio stehen euch verschiedene Features zur Verfügung: von der Erstellung von Skripts über das Generieren von Videos und Remixen bis hin zur automatischen Übersetzung und Untertitelerstellung.

Besonders spannend: Basierend auf der URL, die ihr einpflegt, erstellt euch TikTok mit voller KI-Power ein passendes Videokonzept, was auf erfolgreichen Videos basiert und Sounds, Bilder und Videos enthält, die für die kommerzielle Nutzung freigegeben sind. Wie cool ist das bitte? Wir freuen uns schon darauf, uns im Symphony Creative Studio auszutoben.

Threads

Bluesky: die bessere Alternative zu X und Threads?

Threads wurde lange Zeit für die Konkurrenz mit dem höchsten Potenzial für das ehemalige Twitter gehalten: Jetzt zeigt sich, dass vor allem die noch recht kleine Plattform Bluesky im Business der Kurznachrichtendienste nicht zu unterschätzen ist. Die Plattform, die von dem Twitter-Mitgründer Jack Dorsey mitentwickelt wurde, gewinnt vor allem durch ihre Benutzerfreundlichkeit und die innovativen Funktionen zunehmend an Beliebtheit.

Der Bluesky-CEO Jay Graber gab nun vor kurzem bekannt, dass die Zahl der User auf über 20 Millionen gestiegen sei und täglich über eine Million Nutzer*innen dazukommen. Das Wachstum der Plattform scheint auch Meta zu beeinflussen, wie in einem Threads-Post von Social-Media-Experte Matt Navarra deutlich wird. Mehr zum Thema lest ihr auf Onlinemarketing.de.

Habt ihr Bluesky schon ausprobiert? Wir sind gespannt, ob sich das Interesse der Social-Media-Nutzer*innen weiterhin halten wird.

Entwürfe speichern und Beiträge vorplanen

Threads macht es Nutzer*innen nun möglich, Entwürfe ihrer Postings anzulegen. Vor allem für Social-Media-Manager*innen ein hilfreiches Feature, um Beiträge vorbereiten und für einen späteren Zeitpunkt speichern zu können. Auch das Vorplanen von Beiträgen lässt (hoffentlich) nicht mehr lange auf sich warten, denn bei ersten iOS-Nutzer*innen wurde die neue Funktion in der App bereits entdeckt, wie App-Entwickler Alessandro Paluzzi mitteilte:

Mehr neue Features werden nicht lange auf sich warten lassen – durch das bereits erwähnte, schnelle Wachstum der Konkurrenz Bluesky arbeitet das Threads-Team fleißig, um Nutzer*innen für ihre App zu überzeugen.

YouTube

YouTube Shorts jetzt nicht mehr ganz so „short“

Die Ankündigung folgte im Oktober, nun lassen sich Hochformat-Videos von einer Länge bis zu drei Minuten auch im Shorts-Tab auf YouTube finden. Videos im Short-Format von 9:16 werden automatisch YouTube Shorts zugeordnet und im zugehörigen Tab gespeichert. Videos im Format 16:9 lassen sich wie gewohnt im Standard-Video-Tab finden.

Im Test: Durch lange Videos swipen

Das „Swipe up“ kennen wir alle von Instagram Reels, TikTok Videos oder YouTube Shorts – also hauptsächlich von kurzen Videos im Hochformat. Erste YouTube-Nutzer*innen haben diese Swipe-Funktion nun aber auch bei langen YouTube-Videos im Format 16:9 entdeckt. Eine Geste, die man, unserer Meinung nach, nicht unbedingt mit Vollbild-Videos in Verbindung bringt. Wir sind gespannt, ob sich dieses neue Feature durchsetzt. Ein Beispiel seht ihr hier:

Und sonst so?

Threads hat seine Suchfunktion verbessert und WhatsApp hat sich neue Sticker für den Status bei Instagram abgeschaut. Mit nur einem Klick könnt ihr bei Instagram außerdem Empfehlungen zurücksetzen und vielleicht schon bald Bilder nachträglich zu Carousels hinzufügen. Instagram CEO Adam Mosseri informierte darüber, dass das automatische Aktualisieren bei der App-Nutzung – der sogenannte „Rug Pull“ – zukünftig vermieden wird. Auch für Instagram Stories wird fleißig getestet, und zwar beliebte Templates für die „Add Yours“/„Du bist dran“-Storyvorlagen.

Thementipps für die folgenden Monate

… und wie immer kommen hier unsere Thementipps und Aktionstage für eure Redaktionsplanung! Ist da etwas für euch dabei? 👇