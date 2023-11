LinkedIn hat (endlich) seine Conversions API eingeführt 🎉 – auch bekannt als Server-seitiges Tagging. Die LinkedIn Conversions API ermöglicht es, einige technische Beschränkungen – unter anderem in Apples Browser – zu umgehen, und hilft euch so, mehr Conversions zu messen und zu erhalten. Aber was bedeutet das ganz konkret? Und warum brauchen Online Marketer die Conversions API überhaupt? Das erklären wir euch in diesem Blogartikel.