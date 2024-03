Der März hatte es dieses Jahr ordentlich in sich, zumindest in Bezug auf Social Ads News. Meta hat direkt die Möglichkeit genutzt, in einem Schwung eine ganze Reihe an Neuerungen und Verbesserungen vorzustellen – natürlich hat das meiste mit KI-Optimierung zu tun. TikTok baut aktuell die E-Commerce-Möglichkeiten für Werbetreibende stark aus. Und sogar Snapchat ist diesen Monat mit News vertreten. Das alles gibt es wie immer kompakt für euch zusammengefasst in unseren Social Ads News!

Den Anfang macht Meta mit einer ganzen Reihe neuer Tools, Optimierungen und Ankündigungen: Die geballten News gibt es hier im Überblick. Für detailliertere Informationen könnt ihr alle Ankündigungen auch hier nachlesen.

Die Advantage+ Creative Optimization kann jetzt automatisch Video Ads für Reels und 9:16 Platzierungen optimieren oder auch weitere Varianten einer Anzeige erstellen, welche Nutzer*innen am wahrscheinlichsten anspricht.

kann jetzt automatisch Video Ads für Reels und 9:16 Platzierungen optimieren oder auch weitere Varianten einer Anzeige erstellen, welche Nutzer*innen am wahrscheinlichsten anspricht. Für Advantage+ Katalog Ads ist es nun allen Werbetreibenden global möglich, Videos anstatt statischer Bilder zu nutzen. Damit unterstreicht Meta seine Ambitionen, stärker auf Video-Content zu setzen und das Engagement auf den Plattformen zu erhöhen.

ist es nun allen Werbetreibenden global möglich, Videos anstatt statischer Bilder zu nutzen. Damit unterstreicht Meta seine Ambitionen, stärker auf Video-Content zu setzen und das Engagement auf den Plattformen zu erhöhen. Ebenfalls neu für Advantage+ Katalog-Kampagnen ist die Möglichkeit, ein hochgeladenes Hero-Image für Anzeigen zu nutzen und dieses in den Fokus der Anzeige zu rücken. Meta spielt zusätzlich zum Hero-Image Produkte aus dem Produktkatalog aus, die Nutzer*innen am wahrscheinlichsten zum Kauf anregen.

ist die Möglichkeit, ein hochgeladenes Hero-Image für Anzeigen zu nutzen und dieses in den Fokus der Anzeige zu rücken. Meta spielt zusätzlich zum Hero-Image Produkte aus dem Produktkatalog aus, die Nutzer*innen am wahrscheinlichsten zum Kauf anregen. Ab sofort können den Reminder Ads auf Instagram auch externe Links zu neuen Produkten oder Sales hinzugefügt werden. Damit soll das geweckte Interesse auch in Conversions oder Sales umgewandelt werden können. Später soll es ebenfalls möglich sein, Reminder Ads zusätzlich auch noch in Reels auszuspielen.

auf Instagram auch externe Links zu neuen Produkten oder Sales hinzugefügt werden. Damit soll das geweckte Interesse auch in Conversions oder Sales umgewandelt werden können. Später soll es ebenfalls möglich sein, Reminder Ads zusätzlich auch noch in Reels auszuspielen. Für Kampagnen, in denen ein Angebot mit Code beworben wird, lassen sich diese Promocodes nun bei der Anzeigenerstellung in einem Extra-Feld hinterlegen. Dabei kann der Code entweder automatisch durch Meta gesucht oder manuell hinterlegt werden. Wenn potenzielle Käufer*innen über die Ad dann zur Website gelangen, wird der Code automatisch auf den Warenkorb angewandt, was eine reibungslose Customer Journey bis hin zum Kauf ermöglicht und Conversion Rates dadurch steigern kann.

TikTok

Neue E-Commerce-Möglichkeiten

TikTok baut aktuell seine E-Commerce-Funktionalitäten kräftig aus. Anfang 2024 ging schon der TikTok Shop Tab an den Start, ein eigener Bereich, in dem Produkte vorgestellt und entdeckt werden können.

Jetzt hat TikTok angekündigt, dass Video Shopping Ads, welche auf Basis des eigenen Produktkatalogs erstellt werden, nun auch global allen Werbetreibenden zur Verfügung stehen. Diese Video Shopping Ads lassen sich über den Suchen-Tab bei TikTok finden, was die Sichtbarkeit für die Shopping-Anzeigen weiter erhöht.

Darüber hinaus wurde auch ein neues Shop-Anzeigenformat namens Shop Ads Product Card vorgestellt, mit dem Werbetreibende ihre Produkte direkt im neuen Shop-Tab bewerben können. Und das alles mit nur einem Bild und Informationen aus dem Produktkatalog.

Zu guter Letzt hat TikTok auch seine Partnerschaft mit Shopify erweitert, um Shopify-Händler*innen die Erstellung von Video Shopping Ads weiter zu erleichtern. Diese Integration ermöglicht eine nahtlose Einbindung des Katalogs und dessen Datenverbindungen mit TikTok. Händler*innen können so nun ihre ersten Video Shopping Ads mit voreingestellten Kampagneneinstellungen und Best Practices direkt aus Shopify heraus erstellen.

LinkedIn

Dynamische UTM-Parameter für LinkedIn Ads

Was auf anderen Plattformen schon lange Standard ist, kommt jetzt auch zu LinkedIn: dynamische UTM-Parameter. In Bezug auf UTMs hat LinkedIn in letzter Zeit einige Fortschritte gemacht, angefangen damit, dass diese nicht mehr an die Ziel-URL angehängt werden müssen und es nun bei der Erstellung der Kampagnen ein eigenes Feld dafür gibt. Frisch dazugekommen ist die Möglichkeit, diese UTM-Parameter auch dynamisch zu übergeben. In der folgenden Abbildung zeigt LinkedIn, welche Parameter dynamisch übergeben werden können und wie diese eingebunden sein müssen.

Thought Leader Ads nicht mehr nur mit Mitarbeiter*innen

Bisher war es nur möglich, Beiträge von Mitarbeiter*innen des eigenen Unternehmens als Thought Leader Ad zu bewerben. Diese Funktion hat LinkedIn nun erweitert, wodurch es auch möglich ist, Beiträge von Personen außerhalb des Unternehmens als Thought Leader Ad zu bewerben. Das können dann zum Beispiel Fürsprecher*innen oder Reviews sein.

Damit baut LinkedIn eines seiner erfolgreichsten Werbeformate weiter aus, um Werbetreibenden noch mehr Möglichkeiten mit diesem Erfolgsformat zu schaffen. Die Erweiterung soll ab Ende März allen Accounts global zur Verfügung stehen.

Snapchat

Auch Snapchat lässt mal wieder von sich hören. Das Unternehmen hat vor ein paar Tagen neue Sponsored AR Filter vorgestellt, welche Nutzer*innen nach der Aufnahme ihres Bildes als Filter zur Verfügung stehen. Mithilfe dieses Ad-Formats sollen Marken noch mehr Reichweite und Aufmerksamkeit auf der Plattform generieren können. Snapchat gibt ebenfalls an, dass sich das neue Format sowohl für große Player mit viel Budget als auch für kleinere Unternehmen hervorragend eignet.

Webinar

Inbound Marketing auf CRM-Basis für Agenturen

Zuletzt noch ein Webinar-Tipp unsererseits: der Datenbestand eurer Kund*innen ist aufgeräumt, die Funnel sind sauber durchgeplant und die Kampagnen laufen mehr oder weniger stabil, aber … was machen eigentlich eure eigenen Daten? Viele Agenturen berücksichtigen oft selbst nicht, was sie ihren Kund*innen verkaufen, weil z. B. Zeit und Kapazitäten fehlen.

In unserem nächsten Webinar am Mittwoch, den 17. April 2024, um 10 Uhr zeigt euch unsere Gründerin und Geschäftsführerin Katja von der Burg gemeinsam mit Alexander Schenk, Specialist Business Development & Affiliate Marketing, wie ihr mit einem CRM wie Hubspot euren Datenbestand in ein sauberes CRM verwandelt und damit Sales und Inbound Marketing Kampagnen aufbaut – jetzt kostenlos anmelden.