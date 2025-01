👆 Diesen Gedanken fühlt ihr sehr? Wenn ihr erfahren wollt, ob euer Google Analytics 4 Attributionsmodell euch wirklich etwas bringt, dann haben wir da nachfolgend einen Tipp für euch …

In unserem kostenlosen Webinar am kommenden Donnerstag um 10 Uhr zeigen wir euch, wie ihr mit Google Analytics 4 die Customer Journey eurer Kund*innen besser versteht.

Gemeinsam mit meinem Teamkollegen Stefan Elbinger, Senior Specialist Web Analytics & IT, gebe ich euch detaillierte Einblicke in das Thema Attribution und erkläre euch, wie GA4 multiple Touchpoints bewertet. Meldet euch jetzt an und gewinnt wertvolle Insights für eure Arbeit mit Google Analytics 4 in 2025!

Google hatte im Oktober E-Mails versendet, in denen Richtlinienverstöße gegen die Einholung der Nutzer-Einwilligung zum Tracking geahndet wurden:

Offenbar ging es dabei um die Gestaltung von Cookie-Bannern. Google setzte in den Mails eine Frist, bis wann die Richtlinienverstöße behoben sein müssten, und behielt sich für den Fall der weiteren Nichteinhaltung eine Sperrung der Marketing-Aktivitäten vor.

Spannend ist, dass diese Prüfung von Seiten Googles stattfand, da Google selbst beim Thema Datenschutz in der EU nicht immer mit datenschutzrechtlichen Neuerungen überzeugen kann, Stichwort Advanced Consent Mode. Ganz unabhängig davon sollten alle Website-Betreiber*innen die wichtigsten Grundregeln der DSGVO beim Tracking kennen:

Nehmt es als Anlass, die genannten Punkte im Zweifel mal wieder zu prüfen.

Nach Meta folgt nun mit Awin ein weiteres Netzwerk, das Server-side Tracking zum Standard macht. Während es bei Meta bis zuletzt bei der inoffiziellen Aussage blieb, dass der Standard-Pixel „abgeschafft“ werden soll, geht Awin hier noch einen Schritt weiter – mit konkreten Auswirkungen für Werbetreibende:

“We understand that it’s not always simple to make necessary upgrades to tracking. But it’s also crucial to ensure your partners are being paid for sales they’re helping to generate. With this in mind, Awin’s probabilistic tracking method is designed to fill the void. For those advertisers who cannot upgrade their deterministic tracking by April 7th 2025, the new probabilistic method will be layered on top of their existing tracking instead. This will mean additional sales being automatically added to your programme to offset those which are being missed.”