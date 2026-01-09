Es sind wahrscheinlich noch nicht mal wieder alle Social-Media-Manager*innen aus der Weihnachtspause zurück, da hat Penny Deutschland schon das erste Best Practice des Jahres geliefert. Wir wünschen euch ein frohes und gesundes Jahr 2026! 🍀

Diese Woche bekommt ihr außerdem …

🤖 alle wissenswerten KI-News über den Jahreswechsel,

😸 ein Update zur Debatte über Social-Media-Verbote unter 16,

🎥 die Einladung zu unserem ersten AI Update Webinar.

Entwicklungen & Trends

Meta kauft das KI-Startup Manus

Neues Jahr, neue Deals: Kurz vor Jahresende wurde bekanntgegeben, dass Meta das in Singapur ansässige KI-Start-up Manus kauft. Damit zeigt das Unternehmen deutlich, wohin die Reise gehen soll: KI soll laut Mark Zuckerberg oberste strategische Priorität haben. Manus ist darauf spezialisiert, KI-Agenten zu entwickeln, die nicht nur hilfreichen Output geben, sondern tatsächlich Aufgaben erledigen.

Die Technologie soll in Metas AI, den Werbeanzeigenmanager und die Business Suite integriert werden und der konzerneigenen KI sehr wahrscheinlich einen ordentlichen Push geben. Denn für Meta ist dieser Zukauf von strategischer Wichtigkeit im Wettrüsten gegen Google und OpenAI. Für unser Social Ads Team bedeutet das wahrscheinlich zukünftig noch mehr KI-Optimierungen im Ads Manager und vollautomatisierte Kampagnen.

Apropos Wettrüsten: OpenAI verliert weiter an Vorsprung

Was den Traffic angeht, ist ChatGPT seit langem der unangefochtene Vorreiter unter den generativen KIs – in den letzten Monaten, vor allem im Dezember, verringerte sich der Abstand zu Google Gemini aber deutlich, wie ein Artikel von SEO Südwest zeigt. Nicht zu unterschätzen ist auch der wachsende Traffic bei Meta seit Oktober. Der Zukauf von Manus dürfte den Effekt noch verstärken. Das heißt: Auch in 2026 wird die Weiterentwicklung der KIs ein heißes Thema sein.

Quelle: Similarweb über SEO Südwest

Unser nächstes Webinar steht in den Startlöchern

Unsere Geschäftsführerin Katja von der Burg und Social Media Specialist Susanne Mildner zeigen euch am 20. Januar 2026 in fünf Schritten, wie ihr euer Social Media Management mit Hilfe von KI effizienter gestaltet, ohne die eigene Handschrift zu verlieren. Freut euch auf praktische Beispiele und hilfreiche Tipps, mit denen ihr euren Workflow auf das nächste Level hebt und euch mehr Zeit für das gebt, was wirklich zählt: die Interaktion mit eurer Community. Jetzt kostenfrei zum ersten AI Update 2026 anmelden.

Deutschland doch nicht Exportweltmeister

Passend zum „Your Year in Numbers“-Trend hat der Doppelgänger Newsletter eine Visualisierung der weltweiten digitalen Exporte bei Visual Capitalist aufgetan. Die Zahlen beziehen sich zwar auf 2024, zeigen aber ein grundsätzlich korrektes Bild. Die USA sind mit Abstand an der Spitze (dieser Newsletter-Text wird gerade in Slack koordiniert und mit Hubspot versendet), Deutschland auf Platz 4.

Wir vermuten, dass China mittlerweile an uns vorbeigezogen sein dürfte und halt, stop – was macht Irland da auf Platz 3? Doppelgänger analysiert treffsicher, dass viele US-Digitalfirmen Steueroasen in Europa nutzen, um ihre Umsätze dort durchzuschleusen. Die hohen Rankings von Niederlanden, Schweiz und Luxemburg haben denselben Grund – also können wir diese Zahlen de facto auch größtenteils den USA zuschlagen.

Visual Capitalist über Doppelgänger Newsletter

KI-Training funktioniert in allen Altersgruppen

Bei F.A.Z. Digitalwirtschaft haben wir eine richtig gute Nachricht gefunden. Eine Studie der London School of Economics hat nämlich herausgefunden, dass berufsbezogenes Training zu KI-Themen bei allen Altersgruppen ähnliche Ergebnisse zeigt und zu messbaren Produktivitätsanstiegen bzw. Zeiteinsparungen führt. Verglichen wurden in der Studie „Bridging the Generational AI Gap“ die Generationen Gen Z, Millenials, Gen X und Baby Boomer. Sehr lesenswert für Arbeitgeber und HR-Abteilungen für die Planung von KI-Offensiven und Schulungen!

Quelle: „Bridging the Generational AI Gap“, London School of Economics

In other News

Über den Jahreswechsel sind viele kleinere News zusammengekommen, die für euch interessant sein könnten – wir starten mal rein:

Discord plant angeblich Börsengang

An der Wall Street gibt es Gerüchte, dass die Chat- und Spiele-Community-Plattform Discord einen Börsengang plant – eventuell schon im März. Mit 200 Millionen monatlich aktiven Nutzer*innen ist Discord durchaus ein Schwergewicht und die News dürfte für einiges an Aufregung sorgen.

Finanzierungsrunde für Musks xAI

Während Grok mit Nacktfotos in den Schlagzeilen steht, läuft es für das Mutterunternehmen xAI ganz gut. In der jüngsten Finanzierungsrunde sammelte Elon Musks AI-Unternehmen 20 Milliarden US-Dollar von Valor Equity Partners, der Stepstone Group, Fidelity Management & Research Company und der Qatar Investment Authority ein. Auch Nvidia ist an der Runde beteiligt.

Nvidia hat einen Masterplan (oder mehrere)

Apropos Nvidia: Der Chiphersteller ist im Moment omnipräsent und möchte wohl auch seinen sehr hohen Aktienkurs rechtfertigen. Auf der Technologiemesse CES in Las Vegas stellte Firmenchef Jensen Huang nicht nur die neue Chipgeneration Vera Rubin vor (schneller, effizienter, besser als AMD), sondern auch Pläne, eine Software für selbstfahrende Autos zu entwickeln. Schon im kommenden Jahr sollen gemeinsam mit einem Partner die ersten Robotaxis auf Nvidia-Basis an den Start gehen. Das gefällt Elon Musk ganz sicher nicht.

Lego bringt interaktiven Smart Brick an den Start

Lego hat auf der CES 2026 mit dem „Smart Brick“ einen neuen, interaktiven Baustein vorgestellt: Er erkennt Figuren und andere Steine, reagiert mit Licht und Sound und soll klassische Lego-Sets interaktiv machen.

2026: Das Jahr der Speicherkrise?

In einer unserer Dezember-Ausgaben hatten wir bereits über die massiv steigenden Preise für Arbeitsspeicher aufgrund des KI-Booms berichtet: Das Thema macht auch vor der Gamer- und Smartphone-Branche keinen Halt. „Das Jahr 2026 wird voraussichtlich ein Jahr sein, in dem Technologie aufgrund von Lieferengpässen und nicht aufgrund von Nachfragewachstum teurer wird“ (Quelle F.A.Z. Digitalwirtschaft).

Erneut klagen Autor*innen gegen KI-Konzerne

Eine Gruppe von Autor*innen um den Journalisten und Pulitzerpreis-Gewinner John Carreyrou hat in Kalifornien Google, Meta, OpenAI und weitere KI-Firmen verklagt, weil diese ihre urheberrechtlich geschützten Bücher zum Training von KI-Modellen genutzt haben sollen. Auch ein Thema, das uns in 2026 weiterhin begleiten wird.

GMail ermöglicht jetzt den Wechsel der E-Mail-Adresse

Google rollt eine neue Funktion aus, mit der Nutzer*innen ihre primäre @gmail.com-Adresse ändern können, ohne ein neues Konto anzulegen. Eure alte Adresse bleibt bestehen und empfängt weiterhin Mails.

Social Media

Neue Such-Revolution im UK: Reddit überholt TikTok

In der Social-Media-Welt ändert sich das User-Verhalten aktuell gefühlt immer schneller: Wie The Guardian berichtet, hat Reddit im UK nun TikTok überholt und ist zur viertbeliebtesten Social-Media-Plattform aufgestiegen. Ein wesentlicher Treiber: Die Gen Z zwischen 18 und 24 Jahren nutzt Reddit zunehmend als primäre Suchmaschine. Über drei Viertel dieser Altersgruppe besuchen die Seite mittlerweile. Authentizität als Gegenmittel zum „AI Slop“: Ein wesentlicher Faktor für diesen Erfolg ist das wachsende Bedürfnis nach verlässlichen, menschlichen Informationen, Diskussionen und Erfahrungsberichten im Gegensatz zu Content auf anderen – zunehmend von KI-generierten Inhalten überschwemmten – Plattformen.

Authentische Inhalte von Usern für User wie auf Reddit wird zu Zeiten von AI Slop & Co. immer relevanter.

Die strategischen Partnerschaften mit Google und OpenAI haben den Aufstieg weiter begünstigt und Reddit zur zentralen Datenquelle für moderne KI-Suchmodelle gemacht. In den AI Overviews ist Reddit mittlerweile die am häufigsten zitierte Quelle für Antworten auf komplexe Fragen. Reddit-Threads werden in herkömmlichen Suchergebnissen außerdem immer öfter ganz oben ausgespielt, da der Google-Algorithmus nutzergenerierte Foreninhalte mittlerweile systematisch bevorzugt. Damit wandelt sich die Plattform von einer bloßen Community-Seite zu einer fundamentalen Infrastruktur für die Art und Weise, wie wir im Jahr 2026 Wissen online entdecken.

Und auch wenn Reddit bisher nur im UK TikTok überholt hat: In Deutschland hat die Plattform bereits 14 Millionen wöchentlich aktive Nutzer*innen und gehört zu einem der am schnellsten wachsenden Märkte.

Content Piece der Woche

„Erstmäääh zu Penny“: „Unsere Kundschaft sieht plötzlich so kuschelig aus 🥹🐑“ schrieb die Brand Penny Deutschland diese Woche in einer ihrer Captions. Der Anlass: im unterfränkischen Burgsinn haben sich 50 Schafe in den Penny-Markt verirrt. Die Marke hat den Vorfall mit Humor genommen – und die Ergebnisse sind aus unserer Sicht ein Beispiel für gelungenes Social-Media-Management. Ihr könnt (und solltet!) euch alles davon auf Instagram anschauen.

Lieben wir auch: Pennys neues Profilbild. 🐑❤️

Social-Media-Verbot in Australien: Zieht Europa nach?

In der Social-Media-Welt bahnt sich für 2026 eine Zäsur an: Nachdem Australien ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren verabschiedet hat, nimmt die Debatte nun auch in Europa an Fahrt auf. Die Chancen für einen EU-weiten Beschluss bis Ende des Jahres stehen laut Branchenkenner*innen nicht schlecht. Irland will das Thema in der zweiten Jahreshälfte forcieren: Das ist strategisch brisant, da die meisten Tech-Giganten ihren europäischen Sitz in Irland haben und man dort auf einen direkten Dialog mit den Plattformen setzt.

Deutschlands Digitalminister Karsten Wildberger signalisierte bereits deutliche Unterstützung für strengere Regeln; er könne einem Verbot für Kinder „eine Menge abgewinnen“. Bis zum Sommer soll eine Expertenkommission der Bundesregierung konkrete Empfehlungen für einen besseren Jugendschutz im Netz vorlegen – inklusive möglicher Zugriffsbeschränkungen.

Und während andere noch diskutieren, macht Frankreich bereits ernst: Ab September 2026 soll Jugendlichen unter 15 Jahren der Zugriff auf soziale Netzwerke untersagt werden. Die Argumente ähneln denen aus Australien: Schutz vor Cybermobbing, Suchtprävention und die Förderung der psychischen Gesundheit. Kritiker*innen warnen hingegen auch hier vor einer Einschränkung der sozialen Teilhabe und bezweifeln die technische Umsetzbarkeit. Das Jahr 2026 könnte also das Ende der „wilden Jahre“ für Minderjährige auf Social Media markieren – wir halten euch auf dem Laufenden.

Lesetipps & Empfehlungen

Falls ihr noch ein paar Minuten übrig habt …

SEO vs. GEO, der Ausbau des KI-Modus und sinkende Klickraten durch AI Overviews: Search Engine Land hat die zehn wichtigsten SEO News des Jahres 2025 zusammengefasst.

Von Mars-Missionen bis hin zu flächendeckenden Robotaxis: Ihr wollt mal nachlesen, was Elon Musk 2025 alles versprochen und dann nicht geliefert hat? Könnt ihr im verlinkten Mashable-Artikel.

