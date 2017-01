Affiliate Auslese Dezember 2016

Auch wenn der Dezember für viele zu großen Teilen aus Urlaub und freien Tagen bestand, gab es doch einige Sahnestücke im WWW. Diese möchten wir euch nicht vorenthalten.

Zeitersparnis in der Partnerprogrammrecherche

Jeder Affiliate kennt die teils mühselige Suche nach dem passenden Partnerprogramm für das eigene Webprojekt. Mit dem neuen Chrome-Plugin Affilitizer spart man sich nun diese Zeit, da es Partnerprogramme aus derzeit 45 Netzwerken zu einzelnen Google-Suchergebnissen anzeigt. Zukünftig sucht man also nur noch nach dem passenden Produkt und das Tool gibt einem die passenden Programme dafür an die Hand. Wir haben es bereits getestet und für sehr gut befunden. Kein Schnickschnack, sondern ein solides Tool mit großer Zeitersparnis!

Google testet Produktvergleiche in den SERPs

Wie Jordan Novet auf venturebeat.com schreibt, testet Google aktuell Produktvergleiche in den SERPs. In Deutschland wurde diese Art von Informationen noch nicht gesichtet, dennoch ist davon auszugehen, dass sie auch den Weg zu google.de finden, wenn sie denn gut funktionieren. Google könnte hier Vergleichs-Affiliates Traffic abschneiden und damit weiter zum Konkurrenten werden. Entsprechend sollten Affiliates versuchen, sich durch hochwertige Recherchen und aussagekräftige Artikel von den automatisierten Google-Lösungen abzuheben.

„Neue“ Chancen für Gutscheinpublisher

Tibor Bauer gibt in seinem Artikel einen Gedankenanstoß für Gutscheinpublisher. So würde es durchaus Sinn machen, auf Produktdaten zurückzugreifen, um generische Gutschein-Suchanfragen wie z.B. „sandalen gutschein“ abzudecken und auch Nutzer zu einem früheren Zeitpunkt in der Customer Journey zu bedienen. In einem älteren Beitrag empfahl Tibor bereits die Optimierung auf generische Anfragen wie z.B. „sport gutscheine“. Die beiden Vorschläge gehen Hand in Hand und scheinen sehr attraktiv.

Making affiliate marketing a business, not a job

Charles Ngo hat sich auf seinem Blog Gedanken über Outsourcing von ToDos als Affiliate gemacht. Damit richtet er sich an alle Affiliates, die Affiliate Marketing als Business und nicht als zweiten (oder einzigen) Job sehen möchten. Dabei ist sein grundlegender Ansatz, immer zumindest 20% von den Aufgaben selbst zu verstehen, die er abgibt. Damit schützt er sich vor Langfingern, die falsch bzw. übertrieben abrechnen.

TradeDoubler „TD Premium Publisher Group“

TradeDoubler hat im Dezember eine exklusive Publishergruppe – quasi ein Best Of – zusammengestellt und unterstützt diese Publisher nun bei der Optimierung ihrer Werbeaktivitäten. Für den Merchant soll dies mit einem Anstieg der Zahlen einhergehen, wenn er denn der Zusammenarbeit mit der TD Premium Publisher Group zustimmt. Wir sehen dies als originellen Ansatz und sind gespannt auf die Entwicklung in diesem Bereich. Die Features, von denen Publisher jeweils profitieren, finden sich unter tradedoubler.com.

Einfach Newsletter-Templates für Publisher bereitstellen

Affilinet hat sein Interface im Dezember um ein neues Tool erweitert: den Newsletter Wizard. Damit können Advertiser ihren Affiliates Newsletter-Templates bereitstellen und somit einiges an Kommunikationswegen sparen. Weitere Details gibt es im Blogbeitrag dazu.

Rückblick auf Black Friday

Zanox hat in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise den vergangenen Black Friday aufgearbeitet. In Jump and Run Manier erhält der Nutzer Informationen zum Shopping Erlebnis. So konnten bei Zanox allein an einem Tag mehr als eine Million Sales und über 117 Mio. Euro Umsatz getrackt werden. Weitere spannende Fakten finden sich unter zanoxblackfriday.com.

Sonstiges

Was hat die Affiliate Branche 2016 geschafft?

Mit einem kritischen Rückblick auf das Jahr 2016 meldete sich Markus Kellermann auf internetworld.de. Er kommt in seinem Artikel zu der Erkenntnis, dass sich die Affiliate Branche für 2016 viel vorgenommen, aber wenig geschafft hat. Einige wenige Player haben die Customer Journey in ihren Strategien beachtet – dies sind die Gewinner – andere nicht. Äußerst lesenswerte und kritische Auseinandersetzung mit dem Status Quo im Affiliate Marketing.

Thementipps

Mit dem Jahresbeginn gibt es wieder neue Themen, die in die eigene Werbestrategie eingebunden werden können:

Frühbucher

Fitness & Abnehmen

Wintersport und -kleidung

Vorbereitung Valentinstag

