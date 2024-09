Affiliate Fraud im Partnerprogramm – was kann dagegen unternommen werden? Diesem Thema hat sich unser Kollege Marius Hasselkus, Senior Specialist Affiliate Marketing, in einem Gastbeitrag auf OMR Reviews gewidmet. Es ist außerdem nicht mehr weit bis zum Launch unseres Affiliate eBooks in neuer Version sowie bis zum Affiliate-Stammtisch am 12. September, für den ihr immer noch den Projecter Rabatt von 25 % auf euer Ticket haben könnt! Weitere wichtige Updates aus der Affiliate-Welt erfahrt ihr wie immer hier.

Neuigkeiten aus der Branche

Am 13. September erscheint unser Affiliate Marketing eBook 🎉

Die 3. Auflage ist bald da: und zwar von unserem branchenbekannten Affiliate-Marketing-Buch, dem deutschen Standardwerk for all things affiliate. Wir haben ziemlich lange aktualisiert, recherchiert, ergänzt und gestrafft, aber am 13. September ist es endlich soweit: Ihr könnt die neue Version kostenlos herunterladen. Topaktuell und mit allen relevanten Infos für Affiliates und Betreiber*innen von Partnerprogrammen. Klingt so, als ob ihr das auf keinen Fall verpassen solltet? Dann registriert euch hier schonmal und werdet beim Release benachrichtigt!

Google verliert US-Prozess: Monopol bei der Internetsuche

Google steckt in der Klemme. Denn die Suchmaschine wurde kürzlich in einem bedeutenden Kartellrechtsstreit als Monopolist im Suchmaschinenmarketing verurteilt. Das Gericht entschied, dass Google seine marktbeherrschende Stellung über unlautere Mitteln verteidigt hat. Dazu zählen mitunter Deals, um als Standardsuchmaschine auf Endgeräten zu erscheinen, z. B. mit Apple. Google lässt sich die Verurteilung natürlich nicht gefallen und will dagegen in Berufung gehen.

Noch ist unklar, welche Maßnahmen das US-Justizministerium fordern wird, um den Wettbewerb im Suchmaschinenmarkt zu fördern. In jedem Fall könnte das Urteil gegen Google langwierige Auswirkungen auf die Regulierung von Suchmaschinen, die Auswahlmöglichkeiten der Nutzer*innen und somit auch auf Marketing-Kanäle wie das Affiliate Marketing haben.

Google soll allein in 2023 26,3 Milliarden Dollar dafür gezahlt haben, um Standardsuchmaschine zu sein (Quelle: Handelsblatt).



Affiliate Fraud im Partnerprogramm – unser Gastbeitrag bei OMR Reviews

Wie umgehen mit Fraud-Fällen in Affiliate-Programmen? Das Thema beschäftigt uns schon eine Weile. Fraud Protection ist im Affiliate Marketing von entscheidender Bedeutung. Betrugsfälle in der Branche sind jedoch ebenso komplex wie die Interventionen, die dagegen getroffen werden können – weshalb sich unser Teamkollege Marius damit nun in einem ausführlichen Gastbeitrag auf OMR Reviews beschäftigt hat. Er erklärt euch dort:

was Fraud eigentlich ist, welche Auswirkungen Betrugsfälle auf die Partnerschaften und die Zusammenarbeit haben können, welche verschiedenen Betrugsfälle es gibt, wie Frauds im Programm aufgedeckt werden können und wie Marketer hierbei intervenieren können.

Neben einer praktischen Checkliste für ein sauberes Affiliate-Programm bietet euch Marius außerdem seine Antwort auf die Frage, ob KI-Tools die Anfälligkeit von Frauds in den Affiliate-Programmen sogar verstärken.

Der Beitrag betont in jedem Fall einmal mehr, wie wichtig eine transparente Kommunikation und Ehrlichkeit für eine effiziente Zusammenarbeit sind, um unerwünschten Werbeleistungen vorzubeugen. Er gibt einen guten Einblick darüber, wie wir als Agentur, die von uns betreuten Partnerprogramme vor Betrugsfällen (präventiv) schützen.

Neue Features bei 100partnerprogramme.de

100partnerprogramme.de ist eine Plattform, auf der sich Advertiser und Affiliates der DACH-Region finden können. Seit dem 1. August bietet sie neue Funktionen, die – Achtung, liebe Advertiser – ab dem 1. Oktober kostenpflichtig werden. Unternehmensprofile, Partnerprogramme, Aktionen, Events, Ads und Jobgesuche sind ab 4,99 Euro pro Monat zugänglich. Die neuen Funktionen „Profile und Deals“, „API-Anbindung der Netzwerke“, „Events“ und „Affiliate-Jobs“ werden hier von der Plattform im Detail näher erläutert.

Merchants

Aufschwung der B2B-Branche im Affiliate-Bereich

Die Affiliate-Branche ist traditionell im B2C-Bereich verankert, erlebt allerdings derzeit einen Aufschwung im B2B-Segment. Im Gegensatz zu B2C, wo Kaufentscheidungen oft schnell und emotional getroffen werden (Stichwort: Impulskäufe), ist der B2B-Kaufprozess komplexer und länger, da mehrere Stakeholder involviert sind: B2B Affiliate Marketing bezieht sich auf Partnerschaften mit Content Creatorn und Branchenexpert*innen, die wertvolle Einblicke und Empfehlungen bieten, welche den Entscheidungsprozess potenzieller Käufer*innen positiv beeinflussen können.

Der Wandel hin zu einem verstärkten Interesse an B2B-Kooperationen wird durch den Bedarf an detaillierten Informationen und die wachsende Verantwortung von Konsument*innen, sich selbst zu bilden, gefüttert. Die Vorteile für Affiliates liegen dabei klar auf der Hand. Das B2B-Geschäft bietet eine Chance, die Performance des Kanals zu steigern, langfristige Partnerschaften mit gleichgesinnten Unternehmen aufzubauen und weitere Nischenbereiche zu erschließen, wodurch Einnahmequellen wiederum diversifiziert und neue, lukrative Märkte erschlossen werden können.

Voraussetzung für den Erfolg sind dabei hochwertige Inhalte, die seitens der Affiliates geliefert werden müssen, und der Aufbau von starken, vertrauensvollen Beziehungen zu geeigneten Partner*innen.

Publisher-Spotlight: adnamics

Um die Entstehung und das Konzept von adnamics als noch recht neues Unternehmen ging es zuletzt in einem Interview von Webgains mit dem Geschäftsführer Richard Oberhofer. Adnamics ist ein Metanetzwerk, welches sich seit 2023 auf KI-gestützte Publisher-Lösungen spezialisiert, um Conversions, Umsatz und Traffic der Partner*innen zu steigern.

In der Zusammenarbeit legt adnamics vor allem Wert auf Skalierbarkeit, Vertrauen, Transparenz und eine individuelle bzw. persönliche Betreuung bei der Partnerschaft. Mehr zum neuen Netzwerk und welche Zukunftsvisionen es dafür gibt, erfahrt ihr im Webgains Publisher-Spotlight.

Affiliates

Podcast-Tipp: Digidip-Gründerin Sabrina Spielberger im Interview bei Mittelstars

In einem neuen Unternehmenspodcast spricht Adcell-Gründer Marcus Seidel mit interessanten Personen, u. a. aus der Affiliate-Branche, wöchentlich über Erfolge, Misserfolge und Unternehmensgeschichten verschiedenster Art.

In der Folge vom 14. August war AdTech-Gründerin Sabrina Spielberger im Podcast zu Gast, die ihre Geschichte als Unternehmerin erzählt und darauf eingeht, warum sie sich dafür entschieden hat, digidip den Rücken zu kehren. Unser Podcast-Tipp dieser Affiliate News – hört einfach mal rein!

Events

Last Call: Affiliate Stammtisch am 12. September in Leipzig

Nächste Woche ist es schon so weit: Der Affiliate Stammtisch findet am Donnerstag, den 12. September, in der Moritzbastei in Leipzig statt. Damit kehrt eine wichtige Networking-Veranstaltung der Affiliate-Marketing-Szene zurück. Freut euch auf interessante Vorträge und Networking-Kontakte in entspannter Atmosphäre.

Falls ihr noch kein Ticket für das Event habt, könnt ihr mit dem Rabattcode ASL-PROJECTER-25 jetzt beim Kauf noch 25 % sparen. Unser Affiliate-Team wird vertreten sein und freut sich schon auf den Austausch mit euch!