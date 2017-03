Affiliate Auslese Februar 2017

Nach der Online Marketing Rockstars ist man frischen Ideen und Kontakten zurück im Büro. Auch abseits der Rockstars gab es wieder spannende Informationen aus der Affiliate Branche. Was im Februar passiert ist:

Publisher

Bitcoin als Auszahlungsvariante

Auf internationaler Ebene wird Bitcoin immer mehr zu legitimen Art, Provisionen an Publisher auszuzahlen. Laut coinwelt.de bieten vor allem Affiliate Netzwerke aus Brasilien, Argentinien, Indien und China diese Möglichkeit an (Originalartikel aus Dez. 2016 und weitere Hintergründe hier). In Ländern wie z.B. der Türkei ist Paypal als komfortables Medium verboten, weshalb man sich andere Wege suchen muss. Dabei sollte bedacht werden, dass eine Bitcoin Auszahlung auch Schlupflöcher für die schwarzen Schafe schafft.

Ein Affiliate plaudert aus dem Nähkästchen

Auf affiliate-marketing-tipps.de erschien im Februar ein Interview mit unbedingter Leseempfehlung für Affiliates – speziell die, die noch am Anfang stehen. Christoph Hanenkamp berichtet in dem Interview über verschiedene Hürden, aber auch seine Erfolge (es werden sogar Zahlen genannt ;)) mit dem Projekt gintlemen.com. Ein toller und ehrlicher Beitrag, der jeden Affiliate ermutigen sollte.

Einnahmequellen für Blogger

Webseitenbetreiber haben verschiedene Möglichkeiten, Geld einzunehmen. Erfahrene Online Marketer kennen diese Weg. Neulinge und Einsteiger könnte aber der Artikel auf br.de einen guten Überblick über verschiedene Varianten der Monetarisierung geben.

Merchants

Cashbacker im Benchmark

Die Webseite vergleich.org hat sich die Mühe gemacht und verschiedene Cashbackanbieter verglichen. Dabei wird immer ein Blick in Richtung Payback geworfen und der Vergleich angestellt. Heraus kommt, dass Shoop unter den getesteten Cashbackern das größte Sparpotenzial bietet, gefolgt von GetMore und Tamola. Spoileralarm: Payback ist der Partner mit dem geringsten Sparpotenzial unter den getesteten.

Quelle: vergleich.org

Case Study eines Travel Parterprogramms

Eine sehr interessante und offene Case Study über den Ausbau eines Partnerprogrammes im Travel Bereich. Adrian Horvat schreibt über seine Analyse des Partnerprogrammes sowie die Umsetzung der Learnings und die resultierenden Erfolge. Dabei dreht es sich um ein rumänisches Partnerporgramm. Das wohl wichtigste Learning: Eine erhöhte Provision allein reicht nicht, um Affiliates zu fördern. Wichtig ist vor allem die direkte Kommunikation. Sehr gelungener Artikel mit Leseempfehlung!

Sonstiges

Gutscheinpartner aus der Customer Journey verbannt

Das Netzwerk MoreNiche aus UK beziehungsweise USA hat den Schritt gewagt und alle Gutscheinpublisher aus seinem Publisher Pool entfernt. Auf affiliateblog.de findet sich eine sehr gute Auseinandersetzung mit dem Thema. Darin wird beleuchtet, warum es nicht der beste Schritt ist, Gutscheinpublisher per se auszuschließen, ob im Partnerprogramm oder im gesamten Netzwerk. Wichtig ist die aktive Zusammenarbeit und strategische Steuerung dieser Partner. Ist dies gegeben, so können die allseits beklagten Abgreifeffekte auch ausgeglichen werden. Leseempfehlung!

Affiliate Marketing Trends 2017

An verschiedenen Stellen liefen uns im Februar die Affiliate Trends für 2017 über den Weg. Neben der ausführlichen Trendstudie (inkl. zahlreicher Expertenmeinungen) von Markus Kellermann hat auch Awin (ehemals Zanox, darüber berichten wir in der nächsten Ausgabe ;)) eine tolle Zusammenstellung über die Trends erstellt. Genannt seien an dieser Stelle die „üblichen Verdächtigen“ Mobile Traffic und Customer Journey Vergütung, aber auch interessante Punkte wie „Different aims and different goals: splitting content from conversion“ oder auch „The rise of China and the global consumer“.

TradeDoubler geht weiter in Richtung Datenverarbeitung

TradeDoubler hat mit R-Advertising ein weiteres Unternehmen aus dem Bereich Datenaggregation- und Verarbeitung erworben. Damit geht das Affiliate Netzwerk einen weiteren Schritt zur datengetriebenen Werbung und kann sicherlich auch die bestehende Software TD Connect sowie TD Engage erweitern.

Thementipps

Der März bringt (hoffentlich) den Frühling zurück und wird für Affiliates und Merchants in den folgenden Themen interessant:

Vorbereitung auf Ostern

Fitness & Abnehmen, Running

Fußball Championsleague (Finale am 3.6.2017)

Urlaubsbuchungen

Start der Gartensaison

Hochzeit

