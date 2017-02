Affiliate Auslese Januar 2017

Thin Content auf Testseiten war ein ganz großes Thema im Februar und hat sogar außerhalb der Branchenportale Beachtung gefunden. Um dem entgegenzuwirken haben wir in unserer Affiliate Auslese gleich mehrere Tipps für Publisher zusammengetragen, um bessere Inhalte zu schaffen. Andere Themen des Januars waren die Konsolidierung der Affiliate Netzwerke sowie Prognosen und Trends für das Jahr 2017.

Publisher

Höhere Einnahmen durch zielgerichteten Content

Adam Riemer gibt auf seinem Blog drei Ideen Preis, von denen er sich mehr Affiliate Einnahmen verspricht. Darunter finden sich nette Ansätze, wie man auch in umkämpften Bereichen, wie z.B. Abnehmen und Valentinstag, spitzen Content schaffen kann, der nachhaltige Einnahmen verspricht.

Input zu hochwertigem Inhalt bietet auch Darius Carrick von AvantLink. In seinem Artikel How to write the best product reviews for Affiliate Marketing gibt er dem Leser zahlreiche Tipps an die Hand, wie er auf interessante und inspirierende Weise Produkte vorstellt. Gerade in Zeiten von Abmahnungen gegen gefakte Produkttests ist dies ein sehr seriöser Gegenpol.

Weiterhin gibt Charles Ngo auf seinem Blog 8 Tipps, wie man noch mehr Umsätze durch Kampagnen generieren kann. Hier mischen praxisnahe und strategische Vorschläge. Dennoch sollte für jeden Publisher etwas passendes dabei sein.

Nischenseiten Challenge 2017

Bereits zum 5. mal startet Peer Wandiger im März seine Nischen Seiten Challenge. Der Startschuss fällt am 13. März. In diesem Jahr gibt es ein paar neue Spielregeln, die Peer in seinem Artikel erläutert. Auch mit oder vielleicht auch wegen der neuen Vorgaben verspricht die Challenge wieder spannende Projekte und viele Erkenntnisse für Affiliates.

Neuer Finanzrechner von affili.net

Affili.net bietet seinen Publishern – speziell den Publishern aus den Bereichen Girokonto, Kreditkarten, Fest- und Tagesgeld – neue Tools. In den Vergleichsrechnern werden die Angebote von teilnehmenden Merchants gebündelt und somit dem Affiliate viel Recherchearbeit abgenommen. Das Modell ist nichts Neues, aber dennoch erwähnenswert. Eine Anleitung und Beschreibung findet sich unter https://www.affili.net/de/special-pages/vergleichsrechner-finanzen.

Merchants

Affiliate Marketing bei den größten deutschen Online Shops

Eine ganz interessante Recherche zum Einsatz von Partnerprogrammen gab es von den Ad Agents. Sie haben den Affiliate Marketing Kanal bei den Top 100 Shops Deutschlands untersucht und kamen unter anderem zu der Erkenntnis, dass 87% der Advertiser mindestens ein Public Network nutzt, sowie 37% der Shops ihr Partnerprogramm nicht exklusiv bei nur einem Anbieter betreiben.

Neuer Publisher eurodealz.de

Mit einem neuen Konzept greift der neue Affiliate eurodealz.de an. Als Neuerung gegenüber dem herkömmlichen Deal-Modell kommt hier ein Punktesystem hinzu, über welches Nutzer für eine aktive Teilnahme an der Community (z.B: Teilen von Deals) belohnt werden. Damit wollen die Betreiber auch die Community entlohnen, welche eifrig nach neuen Angeboten sucht. Wir empfinden das als einen sehr netten Ansatz und werden das Projekt beobachten.

Sonstiges

Zanox erweitert sein Netzwerk

Mit einer interessanten Nachricht startet Zanox ins neue Jahr: es wurde bekannt gegeben, dass Affiliate Window (welches zur Zanox Gruppe gehört) 100% des US-Affiliate-Netzwerkes ShareASale übernimmt. Damit baut Zanox seine Position im internationalen Affiliate Marketing weiter aus und kauft sich natürlich auch weitere Technologie hinzu.

Abmahnung von Testwebseiten

Richtig heiß her ging es im Januar im Bereich Testwebseiten, also Seiten welche offenbar Produkte hinsichtlich verschiedenster Kriterien unter die Lupe nehmen und dem Nutzer eine Empfehlung aussprechen. Da hier in der Vergangenheit von verschiedenen Webseiten mit dem Vertrauen der Nutzer gespielt und Empfehlungen ohne eigene Tests ausgesprochen wurden, kam es zu einer Abmahnungswelle durch den Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV). Weitere Details zur Thematik finden sich z.B. bei den Online Marketing Rockstars.

Affiliate Veranstaltungen 2017

Auch in diesem Jahr wird sich die Affiliate Branche wieder im Networking üben. Eine nette Übersicht über die relevanten Veranstaltungen hat unter anderem affiliate-deals.de zusammengetragen. Auch wir werden natürlich auf der ein oder anderen Veranstaltung zugegen sein und freuen uns über ein Treffen mit euch. Eine internationalere Liste findet sich auch auf affiliateblog.de.

Affiliate Marketing Trend Report

Markus Kellermann hat Daten von allen Parteien des Affiliate Marketings zusammengetragen und sie in seinem Trend Report aufbereitet. Darin wird ersichtlich, dass nach wie vor die Trendthemen Mobile, Social, Cross Device und Attribution eine wichtige Rolle spielen.

Weitere Prognosen für die Entwicklungen im Affiliate Marketing finden sich auch auf affiliate-marketing-tipps.de.

Thementipps

Mit dem Jahresbeginn, gibt es wieder neue Themen, welche in die eigene Werbestrategie eingebunden werden können. An dieser Stelle soll unbedingt auf den Zanox Marketing Kalender verwiesen werden, mit dessen Hilfe sich vorzüglich die saisonalen Kampagnen planen lassen. Weitere Themen im Februar sind:

Valentinstag (am 14.2.)

Fitness & Abnehmen

Frühbucher

Vorbereitung auf die Gartensaison

Hochzeit

Jetzt die Auslese als monatlichen Newsletter abonnieren!