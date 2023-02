SEO Auslese Dezember 2022

Pünktlich zu den Feiertagen kam Google mit zwei globalen Updates um die Ecke. In der neuesten Version der Quality Rater Guidelines wurde außerdem das überarbeitete E-E-A-T-Konzept vorgestellt. Welche News sonst noch zum Jahresende für Wirbel sorgten, erfahrt ihr kurz und knapp zusammengefasst in unserer SEO Auslese.

News der Suchmaschinen

Aus E-A-T wird Double-E-A-T

Google hat die Quality Rater Guidelines aktualisiert, die als Richtlinien zur Beurteilung der Qualität der Suchergebnisse dienen. Falls ihr mit den Richtlinien noch nicht so vertraut seid, könnt ihr in unserem Blogbeitrag über die Quality Rater Guidelines alles Wichtige nachlesen.

Die spannendste Neuerung hierbei ist die Erweiterung des E-A-T-Konzepts (Expertise, Authoritativeness und Trust) um den Buchstaben E wie „Experience“. Demnach wird künftig bei der Qualitätsbewertung auch die persönliche Erfahrung oder die Lebenserfahrung des Content Creators berücksichtigt. Dies könnte in den folgenden Fällen eine Rolle spielen:

bei der tatsächlichen Verwendung eines Produkts,

bei dem tatsächlichen Besuch eines Ortes

oder bei der Beschreibung des Erlebten durch eine Person.

Vorsicht ist bei Seiten zu YMYL-Themen („Your Money Your Life“) geboten, die ein hohes Schadensrisiko besitzen, weil sie sich in sensiblen Bereichen wie Gesundheit, Recht, Sicherheit und Finanzen bewegen. Hier gibt es Anwendungsfälle, in denen Informationen auf Fachwissen basieren müssen (Expertise vs. Experience), um als verlässlich zu gelten.

Ebenfalls neu ist, dass der Faktor Trust nun in den Mittelpunkt des E-E-A-T-Konzepts rückt. Es geht also darum – abhängig vom Seitentyp –, die Glaubwürdigkeit von Autor*innen, einer Website oder eines Inhalts im jeweiligen Themen-Bereich aufzuzeigen. Online-Shops erreichen das zum Beispiel, indem sie sichere Zahlungsarten anbieten; Produkttester*innen, indem sie Rezensionen verfassen, die auf eigenen Erfahrungswerten beruhen.

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Das Helpful Content Update, das Google zunächst nur für englischsprachige Seiten eingeführt hatte (wir berichteten in der SEO Auslese von August), wird seit dem 5. Dezember nun für alle Sprachen ausgerollt. Das Hilfreiche-Inhalte-System erkennt automatisch Inhalte, die Nutzer*innen wenig oder keinen Mehrwert bieten. Überwiegen diese Inhalte, kann sich das negativ auf das Ranking der gesamten Website auswirken.

Parallel zum Helpful Content Update läuft seit dem 14. Dezember der Rollout eines globalen Link Spam Updates. Um unnatürliche Links zu neutralisieren, verwendet Google eine neue KI namens „SpamBrain“. Diese erkennt nicht nur direkten Link-Spam, sondern auch Websites, die Links kaufen, sowie Websites, die dazu dienen, ausgehende Links zu implementieren.

Continuous Scrolling wird für Desktop verfügbar. Was wir aus der mobilen Darstellung schon kennen, gibt es in den USA jetzt auch für englischsprachige Suchanfragen auf dem PC. Es werden bis zu 60 Suchergebnisse hintereinander angezeigt, bevor der „More results“-Button erscheint. Man darf gespannt sein, welchen Einfluss diese Entwicklung auf die Klickraten hat.

Google kündigte die Einführung eines neuen Tools ab 2023 an. Es handelt sich um ein Status-Dashboard, das „Informationen zum aktuellen Status von Systemen bietet, die sich auf die Google Suche auswirken“. Gemeint sind systemische Probleme, die in den letzten sieben Tagen aufgetreten sind und entweder das Crawling, die Indexierung oder die Bereitstellung von Suchergebnissen betreffen.

In der Google Search Console wird gerade ein neues Feature getestet: Content Ideas. Dabei werden vor allem Fragen vorgeschlagen, die scheinbar das Potenzial für passende Inhalte bieten – ein Content-Research-Tool direkt in der GSC. Ob und wann das Feature dauerhaft verfügbar sein wird, ist aber noch unklar.

Local SEO News

Neue Berichte für Geschäftsinhaber*innen

Der Leistungsreport im Google Business Profile wurde erweitert und zeigt jetzt Informationen zu den im Eintrag hinterlegten Produkten an. Falls ihr noch keine Auswertungen im Konto seht, könnte das daran liegen, dass noch nicht ausreichend Daten vorhanden sind.

Branchen Insights

Der neue Stern am KI-Himmel: ChatGPT

Ein Thema, an dem zum Jahresende niemand vorbeikam: Die künstliche Intelligenz vom Start-up OpenAI mit dem kryptischen Namen ChatGPT wird gerade millionenfach getestet. ChatGPT – GPT steht für „Generative Pre-Trained Transformer“ – ist ein Chatbot-System, das Sprache verstehen und selbstständig komplexe Antworten generieren kann.

Die KI könnte SEOs und Content Marketer in Zukunft bei der Arbeit unterstützen, wie diverse Anwendungsbeispiele von der SEO-Expertin Aleyda Solis eindrucksvoll zeigen. Von der Keywordanalyse und -clusterung über die Erstellung von Keyword-optimierten Texten und Snippets bis hin zur Prüfung von Code bietet ChatGPT unzählige Einsatzmöglichkeiten. Dennoch sind wir bei Projecter der festen Überzeugung, dass man den Ergebnissen der KI niemals blind vertrauen sollte.

Ein Anwendungsbeispiel für ChatGPT (Quelle: aleydasolis.com)

Gleichzeitig gibt es heftige Diskussionen in der Branche darüber, ob ChatGPT das Ende für die Google-Suche bedeutet. Einige SEOs denken, dass die Technologie noch nicht ausgereift genug ist. Der Fachexperte Kevin Indig schrieb auf seinem Blog, generative KI sei noch zu teuer und zu langsam für eine Massenanwendung.

Im Team können wir uns außerdem nicht vorstellen, dass Suchmaschinen in Kürze obsolet werden. Denn aus Nutzersicht ist es von Vorteil, aus vielen verschiedenen Suchergebnissen wählen zu können statt mit einer einzigen, möglicherweise fehlerbehafteten Antwort Vorlieb nehmen zu müssen, die durch künstliche Intelligenz generiert wurde.

Branchen News kurz & knapp