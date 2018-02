Affiliate Auslese Januar 2018

Da ist der Januar schon wieder geschafft und die Zeit bis zur Einführung der Datenschutzgrundverordnung wieder etwas geschrumpft. Zum Glück hat sich Awin der Sache angenommen und eine Einschätzung für Affiliate Marketing gegeben. Dies und weitere Neuigkeiten aus der Branche haben wir in der Februar-Auslese zusammengefasst.

Publisher

Verbessertes Browser Plugin von Affilinet

In einem Newsletter kündigte Affilinet neue Features in seinem Browser Plugin an und setzte diese auch direkt um. So verfügt das Tool nun über einen Short-Link-Generator, der vor allem das Werben in Social Media erleichtert. Weiterhin gibt es eine mächtige programmübergreifende Produktsuche mit Hilfe derer sich Affiliates Produkt-Widgets erstellen können. Diese wiederum können sogar Produkte unterschiedlicher Advertiser enthalten.

Oberfläche des Affilinet Widget Generators – Erstellung eines Basketball Product Carousels

Mit dem Plugin geht Affilinet einen großen Schritt in Richtung Anwenderfreundlichkeit. Es kann unter diesem Link heruntergeladen werden und steht mittlerweile für Chrome, Firefox und Opera bereit.

Die richtigen Keywords identifizieren

Speziell im Nischenumfeld ist es noch relativ einfach Rankings zu besetzen, die auch Traffic liefern können. Doch interessant sind vor allem Keywords, welche bereits zeigen, dass der Nutzer Interesse am Kauf eines Produktes hat. Wie man diese Keywords identifizieren kann und welche Typen von Keywords für Affiliates relevant sind, beschreibt ein Artikel auf practicalecommerce.com.

Passend dazu erschien auf affiliate-marketing-tips.de ein Artikel darüber, wie Affiliates die Rankings der eigenen Seite herausfinden können.

Merchants

Organisierte Akquise von Partnern

Auf dem amnavigator-Blog haben wir Tipps gefunden, mit denen die Akquise potenzieller Partner geordnet abläuft und Fehltritte vermieden werden. Die Tipps beziehen sich sowohl auf das Organisieren der Kontakte sowie Nachfassmailings als auch das eigene Zeitmanagement.

Trendbarometer für den Valentinstag

Awin hat sich intensiv mit dem anstehenden Valentinstag beschäftigt und Kennzahlen für die folgenden Branchen herausgearbeitet: Geschenke & Blumen, Schmuck, Lingerie, Fotoprodukte, Erotik, Dating, Tickets & Entertainment und Wein & Spirituosen. Interessant sind unter anderem die unterschiedlichen Wochentage, an denen die Branchen jeweils die größte Aktivität verzeichnen.

Aktivierung schlafender Partner

Dass 80% bis 90% der Affiliates eines Programmes inaktiv sind, ist keine Seltenheit. Die Möglichkeiten, diese Partner zu „wecken“ sind leider auch beschränkt und oftmals besteht auch gar keine Möglichkeit dafür, da etwa die Seiten nicht mehr existieren oder durch den Affiliate andere Wege der Monetarisierung gewählt wurden. Im Artikel werden die drei „E’s“ definiert, die die wenigen Möglichkeiten effizienter gestalten können: Excite, Encourage und Equip. Die Tipps sind sehr praktisch orientiert und lassen sich direkt in der nächsten Mail berücksichtigen.

Ein Sneaker Partner stellt sich vor

Bei den Online Marketing Rockstars haben wir einen Bericht über den Partner Everysize gefunden. Auf Everysize.com können Sneaker Heads ihre Lieblingsschuhe direkt in der richtigen Größe suchen. Dass das Thema „Sneakers“ mittlerweile ein eigener Wirtschaftsbereich ist, ist kein Geheimnis. Und somit haben Everysize nach eigenen Angaben 2017 bereits einen Umsatz von 500.000€ erwirtschaftet. Wie in der intensiven Diskussion unter dem Artikel zu lesen ist, schätzen einige Nutzer den CPC von 0,50€ aber als unrealistisch ein.

Screenshot der Seite everysize.com vom 1.2.2018

Weitere Meldungen

Neuigkeiten zur DSVGO von Awin

In einem ausführlichen Blogartikel hat sich Awin dazu geäußert, wie das Netzwerk sich auf das Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung am 28.5.2018 vorbereitet und ob alle Anforderungen erfüllt werden. Das Fazit: „Awin ist im Rahmen einer Folgenabschätzung zu dem Schluss gekommen, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten für das Tracking gerechtfertigt ist. Dies ist jedoch bislang nur aus der DSGVO zu schlussfolgern, die ePrivacy Richtlinie könnte strengere Anforderungen für die Zustimmung des Nutzers bestimmen.“

Eine weitere wichtige Aussage des Artikels: „Wir können nach dieser umfassenden Bewertung sagen, dass Awin rechtskonform mit personenbezogenen Daten im Zuge des Trackings umgeht. Das bedeutet auch, dass Awin keine ausdrückliche Einwilligung des Nutzers benötigt.“

Neue Affiliate Studie zu den Trends 2018

Wie jedes Jahr wurde durch die Agentur Xpose360 eine Befragung von Affiliates, Advertisern, Netzwerken und Agenturen durchgeführt, um die aktuelle Stimmungslage zu erfassen und die wichtigsten Themen für 2018 zu identifizieren. Die Studie kann hier heruntergeladen werden. Als Themen wurden die DSGVO/E-Privacy Thematik sowie Trackingprobleme genannt. Eine kurze Zusammenfassung der Studie findet sich z.B. bei der t3n.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine sehr große Sammlung von Expertenprognosen für das neue Jahr auf affiliateblog.de. Die individuellen Meinungen bringen noch zahlreiche weitere Themen ins Spiel.

Target Performance wird von Oliro übernommen

Der Publisher Target Performance zählt zu den wichtigsten Display-Affiliates im deutschsprachigen Affiliate Marketing. Nun wurde die 2009 gegründete Firma durch das Oliro Netzwerk gekauft, das auch bereits den großen Display Anbieter Targeting360 beherbergt. Damit erfährt die Branche eine weitere Konsolidierung, diesmal im Publisher-Bereich.

Webgains erzielt höchsten Jahresumsatz seit Gründung

Das Affiliate Netzwerk Webgains konnte 2017 zum ersten Mal einen Umsatz von 50 Mio. Euro erzielen. Damit wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 8 Mio. Laut des CEO der ad pepper media Gruppe, Jens Körner, ist es das nächste Ziel, nun die 100er Marke zu knacken.

Das erste Blockchain-Affiliate Netzwerk

Das amerikanische Startup Reftoken macht sich die Blockchain-Technologie zunutze, um die alt bekannten Probleme der Affiliate-Branche auszumerzen. Blockchains sind spezielle Datenbanken, die Transaktionsdaten ohne eine zentrale Kontrollinstanz, ohne die Notwendigkeit gegenseitigen Vertrauens und mit vollkommener Transparenz verwalten können. Verzögerte Zahlungseingänge, Fraud und Unstimmigkeiten bei Nachbuchungen sollen damit der Vergangenheit angehören. Bisher funktioniert der Dienst jedoch nur für Startups, welche selbst mit der Technologie arbeiten wie zum Beispiel Krypto-Currency-Anbieter.

BVDW veröffentlicht Affiliate Marketing Leitfaden

Um das Image von Affiliate Marketing aufzupolieren und mit hartnäckigen Mythen aufzuräumen, hat die Fokusgruppe „Affiliate Marketing“ des BVDW einen 25-seitigen Leitfaden veröffentlicht. Inhaltlich handelt das Papier Grundlagen ab, erklärt Modelle und Zusammenhänge im Affiliate Marketing und schaut auch in die Zukunft. Somit finden sich sowohl Argumentationsmöglichkeiten für eingeschworene Affiliate Marketer darin als auch Grundlagenwissen für Neueinsteiger.

Thementipps

Awin hat den Marketing Kalender für 2018 veröffentlicht und bietet damit sowohl Advertisern als auch Affiliates die Möglichkeit, sich auf alle Highlights des Jahres vorzubereiten. Die nächsten Highlights im Affiliate Marketing sind:

Valentinstag am 14.2.2018

Karneval vom 8.2. bis 13.2.2018

Die olympischen Winterspiele in Südkorea

Finale Phase der Frühbuchersaison

Vorbereitung auf Ostern am 1.4.2018

Wer keinen Termin mehr verpassen möchte, sollte sich unsere Online Marketing Kalender direkt in sein Kalender-Tool importieren.