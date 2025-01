Ende 2024 ist in der SEO-Welt noch einmal einiges passiert: Google sorgte mit gleich zwei Updates für viel Bewegung in den Rankings, während Reddit mit neuen Tools die Marketing-Welt überraschte. Außerdem haben wir diesmal ein paar interessante Insights zu Google Shopping und zur Facetten-Navigation für euch. Los geht’s mit den ersten SEO News 2025!

News der Suchmaschinen

Viel Bewegung in Googles Suchergebnissen zum Jahresende

Nachdem es im November 2024 ein Google Core-Update gab, das verhältnismäßig ruhig ausgefallen ist, rollte Google im Dezember 2024 gleich zwei Updates aus: das Google Core und Google Spam Update. Beide Updates führten bei einigen Webseiten zu spürbaren Veränderungen in den Rankings.

Google Core Update: Am 12. Dezember 2024 startete Google das Core Update, welches nach nur zwei Wochen ausgerollt war. Obwohl Google keine Angaben dazu machte, welche Bereiche der Suche mit diesem Update verbessert wurden, zeigen Tools wie Sistrix, dass Plattformen wie Reddit und Etsy spürbare Verluste hinnehmen mussten. Welche weiteren Veränderungen in den SERPS zu beobachten sind, fasst für euch ein Beitrag von Sistrix zusammen.

Google Spam Update: Parallel zum Core Update rollte Google am 19. Dezember 2024 sein Spam Update aus. Interessant dabei: Laut SEO Südwest scheinen einige der Webseiten, die bereits durch das Core Update betroffen waren, auch durch das Spam Update weiter an Sichtbarkeit zu verlieren.

Auch wir haben bei einigen unserer Kund*innen deutliche Ausschläge in der Sichtbarkeit beobachten können. Habt ihr schon eure Rankings und Traffic-Entwicklungen analysiert?

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Shopping wird in der Google-Suche immer wichtiger: Jetzt gibt es eine neue Studie zum Einfluss verschiedener Faktoren auf Google-Shopping-Ergebnisse. Wichtige Faktoren scheinen demnach die Domain Authority, durch strukturierte Daten ausgezeichnete Produktbewertungen und die Versandbedingungen zu sein.

Jetzt gibt es eine neue Studie zum Einfluss verschiedener Faktoren auf Google-Shopping-Ergebnisse. Wichtige Faktoren scheinen demnach die Domain Authority, durch strukturierte Daten ausgezeichnete Produktbewertungen und die Versandbedingungen zu sein.

Eine der größten SEO-Herausforderungen von Onlineshops ist der richtige Umgang mit der Facetten-Navigation. Google veröffentlichte jetzt eine neue Dokumentation, die euch ausführlich zeigt, wie ihr die Facetten-Navigation für SEO optimiert.

Eine Frage, die uns häufig bei der Kundenarbeit begegnet, ist: Wie wichtig sind die URLs in Bezug auf SEO? Tatsächlich haben URLs nur einen sehr kleinen Einfluss auf die Rankings. Das bestätigte nun auch John Müller erneut (Google). Viel wichtiger seien laut ihm die Inhalte der Seite und andere Faktoren. Update im Leistungsbericht der Google Search Console (GSC): Ab sofort gibt es in der GSC eine 24-Stunden-Ansicht. Diese erlaubt detaillierte Einblicke in die SEO-Performance der letzten 24 Stunden und ist vor allem für gerade veröffentlichte Beiträge zu im Trend liegenden Themen hilfreich. Achtung: Die Daten kommen mit wenigen Stunden Verzögerung in die GSC.

Webinar

Last Click war gestern: Attribution in Google Analytics 4 verstehen

Neues Jahr, neues Wissen: wir haben diesmal wieder einen Webinar-Tipp für euch. In unserer ersten Session am Donnerstag, den 23. Januar 2025, um 10 Uhr zeigen wir euch, wie ihr mit Google Analytics 4 die Customer Journey eurer Kund*innen besser versteht.

Unsere Projecter-Kolleg*innen Stefan Elbinger, Senior Specialist Web Analytics & IT, und Franziska Heß, Specialist Web Analytics, tauchen mit euch ein in das Thema Attribution und erklären euch, wie GA4 multiple Touchpoints bewertet. Also meldet euch jetzt an und gewinnt wertvolle Insights für eure Arbeit mit Google Analytics 4 in 2025!

Branchen Insights

Reddit ist insbesondere in den USA eine populäre Plattform, gewinnt aber auch hierzulande zunehmend an Bedeutung. Im vergangenen Jahr konnte Reddit seine organische Sichtbarkeit stark ausbauen, auch wenn das letzte Google Core Update für einen kleinen Dämpfer sorgte.

Veränderungen im Sichtbarkeitsindex der Plattform Reddit durch das Dezember Core-Update 2024

Nun hat die Plattform zwei spannende neue Tools veröffentlicht:

In den USA testet Reddit aktuell ein internes KI-Tool namens Reddit Answers. Dieses Tool beantwortet User-Fragen auf Basis von Reddit-Beiträgen. Erste Tests zeigen jedoch Schwächen, vor allem bei Fragen zu aktuellen Themen. Hier hat das Tool noch Schwierigkeiten, aktuelle Ereignisse korrekt zu erfassen.

Mit Reddit Pro Trends veröffentlichte Reddit ein weiteres Tool. Dieses hilft Unternehmen, Keywords und Trends auf der Plattform zu analysieren und so gezielte Strategien zu entwickeln.

Reddit bietet enormes Potenzial für Marketing, erfordert aber ein sensibles Vorgehen. Im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken sind die Community-Dynamiken und Regeln auf Reddit besonders spezifisch. Nutzer*innen bevorzugen informative und ehrliche Inhalte – Eigenwerbung wird häufig kritisch gesehen. Ein authentisches und strategisches Vorgehen ist hier entscheidend.

Branchen News kurz & knapp