Interview mit xpose360

Nach Simon von black-friday.de freuen wir uns Malte Hannig, von der Agentur xpose360. Dieser hat sich im Zuge der anstehenden Affiliate Conference im November unseren Fragen gestellt, die sich dabei vor allem auch um das Thema Cookie und Entwicklung drehen.

Bitte stelle dich kurz vor.

Hi, mein Name ist Malte Hannig und ich bin Supervising Senior Affiliate Manager bei der Agentur xpose360 in Augsburg.

Wie bist du ins Affiliate Marketing gekommen?

Neben meinem iBWL-Studium an der Universität Augsburg habe ich als Werkstudent im SEO bei der xpose360 angefangen. Da es von beiden Seiten sehr gut gepasst hat, habe ich dort nach meinem Studium ein Traineeship begonnen. Dabei sollte ich alle Abteilungen durchlaufen, beginnend im Affiliate-Marketing – wo ich letztendlich auch geblieben bin.

Was gefällt dir am Affiliate Marketing?

Eindeutig die menschliche Komponente! Es macht mir super viel Spaß mit Kunden und Affiliates Strategien und Aktionen zu planen und umzusetzen. Ebenso freue ich mich viele bekannte, aber auch neue Gesichter auf Veranstaltungen zu treffen.

Mir gefällt auch, dass man Partnerprogramme zum einen langfristig strategisch optimieren kann, aber auch kurzfristig mit guten Aktionen einen großen Sales-Hebel hat.

Wenn du die letzten fünf Jahre Revue passieren lässt, wie hat sich Affiliate Marketing deiner Meinung nach entwickelt?

Generell sind die Themen Datenschutz und Tracking wichtiger geworden. Im Bereich Datenschutz sind es Themen wie DSGVO, Browser-Regulierungen und ePrivacy. Das beeinflusst wiederum das Tracking (bspw. Umstellung auf 1st-Party-Tracking). Im Bereich Tracking werden aber auch immer öfters Customer-Journey-Insights herangezogen und Affiliates nicht nur anhand der Sales nach last-click bewertet. Daraus folgend gibt es immer mehr individuelle Vergütungen mit WKZ oder CPC zusätzlich zum klassischen CPO.

Auch im Bereich Publisher hat sich natürlich viel getan. Für die Gutscheinseiten sind Whitelabel-Kooperationen mit großen Verlagen immer wichtiger, neue Publisher-Modelle sind entstanden (CSS-Publisher, Onsite-Marketing) und innerhalb der Modelle haben sich einige wenige Champions herauskristallisiert.

Schon seit längerem wird die Attribution als der „Trend“ beschrieben. Was bedeutet die Abkehr vom aktuell vorherrschenden „Last Cookie Wins“-Prinzips für Publisher und Advertiser?

Für Advertiser bedeutet es, dass sie sich erstmal technisch fit machen und ein Customer-Journey-Tracking implementieren müssen, um alle Kanäle in einem System zu tracken. Danach ergeben sich die größeren Umstellungen bei den Publishern, da sie dann anders vergütet werden: Die Provision wird unter allen Publishern aufgeteilt, die an einem Sale beteiligt waren. „Verlierer“ werden dabei wohl die Affiliates sein, die hauptsächlich am Ende der Customer-Journey stehen und bisher die gesamte Provision erhalten. „Gewinner“ werden Affiliates sein, die am Anfang und Mitte einer Customer-Journey stehen, da sie nun auch dafür einen Teil der Provision bekommen.

Das EuGH Urteil scheint für viele das Ende des Affiliate Marketings einzuläuten. Wie siehst du das?

Das ist ein schwieriges Thema, vor allem weil es hier noch keine eindeutige Interpretation gibt. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW) hat am 01.10.2019 zum Beispiel geschrieben, dass nicht klar ist, ob eine Einwilligung wirklich erforderlich ist (https://www.bvdw.org/der-bvdw/news/detail/artikel/bvdw-sieht-im-eugh-urteil-zu-planet49-keine-generelle-verpflichtung-zur-einwilligung/). Generell ist das EuGH-Urteil auch ein Thema, das Tracking generell betrifft und nicht nur den Affiliate-Kanal – es bleibt auf jeden Fall spannend. Und auch wenn es Veränderungen geben wird, sehe ich das nicht als das Ende von Affiliate-Marketing.

Was können die BesucherInnen von der Affiliate Conference erwarten?

Nichts weniger als die größte Affiliate Conference aller Zeiten! Seit Monaten sitzt unser Event-Team an der Planung und Organisation für diesen Tag in neuer Location. Neben spannenden Vorträgen gibt es zum ersten Mal parallel dazu Workshops. Es gibt also mehr Programm und Wahlmöglichkeiten. Ansonsten können sich alle Teilnehmer wie immer auf Networking freuen, sei es beim Speed-Networking oder ganz locker in den Pausen.

Auf was freust du dich persönlich?

Auf die neue Location bin ich wirklich sehr gespannt! Natürlich freue ich mich auch auf die Vorträge bzw. Speaker, zum Beispiel auf Moritz von reisetopia und Hakan von financeAds. Und natürlich freue ich mich auf die NetworkxX am Abend im Airbräu 😉

Vielen Dank für das Interview, lieber Malte!