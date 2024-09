Der Affiliate Stammtisch in Leipzig ist zurück: Umso mehr hat es uns gefreut, das Comeback des Events in diesem Jahr gemeinsam mit der Agentur adseed am Donnerstag, den 12. September 2024, in der Moritzbastei veranstalten zu dürfen. Daneben hatten wir direkt eine weitere große Neuigkeit zu verkünden, und zwar die Veröffentlichung unseres Affiliate-Marketing-Buches in der dritten, komplett aktualisierten Auflage als eBook.

Den Livegang haben wir am Freitag, den 13. September – für uns kein Pechtag, sondern die perfekte Gelegenheit für einen erfolgreichen Launch 😉 – bei einem Brunch im Leipziger Café Treff zusammen mit Affiliate Marketern, Projecter-Kolleg*innen und weiteren Gästen gefeiert. Einige Eindrücke von den Events und natürlich die Möglichkeit zum kostenlosen Download unseres eBooks erhaltet ihr in diesem Blogbeitrag.

Unser neues Affiliate Marketing eBook ist da!

Hätte mich jemand vor fünf Monaten gefragt, wann wir unsere dritte Version des Affiliate Marketing eBooks veröffentlichen würden, hätte ich nur mit einem „bald“ und einem müden Lächeln geantwortet. Es ist zwar ein Herzensprojekt, aber auch eine Mammutaufgabe. Und machen wir uns nichts vor – im Berufsleben kommt es oft anders und der Plan muss angepasst werden (oder man überschätzt sich bei der ein oder anderen Aufgabe). Aber: nun war der Tag da und was gibt es Schöneres, als die Veröffentlichung der dritten Version mit Branchenexpert*innen, Kunden und allen Beteiligten mit einem kleinen Brunch in toller Atmosphäre zu feiern? Richtig, nichts! Denn mit einem phänomenalen Endspurt und einem „wir ziehen gemeinsam an einem Strang“ haben wir das „Bald“ in ein „Jetzt“ verwandelt. Bei einem Brunch im Leipziger Café Treff haben wir die neue Version unseres Affiliate Marketing eBooks präsentiert.

Die dritte Auflage ist geschafft und ich könnte nicht stolzer sein – auf das Team, auf den Endspurt, auf das Ergebnis. Ab jetzt könnt ihr euch unser Affiliate Marketing eBook kostenlos hier herunterladen. Geplant ist außerdem eine englische Ausgabe mit inhaltlichem Fokus auf Affiliate Marketing in Skandinavien, die für die gesamte Obsidian Group und deren Kunden nützlich ist.

Eindrücke vom Launch Event mit Branchenkolleg*innen und Gästen (Fotos: Alexander Schenk)

Das Projekt geht also noch weiter – auch auf unseren Social-Media-Kanälen tut sich aktuell viel in Richtung Affiliate Marketing. Warum kann sich der Kanal für den eigenen Marketingmix lohnen? Wie bezahlt man im Affiliate Marketing? Und was machen Cashback- oder Gutschein-Partner nochmal genau? Diese und weitere Fragen beantworten wir euch nicht nur im eBook, sondern auch auf LinkedIn, Instagram, TikTok und YouTube. Marius, Senior Specialist Affiliate Marketing im Projecter-Team, teilt derzeit snackable Affiliate Insights in kurzen Videos. Folgt uns gerne auf unseren Kanälen oder behaltet den Hashtag #projecteraffiliatemarketingebook im Blick. Marius teilt sein Affiliate Know-how mit euch auf Social Media.

Der Affiliate Stammtisch 2024

Was wir parallel zu den Vorbereitungen unseres eBook Launches so gemacht haben: Gemeinsam mit den Kolleg*innen von adseed ein Event für mehr als 100 Personen in monatelanger Kleinstarbeit vorbereitet. And we did it! Darauf können wir stolz sein, denn nach mehreren Jahren Pause in Sachen Affiliate Stammtisch haben sich die Pforten der Moritzbastei damit wieder für Branchenkolleg*innen bundesweit geöffnet.

Der Affiliate Stammtisch fand 2024 wieder ganz traditionell in der Moritzbastei Leipzig statt. Das Projecter-Team gemeinsam mit Gästen auf dem Affiliate Stammtisch

Das beliebte Networking-Event ist also wieder zurück: inklusive spannender Gespräche, Vorträge und Networking-Möglichkeiten. Es war schön zu sehen, wie die Branche abermals nach Leipzig gereist ist und wir, neben den vielen bekannten Gesichtern, auch neue Beziehungen knüpfen konnten. Und sind wir ehrlich: um Beziehungen und den gemeinsamen Austausch geht es ja im Affiliate Marketing. Mit den nachfolgenden Impressionen unserer Fotografin und Senior Kommunikationsdesignerin Henriette Münch blicken wir darauf zurück – und freuen uns jetzt schon auf alle Affiliate Marketing Events, die in diesem und nächsten Jahr auf uns warten.

Ganz besonderen Dank an dieser Stelle für das gelungene Event an unseren Veranstaltungspartner adseed sowie an die diesjährigen Stammtisch-Sponsoren: ADCELL, Tarifcheck, TAG24, belboon, targeting360, AEG, retailAds, impact, TradeTracker, ad4mat, Webgains, Affiliate-Marketing.de, Affiliate Events und Affiliate Thinking. Vielen Dank außerdem an unsere Stammtisch-Speaker*innen sowie an alle Besucher*innen!