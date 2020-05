Am 07.05.2020 fand „The Digital Bash“ dieses Mal mit dem Schwerpunkt Affiliate Marketing statt. Deutschlands größte Web-Konferenz der Digitalbranche versprach mit einem Vormittag voller Vorträgen geballtes Wissen aus allen Blickwinkeln des Affiliate Marketings. Vertreten waren Digitalportale, Agenturen, Advertiser, Partnerprogramme und Merchants gleichermaßen. Die Sprecherinnen und Sprecher behandelten aktuelle Themen der Branche. Auch Corona war Thema, jedoch keineswegs ausschließlich. Die Affiliate Branche im Jahr 2020 wurde von technischer wie inhaltlicher Perspektive beleuchtet.

Geballtes Insiderwissen und spannende Ausblicke

Unser Projecter Affiliate Team war mit von der Partie und hat sein Fazit zum Onlineevent gezogen, das wir gerne gemeinsam mit den wichtigsten Erkenntnissen und Denkanstößen mit euch teilen möchten.

Bei lockerer Moderation durch Marc Stahlmann von OnlineMarketing.de erfuhr man in kurzweiligen Vorträgen einiges über teils bekannte Entwicklungen in der aktuellen Situation gepaart mit echtem Insiderwissen aus Publisher-, Partnerprogramm-, Agentur-, Digitalportal- und Merchantsicht. Der krönende Abschluss, da waren wir uns alle einig, war für uns Projecter Affiliates der technische Beitrag, in dem auch routiniertere Account Manager noch einiges dazu lernten.

Den Anfang machte Hakan Özal von financeAds mit seinem Vortrag „Aktuelle Entwicklungen im Affiliate Marketing“, in dem er wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Krise im online Marketing mithilfe von Google Trends aufdeckte und die Entwicklung der Börsenkurse interpretierte.

Direkt im Anschluss informierte Julia Seele vom Netzwerk AWIN über die grundlegende Veränderung der Beziehung zwischen Marke und Konsument aufgrund des Internets. In ihrem Vortrag „Loyalität im Wandel – wie Veränderungen zu Chancen werden“ zeigte sie wie sich Retailer um eine langfristige, enge Kundenbindung bemühen können.

Jetzt wurde es richtig spannend für die Account Manager. Markus Kellermann von der xpose360 GmbH stellte konkrete Maßnahmen vor, die man als Account Manager nutzen kann, um Sales im Affiliate Marketing zu steigern und dabei die ROI-Optimierung immer im Mittelpunkt zu behalten.

Einen Blick in die Welt der Publisher gewährte im Anschluss Daniel Kocher von Prinz Sportlich mit dem Thema „Affiliate Marketing – Erfolgreich in einer Nische durch Community Management“. Er zeigte, dass Community Management keineswegs ausschließlich im Social thematisiert wird. Prinz Sportlich nutzt Community Management gepaart mit dem richtigen Aufbau einer Marke im Affiliate Marketing, um Zielgruppen besser als die Konkurrenz zu erreichen und die eigene Community zu vergrößern. Das Community Management baut dabei auf 8 Säulen auf.

Sehr kurzweilig, trotz des erhöhten technischen Charakters, tat sich die Präsentation von Dr. Siamak Haschemi von Ingenious Technologies AG zum Thema „Moderne Tracking-Verfahren als Grundpfeiler für erfolgreiches Partner Marketing“ hervor. In der abschließenden Präsentation des Digital Bashs ging er auf ein alt bekanntes Affiliate-Marketing-Thema ein: Die Entwicklung der Attribution weg vom Last Click hin zu modernen Trackingverfahren entlang der Customer Journey. Moderne Attribution sieht er als Voraussetzung für erfolgreiches Partner-Marketing. Für alle, die den Vortrag gerne nachhören möchten, gibt es den Vortrag auf Anfrage bei Ingenious.

Fazit

Für die Neulinge unter uns im Affiliate Marketing war der Digital Bash aufschlussreich, da durch die Präsentationen deutlich wurde, wie viel Potenzial hinter dem Kanal Affiliate Marketing wirklich steckt. Doch auch die „alten Hasen“ kamen durch Fachvorträge auf ihre Kosten. Ein Vormittag, bei dem Viktoria, Marius, Robert, Torsten, Markus und ich aus vielen verschiedenen Blickwinkeln einen guten Überblick über die aktuellen Themen, Baustellen und Chancen des Affiliate Marketings erhalten haben. Sowohl für Publisher, Advertiser und Agenturen wurden facettenreiche Insights gegeben.

Summa summarum… wie bleibt uns der Digital Bash 2020 in Erinnerung? Informativ und bequem von zu Hause auf der Couch mit Bluse und Jogginghose!