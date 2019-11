AIMC 2020? Mit 15% Rabatt von Projecter!

Im März 2020 wartet der Veranstalter Rising Media wieder mit dem Social Media-Highlight des Frühjahrs auf: Im Münchener ICM findet am 18.03. die AFBMC statt, die am 17.03. von einem Workshoptag eingeleitet wird und auf die am 19.03. die AFBMC Advanced und die zeitgleich stattfindende All Influencer Marketing Conference München (AIMC) folgt. Drei gute Gründe, sich die Events bereits jetzt im Kalender anzustreichen! Wenn ihr den Einfluss und die Reichweite von Influencern für Unternehmen noch effektiver nutzen wollt und auf der Suche nach ein paar wirklich umsetzbaren Strategien, KPIs, Insights und Taktiken seid, dann ist die All Influencer Conference genau die richtige Konferenz für euch! Bei uns bekommt ihr 15% Rabatt auf eure Tickets.

Bereits die vierte AIMC findet am 19. März 2020 statt – und in der Zwischenzeit hat das Influencer Marketing an Stellenwert und Aktualität nur noch zugelegt! Mittlerweile betreibt nahezu jedes Unternehmen Influencer Marketing oder plant den Einstieg in naher Zukunft. Das hat auch seinen Grund. Denn: Keine Marketingdisziplin ist näher an KundInnen als Influencer Marketing – aber nur wenn es richtig umgesetzt wird.

Und hier setzt die AIMC an und updatet euch mit dem wirklich brauchbaren Handwerkszeug, um auch 2020 noch an der Influencer Marketing-Front dabei zu sein. Dabei legen die Veranstalter besonders viel Wert darauf, beide Seiten des Influencer Marketing praxisnah aufzuzeigen, damit ihr die optimale Strategie für euer Unternehmen finden könnt. Noch ist das Programm nicht veröffentlicht, aber die Themenliste für 2020 liest sich bereits vielversprechend:

Arten der Influencer

Influencer Marketing Kanäle

Return on Influencer Investment

KPIs für ihr Unternehmen

Fallstudien

Outreach und Onboarding

Statistiken und Studien

Gossip vs. Realität

Tickets

Aber Achtung: Die Super Early Bird-Tarife enden zum heutigen 22.11.2019! Danach erhöhen sich alle Ticketpreise um 100 EU. Ganz ohne Frist hingegen könnt ihr euch 15% Projecter-Rabatt sichern, indem ihr beim Bestellvorgang einfach den Code PROJECTERAIMC angebt. Wir freuen uns schon auf München – ihr auch?