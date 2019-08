15 Prozent sparen beim Analytics Summit 2019

Bereits zum achten Mal findet am 6.11.2019 der Analytics Summit statt. Egal, ob man ein kleines Unternehmen oder der Betreiber einer größeren Website ist – hier ist für jeden etwas dabei. Neben vielen, spannenden Fachvorträgen gibt es außerdem die Möglichkeit, Mitarbeiter des Google Analytics Teams zu treffen und natürlich kann man sich auch mit anderen Analytics Nutzern austauschen.

Der Input und die Erfahrungen werden von auf der Konferenz von den Leuten vermittelt, die es am besten wissen. Alle Vortragenden sind intensive Google Analytics Nutzer, kennen sich mit dem Programm bestens aus und können hilfreiche Tipps und Tricks vermitteln.

Die Keyfacts zur Konferenz:

Wann? Am 6.11.2019

Am 6.11.2019 Wo? Im Curio-Haus in Hamburg

Im Curio-Haus in Hamburg Für wen? Für alle Google Analytics Nutzer, egal ob Beginner oder Experten

Für alle Google Analytics Nutzer, egal ob Beginner oder Experten 700 Teilnehmer, 18 Vorträge und die Verleihung des 4. Analytics Awards

Vorträge und Know-How für die optimale Nutzung von Google Analytics

Austausch und Networking von Fachexperten und Analytics-Nutzern

Darauf könnt ihr gespannt sein:

Der Analytics Summit ist die einzige Google Analytics Konferenz in Deutschland und hat ziemlich viel zu bieten. In Vorträgen teilen Analytics-Experten und erfahrende Anwender ihr Wissen und geben Best Practice Beispiele für die Nutzung von Google Analytics. Besondere Insights bekommt man durch die Vorträge von Speakern wie Anjali Raghavan oder James Cote, welche Teil des Google Analytics Team sind. Auch nach den Vorträgen stehen alle Referenten den Besuchern zur Verfügung, damit keine Fragen offenbleiben.

Bei individuellen Problemen und Fragen kann man sich im Help Center unterstützen lassen. Dort bieten Experten ihre Hilfe an – direkt vor Ort und persönlich.

Was noch?

Bevor die Konferenz so richtig beginnt, finden am 5.11.2019 außerdem Google Analytics Insights Seminare statt, die praxisnah vermitteln, wie sich Google Analytics optimal nutzen lässt. Dabei variieren die Seminarinhalte und gehen von Basic Seminaren, bis zu ganz spezifischen Veranstaltungen, zum Beispiel über Data-Driven Marketing Analytics oder den Google Tag Manager.

Während der Konferenz wird außerdem zum vierten Mal der Analytics Award an den besten Analytics Nutzer verliehen. Sei es durch eine innovative Erkenntnis oder einen originellen Analytics Hack, die Finalisten präsentieren ihre Idee auf der Konferenz und die Teilnehmer entscheiden über den Gewinner.

15% Rabatt für euch!

Auf zum Analytics Summit und dabei auch noch sparen! Mit dem Aktionscode ProjecterFriends bekommt ihr 15% Rabatt auf eure Tickets für (das Angebot gilt ausschließlich für Konferenztickets, nicht für Kombi- oder Seminartickets).