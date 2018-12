Mit 15% Rabatt zur AFBMC 2019!

Die All Facebook Marketing Conference (AFBMC) in Zahlen: 1 Tag, 5 Bühnen, 50 Speaker. Und alles am 2. April 2019 im ICM München, wo es um „all things social media“ gehen wird. Das heißt: Nicht nur das titelgebende blaue Netzwerk, sondern auch Instagram, WhatApp, Twitter, Pinterest und Youtube stehen im Fokus der Konferenz.

Erste Programmhighlights der AFBMC können wir euch auch bereits verraten. So berichtet Kristin Schünemann zum Beispiel von der Bundeswehr, die nach wie vor in #instalove ganz auf Wolke Sieben schwebt. Aber auch die DSVGO als zentrales Thema dieses Jahres findet im Talk von u.a. Dr. Thomas Schwenke Eingang in die Konferenz. Michaela Linhart hingegen wird euch gezielt zeigen, wie ihr die häufig divergierenden Reporting-Zahlen von Facebook und Google Anayltics in Einklang bringen könnt um dauerhaft saubere Reportings für euer Business vorlegen zu können. Mehr findet ihr demnächst auf der Programmübersicht.

Für wen lohnt sich die All Facebook Marketing Conference am meisten? Profitieren können sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene ihres Faches. Content Creators und Social-Media-Spezialisten werden besonders in den langen Networkingpausen und intensiven Stundentalks sowie den Workshops am Folgetag auf ihre Kosten kommen.

Wenn ihr den April nun eigentlich gar nicht mehr abwarten könnt, aber die Super Early Bird Preise verpasst habt, haben wir vielleicht einen Trost für euch: Mit unserem exlusiven Projectercode PROJECTERAFBMC bekommt ihr dennoch 15% Rabatt auf eure Ticketpreise! Die aktuellen Early Bird Tickets könnt ihr noch bis zum 08. Februar erwerben. Wir sehen uns in München!

Und wenn ihr nach der AFBMC am 2. April noch total im Konferenz-Fieber seid, solltet ihr euch auch die Partnerkonferenz zum All Influencer Marketing einmal anschauen. Diese findet tags darauf ebenfalls im ICM München statt und beschäftigt sich wie der Name verrät speziell mit dem Influencer Marketing. Auch hier profitiert ihr von unserem Rabatt.