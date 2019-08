Gewinnt ein Ticket für die Amazon Seller Konferenz!

Mal kurz ein paar Fakten: In den USA ist Amazon mittlerweile drittgrößte Werbemacht. Jede zweite Produktsuche findet direkt auf Amazon statt. Mindestens ein viertel aller SERP-Slots, also der Suchergebnisse, sind bezahlte Anzeigen. Ihr seid Seller und Vendor auf Amazon und wollt wissen, was das für euch konkret bedeutet? Und was für eure Reichweite und Umsätze? Dann ist das zweitägige Amazon Ads Special der Amazon Seller Konferenz 2019 ganz das richtige für euch! Mit etwas Glück gewinnt ihr bei uns ein Ticket für das am 26. und 27. September 2019 in Darmstadt stattfindende Event!

Was ist die Amazon Seller Konferenz?

Die Amazon Seller Konferenz 2019 wird ausgerichtet von Yasin Tanriver, ehemals Head of Sales e-Commerce-Live GmbH, der mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Online-Handel als Spezialist für den Vertrieb über Amazon gilt.

TAG 1

Die Amazon Seller Konferenz steht ganz im Zeichen des Amazon Ads Specials. Hier geht es darum, euch zu zeigen, wie ihr wirklich alle Advertising-Möglichkeiten ausschöpft, um eure Sichtbarkeit auf Amazon auch langfristig zu verbessern und eure Sales zu steigern. Dazu gehört natürlich vor allem das erfolgreiche Schalten von Werbeanzeigen – und zwar mit minimalen Werbekosten. Die Aufgabe euch das zu zeigen übernehmen die sieben Advertising-Experten der Konferenz in ihren Vorträgen. Darunter sind sowohl Amazon-Insider, als auch meinungsführende Kenner der Advertising-Branche. Mehr dazu weiter unten.

TAG 2

Nach dem Konferenz-Donnerstag inkl. Abendprogramm folgt der Workshoptag. Dabei handelt es sich um Amazon-Deepdive-Seminare zur Vertiefung der wesentlichen Themen aus dem Konferenz-Tag. Wählen könnt ihr zwischen dem Workshop „Amazon Advertising“ mit Max Hofmann und der parallel stattfindenden „Amazon Brandstore Schulung“ mit Sönke Hansen. Die kleine Gruppengröße bietet dabei die optimale Möglichkeit, unter Anleitung an die Optimierung euer Digitalstrategie und eurer Amazon-Werbeanzeigen zu gehen. Und weil ihr mit dem Wissen vom Vortag auch wirklich direkt an euren eigenen Amazon-Produkten und Amazon-Ads arbeitet, könnt ihr das Maximale an praktischem Know-How für euer Unternehmen mitnehmen.

Wer sind die Referenten der Konferenz?

Vyacheslav Zamikhovskyy , ehem. Amazon Advertising München, jetzt Teads Deutschland GmbH

, ehem. Amazon Advertising München, jetzt Teads Deutschland GmbH Franz Jordan , Gründer und Geschäftsführer von Sellics – Marketplace Analytics GmbH aus Berlin

, Gründer und Geschäftsführer von Sellics – Marketplace Analytics GmbH aus Berlin Tim Nedden , Geschäftsführer von Finc3 GmbH aus Hamburg

, Geschäftsführer von Finc3 GmbH aus Hamburg Jan Brakebusch von Liebscher & Bracht, Head of Online Marketing aus Bad Homburg

von Liebscher & Bracht, Head of Online Marketing aus Bad Homburg Michael Bogner , Geschäftsführer bei Perspective Digital GmbH in Berlin

, Geschäftsführer bei Perspective Digital GmbH in Berlin Sönke Hansen , Geschäftsführer von AMEO GmbH aus Hamburg

, Geschäftsführer von AMEO GmbH aus Hamburg Christian Böttinger , ehemals bei Neckermann.de aus Frankfurt am Main

, ehemals bei Neckermann.de aus Frankfurt am Main Butrus.de , Gründer und Gesellschafter Zeil24 / e-Commerce Live GmbH in Frankfurt am Main

, Gründer und Gesellschafter Zeil24 / e-Commerce Live GmbH in Frankfurt am Main Max Hofmann , Gründer & Geschäftsführer von BidX GmbH aus Darmstadt

, Gründer & Geschäftsführer von BidX GmbH aus Darmstadt Sebastian Vogg von Online Marketing Vogg, Social Media Experte aus Bayern

von Online Marketing Vogg, Social Media Experte aus Bayern Matthias Niggehoff von Niggehoff Consulting GmbH aus St. Augustin

Mehr zu den Speakern und ihren Themen erfahrt ihr auf der Website der Konferenz. Schaut außerdem unbedingt ins Programm, um euch einen Überblick zu verschaffen, was euch erwartet!

Key Facts:

26.-27. September in Darmstadt

Speziell an Amazon-Händler*innen gerichtet, die das Maximum aus ihren Ads herausholen wollen

Auf 150 Konferenz-Teilnehmer*innen (Tag 1) und 50 Workshop-Teilnehmer*innen (Tag 2) beschränkt

Konferenz und Workshop sind auch einzeln buchbar

Gewinnt ein Ticket für die Amazon Seller Konferenz 2019!

Absoluter Praxisbezug, aktuelle Themen und konkrete Handlungsempfehlungen von erstklassigen Referenten: Die Amazon Seller Konferenz ist den Besuch wert. Und bei uns könnt ihr ein Ticket für das Event gewinnen! Alles was ihr dafür tun müsst, ist uns in den Kommentaren zu erzählen, auf welches Highlight der Amazon Seller Konferenz 2019 ihr euch besonders freut. Das Gewinnspiel läuft bis zum 23. August 2019, um 12.00 Uhr. Bitte beachtet dabei unsere Teilnahmebedingungen. Viel Erfolg!