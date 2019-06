20% Projecter-Rabatt für die TactixX und Affiliate NetworkxX!

Affiliate-Nerds aufgehorcht!

Am 9. Juli schickt der Veranstalter Oliro GmbH das Format der TactixX 2019 in Kooperation mit der Veranstaltung Affiliate-NetworkxX in eine neue Münchener Runde. Ein Tag, aber zwei Veranstaltungen, die sich gegenseitig wunderbar ergänzen. Ihr seid Affiliates, Merchants oder Spezialisten im Affiliate-, Performance- oder Online-Marketing? Dann solltet ihr euch die TactixX-Konferenz in euren Kalender eintragen! Und es wird noch besser: Mit dem Leserrabatt von 20% spart ihr beim Kauf eures Crazy Bird Tickets gleich noch eine ganze Menge.!

Die TactixX ist die größte deutsche Affiliate Marketing Konferenz und bietet für rund 650 Besucher einen abwechslungreichen Mix aus Vorträgen und Diskussionsrunden zu aktuellen Themen mit bekannten Keynote-Speakern der Szene. So könnt ihr euer Knowledge zu den aktuellen Branchen-Trends und der Zukunft des Affiliate Marketings updaten und praxisnahe Fallbeispiele diskutieren. In einem entspannten Ambiente tauscht ihr euch anschließend auf der Affiliate-NetworkxX über die Branche aus knüpft neue Kontakte mit Agenturen, Affiliate Netzwerke, Affiliates und Merchants.

Hier die Key Points:

09.07.2019 in München

etwa 650 Besucher TactixX-Besucher und über 1000 Teilnehmer an der NetworkxX

Geeignet für Affiliates, Merchants, Netzwerke und Agenturen

Themen: Affiliate Marketing, Partnerprogramme, SEO, Social Media, Conversion Optimization, Mobile Marketing und andere Trendthemen der Online Marketing-Branche

Was erwartet euch auf der TactixX 2019?