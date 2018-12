Seid mit Projecter-Rabatt bei der Net&Work 2019 dabei!

In den jeweiligen Themengebieten könnt ihr an spannenden Workshops teilnehmen und aktuelle Einblicke in die Welt des Online-Handels gewinnen. Zusätzlich wird es erneut eine Speaker Corner und eine große Hauptbühne geben, auf der Speaker zu Themen wie „Die digitale Apokalypse und Tom Hanks“ (Tim Rymarczyk, Enterprise Relations Manager bei shopware) oder „eBay: Neuerungen und Herausforderungen auf dem Marktplatz“ (Oliver Klinck, VP Commercial Operations bei eBay) Erfahrunge und Hands-on Tipps mit euch teilen. Aber stöbert doch am besten einmal selbst durch die Agenda auf der Website und entdeckt die vielen Highlights auf der Net&Work 2019! Unter anderem haben die Veranstalter nun auch verraten, wer der geheime Entertainer sein wird, der für die Messe angekündigt wurde. Die Messe wird zudem besonderen Fokus auf die berühmt-berüchtigte Work-Life-Balance legen. So wird Hauptsponsor ratenkauf by easyCredit für Besucher zum Beispiel

Shiatsu-Massagesessel zur Verfügung stellen, während ein Karikaturist von plentymarkets für gute Laune bei den Messebesuchern sorgt. Daneben wird es noch weitere Erlebnis- und Entspannungsangebote am Messetag geben, der zudem von einer Aftershow-Party gekrönt wird, zu der ihr von den Veranstaltern herzlich eingeladen seid!

Wenn ihr also am 16.02.2019 in Frankfurt dabei sein wollt, könnt ihr direkt von unserem Projecter-Rabatt profitieren: Mit dem Code NWprojecter2019 bekommt ihr dabei Net&Work-Tickets zum günstigen Early Bird Preis, also 69,00 € statt 119,00 €. Nichts wie los nach Frankfurt!