Die SMX München 2020 naht – mit 15% Rabatt!

Die Search Marketing Expo, Deutschlands größte Konferenz für Suchmarketing steht bereits mit der nächsten Ausgabe in den Startlöchern – der SMX München 2020! Das Besondere an der Konferenz: Hier verbirgt sich keine Agentur und kein Anbieter dahinter, sondern ein neutrales redaktionelles Team. Und dieses Team legt Wert auf Cutting Edge Taktiken und Strategien von den Top Experts. Hier gibt es die Lösungen für eure Marketingherausforderungen und brandneue Ideen noch obendrauf. Mit unserem Projecter-Rabatt spart ihr dabei noch 15 Prozent!

Key Facts

18.- 19. März 2020

ICM – Internationales Congress Center München

Innovationen, Trends und Ausblicke zu den Themen SEO, SEA und Online Marketing

über 1.600 Besucher*innen pro Jahr

mehr als 80 Referent*innen

Was euch erwartet

Noch ein halbes Jahr ist es hin bis zur SMX, aber das Programm lädt bereits jetzt zum bookmarken ein und die illustre Speakerliste zählt unter anderem bereits Helen Schrader, Senior SEO Manager bei OBI, Samantha Noble, MD & Founder bei Biddable Moments, Johannes Müller, Webmaster Trends Analyst bei Google, und viele mehr –auf der SMX versammeln sich die wichtigsten Player und führenden Köpfe der weltweiten SEO, SEA und Online Marketing-Branche. Über 80 Speaker füllen mit ihren Vorträgen die vielen unterschiedlichen Thementracks, zusätzlich könnt ihr mit den rund 1600 anderen Marketeers die Deep Dive Sessions sowie den International Search Summit und die Workshops am Vortag besuchen, bevor auf der Abendveranstaltung SMX After Dark ordentlich genetzwerkt werden darf.

SEMY Awards

Außerdem werden im Rahmen der SMX zum sechsten Mal die SEMY Awards, der deutsche Suchmarketingpreis, verliehen. Der Preis zeichnet die besten und kreativsten Leistungen im Onlinemarketing aus und wird durch das SMX Publikum bestimmt, denen sich die Nominierten live auf der Bühne vorstellen. Die Kategorien, in denen der Preis vergeben wird, sind „SEA Kampagne“ und „SEO/Content Marketing Kampagne“. Seid also vor Ort, gebt eure Stimme ab und verwandelt den Abschluss des ersten Konferenztages in ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Weitere Infos gibt es auf der Website der SEMY Awards unter semyawards.com.

15 Prozent Rabatt auf eure Tickets

Beim Ticketkauf könnt ihr 15% sparen, wenn ihr unseren exklusiven Rabattcode PROJECTERSMX beim Ticketkauf angebt. Zu den vielen unterschiedlichen Ticketoptionen zählen auch Eintagestickets, Tickets mit und ohne sowie ausschließlich für die Worshops oder aber Tickets, die nur die tatsächliche Ausstellung beinhalten. Beachtet aber, dass die Super Early Bird Preise nur bis zum 4. Oktober gültig sind und zögert besser nicht zu lange. Wir freuen uns darauf, euch auf der SMX MÜnchen 2020 zu treffen!