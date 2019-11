Super Early Bird-Tickets und 15% Rabatt auf die nächste AFBMC!

Ohren gespitzt, denn am 18. März 2020 steht in München erneut die erfolgreichste deutschsprachige Facebook & Social Media Marketing-Konferenz an! Die Rede ist natürlich von der AFBMC, der Allfacebook Marketing Conference. Die letzte Ausgabe in Berlin haben wir noch in guter Erinnerung und sind nun schon ganz auf März gespannt. Aber Achtung: Die Super Early Bird-Ticketpreise gelten nur noch bis zum 22.11. Für euch haben wir zusätzlich natürlich wieder 15% Projecter-Rabatt im Gepäck!

Key Facts:

am 18.03.2020 im ICM München

über 40 ReferentInnen auf 4 Bühnen

das Format AllInstagram (AIGMC) ist inbegriffen

1000+ TeilnehmerInnen

Für EinsteigerInnen und Fortgeschrittene geeignet

Zielgruppe: Social Media-Beauftragte in Unternehmen, Online Marketing Experts und Agenturen

Für die Frühjahrsausgabe der AFBMC hat der Veranstalter Rising Media mit über 40 ReferentInnen auf 4 Bühnen wieder für garantiert jede und jeden ein Sujet parat. Dabei locken bereits jetzt Talks zu Themen wie optimierte Ad-Performance mit Short Form-Videos und angewandter Customer Psychology sowie Visual Storytelling. Das komplette Programm wird vermutlich im Dezember feststehen, behaltet die Webpräsenz der AFBMC also am besten weiter im Blick.

Eine Bühne für Instagram

Auf der anstehenden AFBMC wird eine der Bühnen ganz im Zeichen von Instagram stehen: Hier findet die AllInstagram Marketing Conference statt. Euer Ticket gilt ohne Aufpreis für beide Events und bringt für euch nur Vorteile – noch mehr Input und Auswahlmöglichkeiten. Neben aktuellen Cases, Strategien, Ideen und Best Practices von Agenturen und Unternehmen, wird auch Instagram selbst wohl vor Ort sein.

AFBMC Advanced

Nicht nur am Tag vor der AFBMC wird mit dem Workshop-Tag zusätzliches Input angeboten: Am Tag nach der AFBMC, nämlich am 19. März, findet die AFBMC Advanced statt. Was das ist? Die AFBMC Advanced richtet sich besonders an Social Media Marketeers mit mehrjähriger Erfahrung in der Branche und baut damit konsequent die Option aus, die einige der AFBMC-Talks euch bereits bieten. In einem kleineren Rahmen erwarten euch 10 Top-Speaker mit Sessions, die alles zwischen 25 Minuten Short Dive und intensiven 60 Minuten umfassen. Für die AFBMC Advanced gibt es ein extra Ticket, unser Rabattcode (siehe unten) bleibt allerdings derselbe. Und Achtung, korrekt gesehen: die AFBMC Advanced findet zeitgleich zur ebenfalls am 19.03.2020 ausgerichteten AIMC statt – doch dazu mehr in unserem separaten Blogbeitrag.

Tickets Bei so vielen Möglichkeiten fällt die Entscheidung schon einmal schwer – deshalb hier eine Übersicht über eure Ticketoptionen: Tagesticket – Alle Talks der AFBMC am 18. März oder der AFBMC Advanced am 19. März: 595 €

der AFBMC Advanced am 19. März: 595 € Tagesticket + Workshop – AFBMC am 18. März und Workshop am 17. März: 1285 €

Workshop am 17. März: 1285 € 2 Tagesticket – AFBMC am 18. März & AFBMC Advanced oder AllInfluencer Konferenz am 19. März: 990 €

AllInfluencer Konferenz am 19. März: 990 € 3 Tagesticket – AFBMC am 18. März & AFBMC Workshop am 17. März & AFBMC Advanced oder AllInfluencer Konferenz am 19. März: 1680 €

AllInfluencer Konferenz am 19. März: 1680 € Workshop Ticket – Workshop am 17. März: 790 €

Beachtet, dass die Tickets nach dem Ende des Super Early Bird am 22.11. jeweils um 100 EU teurer werden. Auch nach dem 22.11. könnt ihr euch allerdings noch 15% Projecter-Rabatt sichern. Dafür gebt ihr beim Bestellvorgang einfach den Code PROJECTERAFBMC an. Wie oben geschrieben, gilt dieser Code ebenfalls für AFBMC Advanced-Tickets. Wir sehen uns im März in München!