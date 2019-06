15 Verklickt & Zugenäht | Inside t3n (mit t3n CEO & Co-Founder Andreas Lenz)

Andreas Lenz zählt als einer der Geschäftsführer von t3n zu den einflussreichsten Meinungsmachern in der Digitalszene. In unserem Gespräch nimmt Andy kein Blatt vor den Mund und liefert Einblicke in das Geschäftsmodell der t3n mit seinen drei Monetarisierungssäulen. Darüber hinaus beziffert er die Entwicklung von Desktop und Social Traffic und äußert sich zur politischen Haltung der t3n, einer möglichen App, den eigenen Podcast und dem unternehmensinternen Brand Embassador Programm. In der Folge erfahrt ihr außerdem, ob t3n für immer for free bleiben wird. Stay tuned!