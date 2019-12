19 Verklickt & Zugenäht | Daten & Tools – worauf es beim Reporting ankommt

Reportings sind wichtig für jedes Unternehmen. Wo kommt man her? Wo sollte man hin? Welche Maßnahmen sind dabei zu ergreifen? All das lässt sich mit Hilfe von Daten und Zahlen analysieren und auf die Wege bringen. Aber diese Analyse kann beschwerlich sein. Daten müssen selektiert, sortiert und in Excel-Listen übertragen werden. Da schmerzen die Copy+Paste Finger! In unserer neuen Episode sprechen unsere beiden Geschäftsführer Ralf und Steffen mit unserem „Reporting-Guru“ Markus darüber, wie wir bei Projecter unsere Prozesse mit Hilfe von dynamischen Reportings optimieren konnten. Dabei erhaltet ihr einen Einblick in die Tools, die wir dafür nutzen, was ein gutes Reporting ausmacht und warum unsere Kunden ganz begeistert von den neuen Reports waren. Vor allem gibt euch Markus ein paar Hinweise, was bei der Implementierung von automatisierten Reports zu beachten ist und welche Stolpersteine auf euch lauern.

