4 Wins & Fails | Big Tech Special

Wo die Corona-Krise für den Einen ein riesiges wirtschaftliches Risiko darstellt, kann sich der Andere kaum vor Bestellungen retten. Soziale Netzwerke verzeichnen rege Aktivitäten, da jeder, mit dem Smartphone oder Tablet bewaffnet, zuhause auf dem Sofa sitzt und gemütlich den Feed auf- und abscrollt – wenn nicht gerade der nächste Amazon-Warenkorb gefüllt wird oder Lieferando mal wieder vor der Tür steht.

„Gerade unter diesen Aspekten sollten vor allem die Big Player im Tech-Business Rekordzahlen schreiben, oder?“ Naja nicht nur – Max und Steffen haben sich wieder einmal zusammengesetzt und die Wins & Fails der letzten Zeit Revue passieren lassen. In dieser Folge liegt der besondere Fokus auf die Auswirkungen der Corona-Krise bei den Big Playern Amazon, Google, Facebook, Apple und Co.

Wer ist der Top-Performer unter den Top-Performern und bei wem herrscht nich ganz so gute Stimmung? Mehr dazu in der vierten Folge von Wins & Fails – einer Verklickt und Zugenäht Produktion.

Alle Folgen von „Verklickt & Zugenäht“ und „Wins & Fails“ findet ihr auf: