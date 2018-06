Firmenlauf Leipzig 2018

Am vergangenen 06.06.2018 fand wie jedes Jahr im Juni der Leipziger Firmenlauf statt. Mit rund 18.000 Läufern ist der Firmenlauf die größte Laufveranstaltung der Messestadt. Läufer von Unternehmen aus und um Leipzig absolvierten die 5 km Strecke unter sportlichen oder auch kreativen Ambitionen (Wertung „kreativste Firma“).

Projecter Firmenlauf 2018 Projecter Firmenlauf 2018 Projecter Firmenlauf 2018 Projecter Firmenlauf 2018

Projecter war mit 14 Läufern am Start. Die Vorbereitung verlief dank deine-laufschule.de bestens und so konnte jeder Projecter Läufer entspannt und mit Motivation an der Startlinie stehen. Dank des neuen Schnellstarter-Blocks kamen auch die ambitioniertesten Starter auf ihre Kosten. Allen voran Katja als Geschäftsführerin. Letztes Jahr durch eine Knieverletzung im Training zurückgeworfen, war für dieses Jahr das Ziel, den Titel „schnellste Chefin“ wieder zurückzuholen, klar definiert. Die Anspannung und Aufregung waren spätestens zum Startschuss verflogen und so ging es für alle auf die neue Strecke.

Katja holte mit 18:47 min den Pokal für die schnellste Chefin zurück ins Projecter Büro. Aber das waren nicht alle Glanzleistungen. Projecter belegte mit 01:18:31 h den 9. Platz in der 4er Team Mixed Wertung und mit 01:11:15 h den 4. Platz in der 4er Team Männer Wertung. Alles super Ergebnisse. Im Anschluss an die heißen 5 km gabs es am Projecter Pavillon Belohnungsbier und -bagels zur Stärkung.

Zusammenfassend lässt sich, wie jedes Jahr sagen, eine tolle Veranstaltung mit einer super Stimmung. Jeder hatte Spaß, ob nun ganz vorne an der Startlinie oder mitten im Getümmel der 18.000 Läufer. Projecter ist nächstes Jahr garantiert wieder dabei. Dann vielleicht sogar in der Kreativwertung? We will see!