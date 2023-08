Trackingweiche: Umsetzung mit dem Google Tag Manager

Das Thema Trackingweiche ist keineswegs neu und seit vielen Jahren immer wieder ein Thema bei der Attribution von Conversions. Eine Trackingweiche basiert auf einem Regelsystem zur Gewichtung der Werbeleistungen der Touchpoints innerhalb einer Customer Journey. Wir bei Projecter haben das Thema bereits vor einigen Jahren in einem Blogbeitrag behandelt und theoretisch beschrieben, wie so eine Trackingweiche aussehen kann und welche Themen im Affiliate Marketing berücksichtigt werden müssen. In diesem Beitrag soll es um die Umsetzung einer Trackingweiche mit Hilfe des Google Tag Managers gehen. Keine reine Theorie, sondern ein Projekt, welches wir zusammen mit Kund*innen umgesetzt haben.