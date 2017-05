Freikarten für die hashtag.business in Köln gewinnen!

Zum dritten Mal findet dieses Jahr die hashtag.business statt – eine frische Konferenz für außergewöhnliches Social Media Marketing. Am 20. Juni treffen Brancheninsider mit Interessierten aus Mittelstand und Großunternehmen zusammen.

Alles außer gewöhnlich – Einsichten in erfolgreiche Social Media Strategien

Eine clevere Social Media Strategie braucht vor allem Kreativität. Wie große und mittelgroße Unternehmen die Herausforderung Social Media meistern, könnt ihr auf der hashtag.business in Köln erfahren. Die Besonderheit der Konferenz: Die Vorträge stammen ausschließlich von Unternehmen und bieten Einblick in Unternehmensstrategien, Ergebnisse und Learnings aus der Praxis.

Einsicht in ihre Social Media Arbeit bieten unter anderem Nico Kirch von der Deutschen Bahn und Niddal Salah-Eldin von der Tageszeitung DIE WELT. Auch Deutschlands reichweitenstärkster Social Media Publisher VISUAL STATEMENTS ist mit Gründer und CEO Benedikt Böckenförde als Speaker vertreten. Darüber hinaus widmet sich ein Disukssionspanel der ewigen Marketing-Frage: Inhouse oder Agentur? Was euch sonst in Köln erwartet, lest ihr auf der Webseite der hashtag.business.

Einfach kommentieren und Freikarten gewinnen!

Mit Projecter kommt ihr kostenlos auf die hashtag.business! Wir verlosen 2 Freikarten im Wert von 249 Euro. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, beantworte einfach die Frage per Kommentar unter diesem Artikel: Warum möchtest du an der hashtag.business teilnehmen? Die Verlosung findet vom 29.05. bis 04.06.2017 12 Uhr statt. Bis dahin könnt ihr munter mitmachen. Die Teilnahmebedingungen könnt ihr hier nachlesen.

Wir freuen uns darauf, euch auf der hashtag.business am 20. Juni zu treffen!