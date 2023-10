Affiliate Marketing News September 2023: Black Friday und Q4-Vorbereitungen

Während sich ein Großteil der Branche auf der letzten großen Online Marketing Messe die Hände reicht und die nächsten Deals festzurrt, laufen die Backoffices der Agenturen, Advertiser, Affiliates und Netzwerke auf Hochtouren, um das goldene Quartal gebührend einzuläuten und vorzubereiten. Machen wir uns nichts vor – wer jetzt noch nicht die Black Week plant, ist in unserer Branche eigentlich schon viel zu spät. Was es vielleicht doch noch für Möglichkeiten für Werbekooperationen im letzten Quartal 2023 gibt und welche Affiliate Marketing News uns beschäftigt haben, könnt ihr hier nachlesen.

Neuigkeiten aus der Branche

Jedes Jahr ringen Advertiser um die bestmöglichen Preise und größten Reichweiten, Affiliates verbuchen ihre Mediakit-Platzierungen und Pushes in Rekordzeit, Netzwerke laufen heiß und bei uns Agenturen steht viel im Zeichen der Planung des Black-Week- und Weihnachtsgeschäfts – oder? Kurz vorab: Nicht für alle Online-Shop-Segmente ist das vierte Quartal das stärkste. Entsprechende Push-Strategien lassen sich aber für jede Hauptsaison gut adaptieren.



Im letzten Jahr haben wir uns bereits ausführlich mit dem Thema Black Friday beschäftigt und spannende Erkenntnisse gesammelt – wie es dieses Jahr genau aussehen wird, hat Awin im Rahmen ihres Black Friday Events prognostiziert:

Black Friday bleibt der stärkste Abverkaufstag, jedoch verteilen sich die Verkäufe weiter auf einen längeren Zeitraum vor dem Black Friday und nach dem Cybermonday. Glaubt man den eigenen Statistiken des Netzwerks, hat das Volumen der Abverkäufe am Black Friday selbst um 12% abgenommen, während es zum Wochenbeginn zugenommen hat. Auch ist der Cybermonday im Vergleich zur angrenzenden Woche tendenziell verhaltener geworden.

Die Blackweek bei Awin im Jahresvergleich, Quelle: AWIN Black Friday Event

Die anschließende Woche mit dem Cybermonday im Jahresvergleich, Quelle: Awin Black Friday Event

Electronic Accessoires werden wieder auf das Niveau von vor der Pandemie zurückfinden. Mit einem Wachstum von 15% wird der Elektronikbereich nach der Pandemie wieder stärker und überholt das rückläufige Home & Garden Segment.

Sales nach Advertiser-Segment im Jahresvergleich, Quelle: AWIN Black Friday Event

WKZ-Buchungen nehmen weiter zu. An ein von Statista prognostiziertes Wachstum des digitalen Werbemarktes für 2023 von 13% knüpft Awin mit den eigenen Statistiken an. Auch beobachtet das Netzwerk einen enormen Push im Travel-Segment, welches das Pandemie-Umsatztief durch WKZ-Kampagnen wieder aufholen will.

WKZ Buchungen bei Awin im Jahresvergleich, Quelle: AWIN Black Friday Event

Die Top-Performer des 4. Quartals sind weiterhin Gutschein-Affiliates. In der zweiten Reihe sind aber insbesondere Loyalty-Partner*innen, Influencer und Comparison Websites auf dem Vormarsch.

WKZ-Buchungen aufgeschlüsselt auf Publisher-Verticals, Quelle: AWIN Black Friday Event

Noch tiefgreifendere Infos zu den einzelnen Kategorien im Jahresverlauf erfahren wir bei Commission Junction im Rahmen der Q4 Prognosen, dort lassen sich die Reportings des Netzwerks international nach Land und Region clustern. Außerdem sind weitere Kategorien aufgeführt und abrufbar. Wirft man einen Blick in den All Sectors Report, lassen sich jedoch ähnliche Trends wie bei Awin erkennen.

Screenshot des Umsatzreports mit allen Branchen, Quelle: https://junction.cj.com/de/2003-q4-cj-shopping-trends-report

Einen besseren Überblick über die Affiliate-Angebote bekommt ihr z. B. bei Awin mit den Publisher Opportunities für Q4. Ihr seid in anderen Netzwerken aktiv? Kein Problem – hier kann es definitiv nicht schaden, eure Account Manager und Betreuer*innen der Netzwerke anzuschreiben und Empfehlungen einzuholen. Ihr möchtet eure Black Friday Prognosen und Auswertungen mit uns teilen? Kommt jederzeit gern auf uns zu!

Hintergrundinfos zum Thema Black Friday gibt es ebenfalls in unserem Blog.

Commission Junction geht gemeinsame Wege mit Tyroo

Um im APAC(Asien-Pazifik)-Raum Fuß zu fassen, schließt sich Netzwerkriese Commission Junction mit der asiatischen Tech-Plattform Tyroo zusammen. Laut Pressemiteilung werden hier bisher unerreichte Potenziale erschlossen, welche für das Netzwerk in diesem Raum bisher noch nicht umgesetzt werden konnten. Mehr dazu direkt im Blog bei Commission Junction.



Affilitizer erweitert das Leistungsportfolio mit AI

Das einstige Browser-Plug-In geht neue Wege und erweitert sich mit einer Schnittstelle zu ChatGPT. Mit Affilitizer lässt sich fast automatisiert nach Marken und deren Affiliate-Aktivitäten suchen. Man erfährt so, in welchem Programm der Shop aktiv ist, welche Werbetreibende eingeschaltet sind und in welchem Netzwerk diese Kooperationen stattfinden. Für Konkurrenzanalysen, Markteinblicke oder einfach nur für Affiliate-Interessent*innen ein spannendes Tool, um etwas hinter die Kulissen der Affiliate Marketing Branche zu schauen. Nun lassen sich all diese Funktionen auch via Chat-GPT abrufen.



Wie geht es eigentlich der Travel-Branche?

Keine Branche hat es in der Pandemie so stark erwischt wie die Reisebranche. 2022 haben sich die Zahlen nach und nach erholt – zwischenzeitlich gab es sogar eine Travel-Rennaissance, da die Kund*innen ihre Reiseabstinenz der letzten Jahre ausgleichen wollten. Valentina Piol von der Agentur ARTEFACT hat sich diesem Thema in einem Blogbeitrag gewidmet und einen spannenden Überblick über die sich noch erholende Branche gegeben. Dabei geht sie vor allem auf die Preise der Kooperationen sowie der Produkte selbst ein, beleuchtet die Relevanz von Metasuchmaschinen im Reisebereich und fässt sowohl Herausforderungen als auch Lösungen übersichtlich zusammen.

Kostenloses Whitepaper für euch zum Download

Social Media Ads für Black Friday, Weihnachten & Co.

Mit unseren Affiliate Marketing News seid ihr wieder auf dem aktuellen Stand, aber wie sieht’s denn mit der Vorbereitung eurer Social Ads für Q4 aus? Von Black Friday über Cyber Monday bis Weihnachten: Das letzte Quartal des Jahres ist so vollgepackt mit großen Shoppingevents wie kein anderes. Das bedeutet gerade im Social-Ads-Bereich vor allem eins: viel Konkurrenz und zum Teil steigende CPMs. Umso wichtiger ist es, einen konkreten Fahrplan zu haben. Im neuen Whitepaper unserer Kollegin Sarah aus dem Social-Media-Advertising-Team von Projecter findet ihr alles, was ihr braucht, um euer Q4 erfolgreich zu gestalten – ladet euch den Guide hier kostenlos herunter! Unsere Kollegin Sarah hat einen praktischen Fahrplan für erfolgreiche Ads in Q4 für euch.

Publisher

Mehr Durchblick für Publisher bei Awin – wecantrack sei Dank

Awin hat in die Tracking- und Data-Plattform wecantrack investiert, um die Features für alle Awin-Publisher nahtlos nutzbar zu machen. Klingt spannend, aber was kann wecantrack?

Wecantrack selbst hat über 350 Netzwerk- und Marketing-Plattformen angebunden und deren Daten vereinheitlicht. Was für Advertiser via Netzwerk-Reportings, Google Analytics und Looker Studio mit verschiedenen Möglichkeiten nutzbar ist, war für Publisher mit wenig Erfahrung bis dato nicht so einfach möglich. Die Plattform bietet also Publishern ein einheitliches Reporting über alle Werbemaßnahmen hinweg und kann so maßgebliche Entscheidungsgrundlagen und eine einheitliche Datenbasis liefern. Wie das alles genau funktioniert, lest ihr im Beitrag von Awin selbst.

Relaunch der BVDW-Website

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hat neben Website auch seine Markenidentität gerelauncht. Spannend finden wir die erwähnte „individuelle Bildwelt mithilfe von Customized KI-Tools“. Wenn ihr wie wir seid, geht ihr sofort auf die Suche nach den Spuren von KI auf der Website… (Spoiler: Nicht schwer zu finden!) Ob alle Mitglieder des BVDW von diesem Ansatz begeistert sind?

Merchants

Das perfekte Tracking-Setup – ein Webinar von Projecter und Obsidian

Unser Head of Partner Management, SEO & Webanalyse Johannes Rauner hat gemeinsam mit Halfdan Timm von Obsidian Digital in einem (englischen) Webinar das perfekte Tracking-Setup für Onlineshops vorgestellt und diskutiert, wie es unserer Erfahrung nach umgesetzt werden sollte – natürlich unter Berücksichtigung aller aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen. Wenn ihr mehr zu serverseitigem Tagging, Enhanced Conversions und Event Match Quality erfahren wollt, findet ihr das Webinar hier On-Demand zum Anschauen.

Fraud im Affiliate Marketing – Anzeichen erkennen und unterbinden

Ein neuer Beitrag von Affiverse widmet sich dem Thema Betrug und Fraud im Affiliate Marketing. Besonders haben uns die Zahlen und Tendenzen überrascht, die eine Verdoppelung der des internationalen Affiliate-Frauds deutlich machen. Ebenso wird aufgeführt, wie diese Betrugsmaschen verhindert und entdeckt werden können:

Lückenlose Programmbedingungen und AGBs, die schnelle Kündigungen und Stornierungen rechtfertigen

Traffic Monitoring

Kontaktaufnahme und Abfrage von Beispieleinbindungen und Reportings

Auch wir bei Projecter beschäftigen uns in der täglichen Arbeit regelmäßig mit dem Thema Fraud und stoßen immer wieder auf Werbeleistungen entgegen der Programmbedingungen oder gar Fraud, den wir bislang immer schnell unterbinden konnten. Welche Tools wir dabei nutzen, wie wir mit solchen Affiliates umgehen und was uns an dem Thema wirklich nervt, haben wir in diversen Blogbeiträgen und unserem kostenfreien Affiliate Marketing E-Book zusammengefasst:

Events & Webinare

Affiliate Marketing (R)Evolution auf der DMEXCO

Ende September war es wieder soweit und die DMEXCO in Köln hat ihre Pforten geöffnet – zwar mit gefühlt etwas weniger Besucher*innen und Ständen, jedoch nicht weniger interessanten und wichtigen Gesprächen. Zunehmend vertreten waren Diskussionsrunden und Vorträge, wie z. B. die Masterclasses vom BVDW und der Affiliate & Partner Marketing Summit von impact.com. Bei diesem Event diskutierte unser Kollege Johannes Rauner – Head Of Partner Management, SEO & Webanalytics – gemeinsam mit Daniel Schetter von Hearts & Science, Corinna Harloff von PIA Media und Verena Joppich von xpose360 unter der Moderation von André Koegler von Impact über das Thema Affiliate Marketing (R)Evolution.

Hier hat Johannes die wichtigsten Punkte aus dem Panel zusammengefasst:

Wir „sitzen“ auf einem unfassbaren Datenschatz, der aktuell noch nicht vollumfänglich eingesetzt wird. Die Limitierung auf den CPO und die damit verbundenen KPIs sorgt oft für selbstgesetzte Stolpersteine, vor allem bei der Zusammenarbeit mit Influencern. Ein stärkerer Fokus auf die Zielgruppen ermöglicht eine noch gezieltere Ansprache. Der Last Click hat so langsam (oder schnell?!) endgültig ausgedient.

Ein Silodenken muss durch Kommunikation vermieden werden, um Potentiale erschließen zu können.

Hat es Spaß gemacht? Auf jeden Fall!

Marius und Mathias in den Berliner Büros von Awin

Anlässlich des diesjährigen Black Fridays waren wir bei Awin in Berlin zu Gast. Was wir aus den Prognosen des Netzwerks mitgenommen haben, habe ich zu Beginn des Beitrags bereits zusammengefasst. Darüber hinaus war es toll, Insights über die Kampagnenplanung mit u. a. Shoparize, Skimlinks und Bild.de zu erhalten. Wir sind gespannt und freuen uns auf die diesjährige Blackweek.