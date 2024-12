Im November hieß es für Affiliate Marketer wieder: auf zur Affiliate Conference! Unser Affiliate Marketing Team war zum Großteil vor Ort in München vertreten und wurde erneut mit dem PerformixX Award ausgezeichnet: Projecter belegt diesmal den zweiten Platz in der Kategorie „Beste Affiliate Marketing Agentur“. 🎉 Welche Neuigkeiten die Branche neben dem Black Friday aktuell noch beschäftigen, lest ihr wieder in unseren Affiliate Marketing News.

Neuigkeiten aus der Branche

Das war die Affiliate Conference 2024 – ein Recap

Mit Themen wie Influencer*innen als treibende Kraft, AI im Relationship Management und dem Status-quo des Kanals insgesamt war die Affiliate Conference auch in diesem Jahr wieder ein spannendes Event für die Branche. Für uns fühlt es sich jedenfalls fast schon wie ein alljährliches „Klassentreffen“ der deutschen Affiliate-Szene an.

Wir haben uns außerdem gefreut, 2024 wieder am Programm beteiligt zu sein: Unser Team Lead Affiliate Marketing Robert Förster hat in seinem Vortrag „Investitionen in Affiliate Marketing – Ja, aber wo? (und wo nicht?)“ darüber gesprochen, warum es sich lohnt, in Affiliate Marketing zu investieren – und vor allem, in welche Bereiche.

Unser Team Lead Robert Förster mit seinem Vortrag auf der Affiliate Conference 2024 (Foto: Thomas Kiewning Fotografie)

Wer mehr über das Thema und vor allem über unseren – zugegebenermaßen in der Branche recht provokanten – Standpunkt zu Metanetzwerken erfahren möchte, kann sich zu deren allgemeiner Einordnung, deren Analysemöglichkeiten und deren Problematik auf unserem Blog umschauen oder direkt mit uns in den Austausch gehen. Wir freuen uns immer über einen lösungsorientierten und ehrlichen Austausch zu dem Thema!

Unser Kollege Falko Reß, Specialist Affiliate Marketing bei Projecter, hat in einem Panel spannende Einblicke aus seiner bisherigen Affiliate-Marketing-Arbeit auf Advertiser-Seite geteilt. Dabei war er unter Moderation von Thomas Dirnhörfer, Teamleiter Affiliate Marketing bei MAI xpose360, im Austausch mit weiteren Branchenexpertinnen: Kimberley Bechinie (Lautsprecher Teufel), Anja Münch (Mytheresa) sowie Daniela Lenz und Marina Basche (KÖMPF Onlineshops). Gesprochen wurde u.a. über KI, Gutschein-Strategien sowie über Erfahrungen mit Content-Publishern und großen Marketing-Events wie dem Black Friday.

Unser Kollege Falko Reß, Specialist Affiliate Marketing, im Austausch mit weiteren Branchenexpertinnen (Foto: Thomas Kiewning Fotografie)

Als persönliches Programm-Highlight möchten wir hier außerdem den Beitrag von Stephan Koch, COO bei Exactag, über die Tracking-Situation im Affiliate Marketing, die uns spannende Lösungen, Insights und hier und da auch beruhigende Entwarnungen gab, hervorheben. Ebenso spannend war der Vortrag von Albrecht Fischer (Head of Marketing bei Shirtinator) über die Wichtigkeit und den Umgang mit Kundenbewertungen, sowie die Vorträge zur Bedeutung von AI im Partnermanagement von Daniel Kocher und Sascha Gabriel (MAI xpose360).

Losgelöst davon hat es uns sehr gefreut, so viel positives Feedback zu unserem neuen Affiliate Marketing eBook in der Version 3.0 zu erhalten und es macht uns ebenso stolz, dass es bereits in vielen Büros genutzt wird. Noch ein Tipp: bis Donnerstag, den 5. Dezember 2024, könnt ihr noch an unserem Gewinnspiel im Zuge der Affiliate Conference teilnehmen und euch eines von fünf Print-Exemplaren im Wert von 39.90 Euro sichern! Was ihr dafür tun müsst? Einfach das digitale eBook herunterladen und schon seid ihr im Lostopf! In diesem Jahr ist unser Affiliate-Marketing-Buch in einer neuen Version erschienen.

Neben den fachlichen Inhalten war die Konferenz auch wieder einmal eine ideale Plattform für Networking und Austausch. Die inspirierenden Vorträge, Hands-on-Workshops und der persönliche Dialog boten zahlreiche Gelegenheiten, neue Impulse zu setzen und die Branche weiterzuentwickeln. Die Affiliate Conference bleibt damit ein zentraler Treffpunkt für alle, die im Affiliate Marketing eine führende Rolle einnehmen möchten.

Projecter gewinnt erneut den PerformixX Award Es freut uns riesig, dass unser Affiliate Marketing Team auch 2024 mit dem PerformixX Award für außerordentliche Agenturleistungen ausgezeichnet wurde. Entgegengenommen haben wir den zweiten Platz in der Kategorie „Beste Affiliate Marketing Agentur“ direkt vor Ort in München bei der Affiliate Conference und dürfen uns damit weiterhin eine der besten Affiliate-Agenturen in der DACH-Region nennen. Unser Affiliate Marketing Team mit dem PerformixX Award 2024 (Foto: Thomas Kiewning Fotografie)

Projecter hat erneut den PerformixX Award gewonnen und den zweiten Platz in der Kategorie „Beste Affiliate Marketing Agentur“ belegt.

Vielen Dank an die Jury für die Auszeichnung und an die Oliro GmbH für die großartige Organisation des Events. Das Treppchen teilen wir uns mit Hearts & Science und MAI xpose360, die den dritten und ersten Platz belegt haben. Wir gratulieren beiden Agenturen zur Auszeichnung und freuen uns schon auf die nächste Affiliate Conference, die 2025 zum ersten Mal in Berlin stattfinden wird.

Perplexity Shopping als neue Chance für Affiliate-Partner*innen?

Perplexity Shopping ist ein neues, KI-gestütztes Tool, das Online-Shopping durch präzise Produktsuche, personalisierte Empfehlungen und intuitive Navigation erleichtert. So können Nutzer*innen über das Tool Fragen zu bestimmten Produkten stellen oder nach Merkmalen filtern und die KI liefert dementsprechend möglichst passende Ergebnisse. Zudem bietet Perplexity Shopping Echtzeit-Vergleiche von Angeboten, was die Kaufentscheidung schneller und einfacher macht.

Ziel ist es dadurch, sowohl für Kund*innen als auch für Händler*innen ein effizienteres Einkaufserlebnis zu schaffen, indem zielgerichtet Ergebnisse und nützliche Insights bereitgestellt werden. Für Affiliates bietet die neue Plattform damit die Chance, von höheren Conversion Rates zu profitieren und neue Monetarisierungsmodelle auszuschöpfen. Was ist eure Meinung zu Perplexity Shopping und welche Herausforderungen und Chancen seht ihr hier für die Branche?

RetaildAds präsentiert einen neuen Feedpilot

Aufgrund der Wichtigkeit eines effektiven Feed-Managements als Grundlage für eine erfolgreiche Performance hat retailAds zuletzt einen neuen Feedpilot ins Leben gerufen. Dieser bietet neben üblichen Funktionen, wie der Erstellung mehrerer Masterfeeds oder umfangreicher Auswertungsmöglichkeiten, einen guten Überblick über den wirtschaftlichen Erfolg – sei es in Bezug auf Provisionen, Transaktionen oder Retouren.

Neben einer übersichtlichen Darstellung der Publisher hinsichtlich ihrer Performance soll der Feedpilot Optimierungsmöglichkeiten durch das Erkennen wirtschaftlicher Chancen und Risiken bieten und so eine effektive Budgetverteilung vereinfachen. Darüber hinaus gibt es umfassende Analysen auf Produktebene, bspw. für Artikel ohne Umsatz oder mit geringer Rentabilität. Auch bei begrenzten Budgets erhält man so Einblicke in Produkt-ROAS-Werte und kann austarieren und granular anpassen.

Wendet euch bei Fragen zum neuen Feedpilot gerne an retailAds.

Der Feedpilot ist für retailAds-Advertiser ohne weitere technische Anpassungen einsatzbereit und kann bei Bedarf über Plugins in Shopsystemen wie Shopify oder Shopware schnell eingerichtet werden. Bei Fragen oder dem Wunsch nach weiteren Infos zum neuen Feed-Management könnt ihr euch direkt bei retailAds melden.

Neben YouTube und Instagram springt jetzt auch TikTok mit auf den Zug und erlaubt die Nutzung von Affiliate-Shopping-Links in Videos, Live-Streams und Profilen. Influencer*innen erhalten so neue Möglichkeiten, Produkte zu bewerben und durch Provisionen zusätzliche Einnahmen zu generieren.

In den USA hat TikTok bereits ein offzielles Affiliate-Programm gestartet, welches Influencer*innen hohe Anreize bietet: zum Beispiel können sie mit rabattierten Produkten und hohen Provisionen mit dem Affiliate Marketing über Social-Commerce starten. TikTok erweitert somit die Möglichkeiten, um Affiliate Marketing auf Social-Media-Plattformen stärker auszubauen.

Apple Ads 2025: Neue Chancen für Affiliate Marketing mit View-Through-Attribution

Apple hat Großes angekündigt: So soll im Frühjahr 2025 die Apple Ads Attribution API um die View-Trough-Attribution (VTA) für Apple-Search-Ads-Kampagnen erweitert werden. Damit fügt Apple zwei neue wichtige Funktionen mit der VTA hinzu: zum einen ein neues claimType-Feld, welches darstellt, ob Installationen durch Impressions oder Clicks erzeugt wurden, und zum anderen das ImpressionDate, welches das Datum der Impressions anzeigt und somit eine präzisere Leistungsmessung und Attribution ermöglicht.

Aber was genau bringt die VTA Affiliate Marketern jetzt?

Neben Apple, die diese Umstellungen zur View-Trough-Attribution aktuell planen, setzen andere Größen wie Google und Facebook die Tracking-Methode bereits um und betonen damit ihre Relevanz für die Messung von Performance-Erfolgen. Das wirkt sich auch auf das Affiliate Marketing aus, denn hier hat das Thema Post-View-Tracking für viele nach wie vor einen negativen Beigeschmack.

Die Entwicklung von Such- und Displaykanälen verschafft Affiliate Marketern so eine Basis, um Post-View im Affiliate Marketing stärker zu verankern, die Wertigkeit von Impressions in die Performance mit aufzunehmen und Post-View-Conversions verstärkt nachzuweisen.

Publisher

Influencer- und Affiliate Marketing gehen immer stärker gemeinsame Wege, denn Content Creator profitieren von einer zusätzlichen Umsatzbeteiligung und Advertiser von einer treuen Community sowie von teils starken Reichweiten der Influencer*innen.

Um eine Brücke zwischen den beiden Kanälen zu schlagen, kommt Linkster.co ins Spiel. Denn die neue Affiliate Suite vereinfacht nicht nur die Integration von Influencer*innen in Affiliate-Programme, sondern schafft auch flexible Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung auf beiden Seiten. Wir stellen euch die wichtigsten Funktionen im Überblick kurz vor:

Nahtlose Integration: Influencer*innen können sich problemlos in Markenprogramme einfügen, ihre Vergütung einsehen und Performance-Daten wie Klicks und Verkäufe in Echtzeit verfolgen.

Influencer*innen können sich problemlos in Markenprogramme einfügen, ihre Vergütung einsehen und Performance-Daten wie Klicks und Verkäufe in Echtzeit verfolgen. Anpassbarkeit: Die Plattform erlaubt Whitelabeling und Personalisierung, um die Markenidentität zu bewahren.

Die Plattform erlaubt Whitelabeling und Personalisierung, um die Markenidentität zu bewahren. Flexible Vergütungsmodelle: CPO, Lead-basierte oder Klickvergütungen bieten die Möglichkeit der Anpassung an unterschiedliche Kampagnenziele.

CPO, Lead-basierte oder Klickvergütungen bieten die Möglichkeit der Anpassung an unterschiedliche Kampagnenziele. Automatisierung: Ein vereinfachtes Bewerbungs- und Einladungsmanagement reduziert den administrativen Aufwand.

Ein vereinfachtes Bewerbungs- und Einladungsmanagement reduziert den administrativen Aufwand. Tracking-Optionen: Die Kombination aus Tracking-Links und Gutscheincodes bietet mehr Flexibilität sowohl für Influencer*innen als auch für Affiliates.

Merchants

Awin startet eine neue Conversion-Protection-Initiative (CPI)

Wir alle wissen: Ohne Tracking geht im Online Marketing gar nichts. Besonders im Affiliate Marketing ist es der Schlüssel, denn nur korrekt erfasste Sales bringen faire Vergütungen. Kein Tracking, keine Provisionen – und ohne die verlieren Partner*innen schnell die Lust. Aber hier wird’s tricky: Browser-Restriktionen, Adblocker und gesetzliche Regulierungen machen das genaue Erfassen von Conversions schwer. Das Ergebnis? Fehlende Daten bedeuten Verluste für Affiliates und ineffiziente Werbeausgaben.

Hier setzt Awin mit der Conversion-Protection-Initiative an. Wenn Voraussetzungen wie App-Tracking oder serverseitige Implementierung nicht erfüllt sind, greift Awin ab dem 7. April 2025 zu einer „probabilistischen Methode“. So werden Umsätze berücksichtigt, die laut internen Daten und Hochrechnungen noch zusätzlich eingelaufen wären. Ziel ist es, Tracking-Lücken zu schließen, Fairness zu fördern und Kampagnen effektiver zu steuern. Erinnert ein bisschen an die Conversion-Modellierung bei Meta, oder? Mehr dazu lest ihr direkt bei Awin.