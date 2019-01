Online-Marketing-Terminplaner 2019

Das Jahr 2018 ist vorüber und die Erinnerungen an Weihnachtsgans und Lebkuchen verblassen allmählich. Doch das gibt keinen Anlass zu Traurigkeit, denn für 2019 stehen schon die nächsten Highlights an und es heißt: Zurück an den Schreibtisch und Online-Marketing-Pläne für 2019 schmieden! Genial wäre da eine Übersicht mit allen wichtigen Terminen und Daten für die wichtigsten Ereignisse in 2019. Natürlich könnt ihr euch auch in diesem Jahr wieder auf uns verlassen. 😉

In unserem Online-Marketing-Terminplaner finden sich alle wichtigen Termine für 2019, in folgende Kategorien geclustert:

Die Integration in den eigenen Kalender erfolgt ganz einfach mit einem Klick auf die gewünschte Kategorie. Hier erhalten ihr den gesamten Kalender.

Selbstverständlich haben wir auch wieder eine Infografik mit allen wichtigen Anlässen erstellt. Viel Spaß damit!

Mit diesem Code kann die Terminplaner-Grafik einfach auf der eigenen Seite integriert werden:

<img src=“http://www.projecter.de/blog/wp-content/uploads/2019/01/Projecter-Online-Marketing-Planer-2019.png“ alt=“Projecter Online Marketing Planer 2019″ width=“800″ height=“4200″ border=“0″ /><br />Quelle: <a href=“http://www.projecter.de/“>www.projecter.de</a>http://www.projecter.de/blog/wp-content/uploads/2019/01/Projecter-Online-Marketing-Planer-2019.png

Viel Erfolg bei der Jahresplanung! Zur Belohnung wartet sicher noch der ein oder andere Schokoweihnachtsmann 😉