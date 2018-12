Projecter Workshop: Pitchen – Ein Grundlagenvortrag

Pitchen heißt: Ideen so kommunizieren, dass andere sie verstehen und letztendlich überzeugt sind.

Das klingt logisch, doch ist in der Praxis oft schwierig: Wir stecken zu tief im Thema und verkomplizieren es, unser Gegenüber hat nur wenig Zeit und ist im schlimmsten Fall schon im Vorfeld skeptisch. Wie schaffen wir es, komplexe Sachverhalte mit wenigen Worten zu erklären und andere dabei zu begeistern?

Max gibt euch in seinem Grundlagenvortrag Einblicke in eine Präsentationstechnik, die nicht nur bei der Akquise, sondern auch in der täglichen Kundenarbeit immer entscheidender wird.