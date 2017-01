In unserer Serie „Anzeigenerweiterungen bei Google AdWords“ geben wir einen umfassenden Überblick über die unterschiedlichen Anzeigenerweiterungen bei AdWords-Anzeigen. Nachdem wir uns im ersten Teil der Serie ausführlich den Sitelinks gewidmet haben, werfen wir heute einen Blick auf die so genannten „Standorterweiterungen“.

Sitelink-Erweiterungen Standorterweiterungen Anruferweiterungen App-Erweiterungen Rezensionserweiterungen Erweiterungen mit Zusatzinformationen Snippet-Erweiterungen Preiserweiterungen Bericht „Automatische Erweiterungen“

Erklärung von Standorterweiterungen

Mit Hilfe von Standorterweiterungen lassen sich zusätzliche Standortinformationen zur Standardtextanzeigen hinzufügen. Standorterweiterungen enthalten die Geschäftsadresse (einschließlich abweichender Öffnungszeiten an speziellen Tagen), die Telefonnummer und weitere Informationen, wie beispielsweise Google-Rezensionen und -Bewertungen für den eigenen Standort.

Auf Mobilgeräten können Standorterweiterungen Schaltflächen umfassen, über die Nutzer bei einem Unternehmen anrufen oder eine Wegbeschreibung abrufen können. Wenn Nutzer auf den Standort tippen, werden Detailinformationen, wie eine Karte oder Fotos zum besagten Unternehmen, angezeigt. Die Abrechnung bei Klick auf solch einen Button erfolgt per CPC.

Standorterweiterungen werden außer im Google-Suchnetzwerk auch in weiteren Formaten ausgestrahlt. Dazu zählen die Partnerwebsites im Google-Suchnetzwerk, auf Google Maps und im Google Displaynetzwerk.

Einrichtung der Standorterweiterungen

Google My Business Account

Um Standorterweiterungen nutzen zu können, bedarf es der Einrichtung einer verifizierten Geschäftsadresse bei Google My Business. Standorterweiterungen können somit ganz individuell ausgespielt werden. Dabei besteht die Möglichkeit, mithilfe von Filtern auf Konto-, Kampagnen- und Anzeigengruppenebene zu steuern, welche Adressen in den Anzeigen angegeben werden. Zusätzlich kann auch festgelegt werden, ob Standorterweiterungen für eine bestimmte Kampagne oder Anzeigengruppe auf allen Geräten, auf Desktop-Computern und Tablets oder nur auf Smartphones angezeigt werden sollen.

AdWords Konto und Google My Business verknüpfen

Im Anschluss an die Einrichtung einer oder mehrerer Geschäftsadressen bei Google My Business muss das AdWords-Konto mit dem Google My Business-Konto verknüpft werden. Die Verknüpfung erfolgt direkt im AdWords Interface unter dem Menüpunkt „Standorterweiterungen“ im Reiter „Anzeigenerweiterungen“.

Auswahl „Standorte“

Mit Klick auf „+Erweiterungen“ wurde zunächst die Verknüpfung mit dem eigenen Google My Business-Konto hergestellt und die zur Verfügung stehenden Standorte wurden synchronisiert. Werden mehrere Standorte synchronisiert, sollte über die Filterfunktion eine Auswahl der relevantesten erfolgen (siehe weiter unten).

In diesem Fall wurden null Standorte synchronisiert. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen wird beispielsweise der Standort nicht mit der E-Mail-Adresse verwaltet, mit dem auch das AdWords-Konto genutzt wird, oder aber der Standort ist nicht verifiziert bzw. veröffentlicht.

Standardmäßig muss für AdWords und Google My Business das gleiche Google-Konto verwendet werden, wenn die Verknüpfung erfolgt. So können Standorte in Google My Business dem Besitzer des AdWords-Kontos zugeordnet werden. Das heißt, der Werbebetreibende sollte mit der E-Mail-Adresse, mit der er das AdWords-Konto verwaltet, Administratorenzugriff auf den Google My Business-Account besitzen. AdWords synchronisiert nur solche Standorte, die vom Werbebetreibenden selbst bei Google My Business verwaltet werden. Alternativ kann über Brancheneinträge auch die Verwendung von Standorten anderer Google-Konten erfolgen.

Über eine Filterfunktion werden nur solche Standorte importiert, die den Filterbedingungen entsprechen.

Mit Klick auf „Fertig“ übernimmt Google die synchronisierten und ausgewählten Standorte. Die Freigabe kann bis zu 24 Stunden dauern.

Wir fassen die Einrichtung noch einmal zusammen:

Zunächst muss ein kostenloses Google My Business-Konto erstellt werden und die Einrichtung der entsprechenden Adressen und zusätzlichen Angaben erfolgen. Mit Klick auf den Tab „Anzeigenerweiterungen“ im Konto können im Drop-Down-Menü „Standorterweiterungen“ ausgewählt und eingerichtet werden. Durch Klick auf „+ Erweiterung“ fordert Google zunächst dazu auf, das My Business-Konto mit dem AdWords-Konto zu verknüpfen. Über Filteroptionen können die verschiedenen synchronisierten Standorte zu Konto-, Kampagnen- oder Anzeigengruppen sowie zu verschiedenen Gerätoptionen hinzugefügt werden.