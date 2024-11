Habt ihr schon eure Google-Ads-Kampagnen für den Black Friday vorbereitet? Die Zeit rennt! Für alle, die in letzter Minute noch ein paar Tipps gebrauchen könnten: Mit unserem kostenlosen E-Mail-Kurs könnt ihr eure Google-Ads-Kampagnen für die High Season optimieren – auch, wenn nur noch wenig Zeit ist. Ansonsten nimmt KI auch in dieser Ausgabe wieder den Löwenanteil ein. In den USA wurden neue Karussell Ads gesichtet und Google hat wieder ein paar kurzfristige, aber nicht ganz unerhebliche Änderungen auf Lager. Alle SEA News bekommt ihr wie immer hier!

Google Ads

SEA Tipps für Black Friday – ein kostenloser Projecter E-Mail-Kurs

Die wichtigste Zeit für E-Commerce-Unternehmen und Online-Shops steht an – und unser SEA Team hat da etwas für euch! Mit unserem kostenlosen E-Mail-Kurs könnt ihr eure Google-Ads-Kampagnen für die High Season optimieren, auch noch in letzter Minute.

Darin erhaltet ihr in sechs E-Mails wertvolle Insights, Tipps und praktische Handlungsempfehlungen – von der Analyse der Vorjahres-Performance bis zur fertigen Ad, die unsere Team Lead SEA Laura Nelle gemeinsam mit unseren Kolleginnen Beatrix Dombrowski, Maria Reimann und Marlene Schmeil zusammengestellt hat. Direkt-Input aus unserem Agenturalltag sozusagen, inklusive offiziellem Abschluss-Zertifikat!

PS: Viel Erfolg euch weiterhin in Q4, der wichtigsten, aber auch stressigsten Zeit des Jahres für E-Commerce-Unternehmen und Online-Shops! We feel you! 😅💪

AI Overview Ads für mobile

Nachdem sie bereits zu den größten vorgestellten Themen der Google Marketing Live in diesem Jahr zählten, gehen die AI Overview Ads nun in den USA live und werden zuerst mobilen Nutzer*innen angezeigt. Google hat eine Ansicht geteilt, auf der die Anzeige unter der organischen, AI-generierten Antwort angezeigt wird und sehr an altbekannte Shopping-Anzeigen erinnert.

Ein Google-Sprecher nannte gegenüber Search Engine Land mögliche Trigger, die zur Auslieferung einer AI Overview Ad führen können, und teilte auch mit, wo diese dann erscheinen:

Bei einer Anfrage, die einen kommerziellen Bezug hat, also zu der ein Produkt oder eine Dienstleistung relevant sein könnte, kann eine Anzeige über, unter oder in der Antwort erscheinen.

Anzeigen, die sowohl zur Suchanfrage als auch zu den durch die AI bereitgestellten Informationen passen, erscheinen direkt innerhalb des von der KI zusammengestellten Textes.

Im Kontext des gezeigten Beispiels (Grasfleck an der Jeans) sind die Shopping-Anzeigen Teil einer Reihe verschiedener Lösungen, unter anderem auch von Hausmitteln, so dass Nutzer*innen die Problemlösung möglichst einfach gemacht wird.

Laut Google sind außerdem keine separaten Maßnahmen erforderlich, um in der AI Overview ausgespielt zu werden. Hier wird auf Anzeigen aus bestehenden Kampagnen zurückgegriffen, die in der Lage sind, die Auktion zu gewinnen und die sowohl zu der Suchanfrage als auch zu den von der KI bereitgestellten Informationen passen.

Das heißt auch, dass es keine Option geben wird, um die Ausspielung der Anzeigen in der Übersicht zu verhindern. Eine separate Auswertungsmöglichkeit dazu, wo genau welche Anzeigen ausgespielt worden sind und ob sie damit Teil der AI Overview waren, wird es auch nicht geben. Wir sind schon gespannt auf die weitere Entwicklung der AI Overview Ads und welche Standards sich mit der Zeit durchsetzen werden.

Makeover des AI-Shopping-Bereichs

Auch der Shopping-Bereich hat mit der KI-Integration ein Makeover erhalten: Künftig soll das Shoppingerlebnis dank KI noch stärker personalisiert werden. Eine bessere Produktsuche und die Möglichkeit, direkt Preise zu vergleichen, sollen das Einkaufserlebnis noch komfortabler machen. Zukünftig ist außerdem sogar eine virtuelle Anprobe geplant. Die Überarbeitung wird in den nächsten Wochen zunächst in den USA verfügbar sein.

Das soll mit KI Shopping möglich sein:

KI-Produktsuche: Es wird eine Zusammenfassung generiert, die wichtige Produktmerkmale und Empfehlungen auf Basis der Suchanfrage hervorhebt.

Es wird eine Zusammenfassung generiert, die wichtige Produktmerkmale und Empfehlungen auf Basis der Suchanfrage hervorhebt. Dynamische Filter und virtuelle Anprobe: Es kann schnell und einfach nach Größen, Verfügbarkeit und anderen Parametern gefiltert werden. Die virtuelle Anprobe soll das Vertrauen der Käufer*innen verbessern.

Es kann schnell und einfach nach Größen, Verfügbarkeit und anderen Parametern gefiltert werden. Die virtuelle Anprobe soll das Vertrauen der Käufer*innen verbessern. Auf der neuen Google Shopping Startseite findet man ein personalisiertes Angebot von Produkten und Videos , das auf dem historischen Kaufverhalten der Nutzer*innen basiert.

, das auf dem historischen Kaufverhalten der Nutzer*innen basiert. Es soll eine personalisierte Angebotsseite geben, die die besten Preise und Angebote speziell für die jeweilige Nutzer*innen bereitstellt.

Die neue Shopping Experience bietet interessante Features sowohl für Käufer*innen als auch für Advertiser und es bleibt abzuwarten, wie die Überarbeitung angenommen wird – und wann sie für uns in Deutschland verfügbar wird.

Karussell Ads

Bei LinkedIn wurden Suchanzeigen mit Karussell-Bildern gesichtet. Was es damit auf sich hat und ob das ein neuer Anzeigen-Test von Google ist, ist nicht bekannt.

(Quelle: Anthony Tierney auf LinkedIn)

Auf X wurde ebenfalls eine Neuerung gesichtet. Hier handelt es sich um ausklappbare Produkt-Anzeigen im Karussell-Stil. Auch hier ist noch nicht ganz klar, wohin die Reise geht. Wir halten Augen und Ohren offen und euch wie immer auf dem Laufenden.

(Quelle: Khushal Bherwani auf X)

Im Zuge einer neuen Richtlinienanpassung zur Speicherung von Daten wird Google die Datenspeicherung auf elf Jahre beschränken. Damit folgt Google dem Trend, Lebenszyklen von Daten genauer zu definieren. Die Regelung wird ab dem 13. November 2024 in Kraft treten und für Daten gelten, auf die über die API GoogleAds.Search oder GoogleAds.SearchStream zugegriffen wird.

Für viele Advertiser hat das keine unmittelbaren Auswirkungen. Wer allerdings schon eine lange Google Ads-Historie hat, sollte seine Daten vor dem Stichtag speichern, da hiervon alle Kontodaten – also auch Leistungsmetriken und Abrechnungsinformationen – betroffen sind.

A/B-Test für Videokampagnen (Reach und Consideration)

Für Reach- und Consideration-Videokampagnen kann nun ein Asset-Test aufgesetzt werden. Damit soll es ab sofort möglich sein, verschiedene Elemente auszuprobieren und die unmittelbaren Auswirkungen auf die wichtigsten Kennzahlen, wie Cost-per-View, Cost-per-Conversion oder Brand Lift zu beobachten und zur Optimierung der Kampagnen zu nutzen. Damit sollen laut Google von Anfang an Einrichtungsfehler vermieden werden und genaue Ergebnisse möglich sein.

Performance Max & Standard Shopping: neue Kampagnen-Hierarchie

Seit Oktober gibt es Änderungen in der Hierarchie von Performance-Max- und Standard-Shopping-Kampagnen. Vor allen Dingen steht Performance Max nicht mehr automatisch über Standard Shopping, sondern der Anzeigenrang ist ausschlaggebend für die Ausspielung der Ads.

Der Zeitraum ist vor Black Friday und der Holiday Season spannend gewählt und es ist dringend anzuraten, sein Kampagnen-Setup gründlich zu prüfen und im Blick zu behalten, um das Beste aus der Hochsaison herausholen zu können.